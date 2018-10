Foto: TEGNING: ROAR HAGEN

Issmelting kan gi ny migrasjonsbølge

ROMA (VG) – Migrasjonen over Middelhavet er ingenting sammenlignet med masseflukten vi kan få nordfra …

Franco Frattini (61) , Italias tidligere utenriksminister, tar av seg brillene. Blikket er alvorlig idet han lar utsagnet synke inn.

- I de arktiske områdene lever det mer enn fire millioner mennesker. Hvis temperaturstigningen og issmeltingen fortsetter, vil de miste hele sitt livsgrunnlag. På et tidspunkt blir det ikke mulig å bo der lenger. De kommer til å måtte flytte på seg. Sørover. Ikke fordi de vil. Fordi de må. Migrasjonsstrømmen vi har sett over Middelhavet blir en bagatell i sammenligning, sier Frattini, som vi møter i forbindelse med et internasjonalt Nordområde-seminar i Roma.

Den konservative politikeren med flere poster i Berlusconis regjeringer, i Lamberto Dinis teknokratregjering og med fartstid som EUs justiskommissær i Brussel, er oppriktig bekymret for utviklingen i nord.

Han er i dag president for SIOI ( Società Italiana Organizzazione Internazionale ), et rennomert foretak som siden krigen har fremmet samarbeid mellom internasjonale organisasjoner og institusjoner.

Som FNs klimapanel ( IPCC ) påpekte i sin nedslående rapport sist uke, kreves en umiddelbar snuoperasjon hvis vi skal ha noen reell mulighet til å unngå ireversible klimaendringer.

Klimagassutslippene må reduseres med 40-50 prosent innen 2030. Det vil kreve endringer vi ikke har sett maken til, skal vi tro panelets leder, Hoesung Lee, sørkoreansk økonomiprofessor med fortid i oljebransjen.

Franco Frattini selv er den første til å påpeke at migrasjon og flyktninger ikke vil bli det største problemet om vi ikke makter å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Men det er et nærliggende bilde som italienere og søreuropeere, langt unna polarsirkelen, kan forstå.

Ifølge IPCC tyder deres innsamlede data og modeller på at ytterligere oppvarming er farligere enn antatt. Den nye rapporten bygger på 6000 vitenskapelige studier. Isen i Arktis smelter raskere enn antatt, og det er registrert flere tilfeller av ekstremt vær.

Da Franco Frattini åpnet konferansen i Palazzetto Venezia, en fløy av Mussolinis hovedkvarter Palazzo Venezia (med balkongen der han 10. juni 1940 erklærte Storbritannia og Frankrike krig), var han særlig opptatt av Arktis’ globale betyding.

Hvis vi ødelegger de arktiske områdene vil naturen ta hevn, mente Frattini. Tilbakeslaget vil være absolutt og endelig.

Det var et dystert scenario forsamlingen av forskere, akademikere, næringslivsfolk og diplomater fra både Italia og Norge ble til del.

I tillegg var representanter for den italienske marinen og forsvarsledelsen til stede. Italias marine har i mange år hatt et eget program med fokus på forurensningen av havet, vel vitende om at et ødelagt klima kan man vanskelig forsvare seg mot.

Samtidig var budskapet på konferansen entydig: Det er ikke aktiviteten i nord som er problemet. Det er eksos, kull og kufjert i resten av verden som skaper utslippene polene smelter av. Nordområdene både tåler og trenger at folk kan leve sine liv der. En bærekraftig næringsutvikling i arktiske strøk er ingen trussel mot Arktis selv.

Forhenværende miljøstatsråd og senere handels- og utenriksminister Børge Brende (H) har omtalt Arktis som verdens klimavarsel. Den nåværende presidenten i Verdens økonomiske forum kaller nordområdene «kanarifuglen».

Metaforen stammer fra den gangen gruvearbeidere tok med seg en kanarifugl ned i sjakten. Dersom tilsig av gass, eller fravær av oksygen nådde et visst nivå, falt fuglen om og arbeiderne kunne rømme.

Klimaendringene skjer to til tre ganger raskere i Arktis sammenlignet med resten av verden. Hele femti prosent av isen i Barentshavet har forsvunnet siden 1980. Med denne hastigheten vil all is ha smeltet innen 2050.

Det i seg selv kan gi Norge nye transportmuligheter og handelsgevinster. Prisen er imidlertid ødeleggelse av sårbar natur og økosystemer. En x-faktor er hvilke geopolitiske utfordringer et åpent Barentshav kan gi.

Også dagens utenriksminister, Ine Eriksen Søreide (H), har sett viktigheten av å bremse klimaendringene i nord. Samtidig som at ambassadene i Roma og Oslo i samarbeid med Nord Universitet og FN-assosierte SIOI arrangerte konferansen «Arctic Connections» i den italienske hovedstaden, hadde Søreide invitert forskere og finansfolk til det årlige Ny-Ålesund Symposium for å belyse klimaendringer og risikohåndtering.

I 93 måneder på rad er det nå i Longyearbyen målt høyere temperaturer enn normalen. Som utenriksministeren selv uttrykte det: «Man kan nærmest se klimaendringene mens man er her.» Permafrosten smelter. Sjøisen krymper. Breene trekker seg tilbake.

Budskapet fra Ny-Ålesund og Roma er likelydende. Dersom vi i fellesskap ikke når klimamålet er de vitenskapelig prognosene dystre: Stadig hyppigere naturkatastrofer, hetebølger og stigende havnivå.

Jorden ødelegge r seg selv minutt for minutt. Til slutt vil overbelastningen være fatal. Menneskeheten er bare et par knepp unna å sette dommedagsbryteren i selvdestruksjonsmodus, frykter mange.

Noen færre, såkalte «klimarealister» (sic!), tror ikke på FNs klimapanel og mener alt bare er oppspinn og sosialistisk skremselspropaganda for å få oss til å betale enda mer bompenger.

Global oppvarming er ikke et trosspørsmål. Men i den grad det er det, bør vi heller tro på konservative stemmer som Kåre Willoch og Franco Frattini. De har begge betonet den overveiende sannsynlighet for at klimaendringene er menneskeskapte, og at vår beste forsikring mot kollektiv undergang er å forsøke å endre kollektiv adferd i tide.