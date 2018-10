AVTROPPENDE AUF-LEDER: Mani Husseini sammen med Ap-leder Jonas Gahr Støre på landsmøtet i helgen. Foto: Cornelius Poppe/ NTB scanpix

Uklokt abort-vedtak

2018-10-22

Abortloven er det beste kompromisset vi kan få på området. AUFs nye abortvedtak truer enigheten.

Publisert: 22.10.18 05:17

I helgen vedtok AUFs landsmøte enstemmi g forslaget om fri abort fram til uke 18. - Prosessen med å søke abortnemnder som kvinner i denne situasjonen må gjennom i dag, er både nedverdigende og påfører skyld og skam. Det er på tide å gjøre disse endringene, sa AUF -leder Mani Hussaini ifølge NTB.

Fra motsatt hold har statsminister Erna Solberg åpnet for å forhandle på abortloven for å få KrF i regjering . KrF vil fjerne paragraf 2c i abortloven, også kalt «downs-paragrafen», og gjøre det vanskeligere å ta abort på fostre som er i fare for en «alvorlig sykdom».

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han ikke vil endre abortloven til fordel for hverken AUF eller KrF.

– Vår politikk ligger fast. Vi er imot å innskrenke kvinners rett til abort. Vi er imot å utvide retten til abort ut over 12 uker. Vi står ved dagens abortlov, sier Støre.

Også Venstre-leder Trine Skei Grande forsvarer dagens lov. Og dette er vi helt enig i. Abortloven er det beste kompromisset vi har i en vanskelig sak der de ulike sidenes syn er umulig å forene.

Vi mener hensynet både til kvinners selvbestemmelse og fosterets beskyttelse best ivaretas med dagens lov. Løsningen med nemd etter uke 12 fungerer etter hensikten. Å åpne opp for vidtgående forslag i den ene eller andre retningen, vil gi hardere fronter og økt polarisering på begge sider.

Vi er enig med AUF i at det vil være uklokt av Høyre-leder Erna Solberg å åpne for reforhandling av abortloven. Men når de selv gjør det samme, risikerer de også å sette hele loven i fare.

Dagens abortlov har stor tilslutning fra tilhengerne av selvbestemt abort, samtidig som motstanderne av den også har forsonet seg med loven.

Det er denne brede enigheten AUF, sammen med flere andre politiske ungdomsorganisasjoner, utfordrer. Når abort ikke har vært et stort stridstema i Norge, er det fordi partene er fornøyde med kompromisset.

Slik ønsker vi at det skal fortsette å være. For vår abortlov er en praktisk løsning på et umulig dilemma.