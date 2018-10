LEIER HYTTE: Finansminister Siv Jensen (FrP) Foto: Trond Solberg

Siv Jensens hytte

Finansminister Siv Jensen (Frp) bør avklare om hun betaler en rimelig markedspris for hytta hun leier av milliardæren Johan H. Andresen.

Statsråder, partiledere og andre toppolitikere bør være spesielt aktsomme når det kommer til private forhold som kan utløse spørsmål om bindinger, interessekonflikter eller habilitet. Tilliten til vårt politiske system henger sammen med tilliten vi har til våre politikere. Den beste medisinen mot mistenkeliggjøring og grunnløs mistillit er full åpenhet om private økonomiske interesser og disposisjoner.

Dagens Næringsliv og Kapital har fortalt at finansminister Siv Jensen (Frp) leier en hytte på åremål av milliardæren Johan H. Andresen . Leiesummen er 40 000 kroner per år, og kontrakten er inngått uten at hytta er lagt ut på det åpne markedet. Siv Jensen har til nå ikke oppført dette leieforholdet i Stortingets åpne register over økonomiske interesser. Selv sier Jensen at hun har inngått kontrakten på vanlig måte, på de betingelsene som Andresen har fastsatt.

At en statsråd leier en hytte er det selvfølgelig ikke noe galt med. Men det som fortsatt virker uklart i denne saken er om Jensen betaler en rimelig markedspris eller om hun har fått en spesielt gunstig leiekontrakt av Andresen. Dette forholdet bør snarest mulig avklares. Spesielt fordi det også er en formell forbindelse mellom Andresen og Finansdepartementet, han er nemlig leder for Etikkrådet som skal vurdere investeringene til Statens Pensjonsfond Utland, bedre kjent som Oljefondet. Dette vervet får han 243 500 kroner i godtgjørelse for i år.

At Andresen i tillegg har en av Norges største formuer, og dermed i betydelig grad kan bli påvirket av politiske avgjørelser om skatt og andre økonomiske forhold, bør også gjøre at en økonomisk forbindelse mellom ham og Norges finansminister må håndteres på en spesielt aktsom måte. Det vil være betenkelig hvis Siv Jensen mottar en spesiell økonomisk fordel fra Andresen.

Om det er slik vet vi ikke. Hytta som Jensen leier er liten og har enkel standard. Men den ligger samtidig på en øy i Oslofjorden der prisene på fritidseiendom er svært høye, også for enkle små hytter. En eiendomsmegler som Dagens Næringsliv har snakket med sier Jensens kontrakt ser svært gunstig ut. Regjeringen og Jensen selv bør derfor ta et initiativ til å få leiesummen vurdert opp mot det som er markedspris. Hvis det viser seg at finansministeren betaler mindre enn det man rimeligvis kan anta at hytta er verdt i dette markedet, så bør kontrakten justeres. Det vil være i både Jensens og Andresens interesse at det ikke hefter noen tvil om bindinger eller fordelsbehandling rundt dette leieforholdet.