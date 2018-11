Drapene i et Yogastudio i Florida natt til fredag kan ha hatt ekstreme motiver. Foto: Steve Cannon / TT NYHETSBYRÅN

Terror før valget

MENINGER 2018-11-04T03:13:55Z

En ny masseskyting i USA kan ha vært motivert av høyreekstreme standpunkt. Hvordan vil denne påvirke valget neste uke?

leder

Publisert: 04.11.18 04:13

Sent fredag kveld norsk tid gikk førti år gamle Scott Beierle inn på et yogastudio i Tallahassee i Florida, skjøt og drepte to kvinner og skadet fire kvinner til og en mann, før han tok livet av seg selv.

Nat til søndag kom det frem i amerikanske medier at drapsmannen har lagt ut en rekke videoer på YouTube hvor han raser mot kvinner, svarte og innvandrere.

På noen av videoen snakker han om det «kollektivet sviket» til jenter han gikk på skole med, «horer» han mener har «forrådt sitt blod» ved å innlate seg på forhold med menn av annen etnisk bakgrunn.

I en annen video skal han ha hyllet Elliot Rodger som drepte seks og skadet tretten under en massakre i Santa Barbara, California. Rodger er en morbid helt for enkelte såkalte «incels», menn som mener de befinner seg i et ufrivillig sølibat fordi ingen vil innlede forhold til dem.

Drapene i Florida fredag kan være det tredje terrorangrepet fra en gjerningsmann motivert av ekstreme politiske standpunkt. For halvannen uke siden sendte Trump-fanen Cesar Sayoc bomber til en rekke av presidentens kritikere, inkludert Obama og ekteparet Clinton.

Bare noen dager senere åpnet Robert Bowers ild i en synagoge i Pittsburgh og drepte elleve og såret seks. Bowers er en ekstrem antisemitt som blant annet mener at jødene står bak den muslimske innvandringen til USA .

Det spekuleres også i at Gregory Bush, som skjøt og drepte en afroamerikansk mann og kvinne i Jeffersontown, Kentucky i uken som gikk kan ha vært rasistisk motivert. Han skal ha prøvd å ta seg inn i en kirke med svart menighet rett før de tilsynelatende tilfeldige drapene.

Mange demokrater, liberale og venstreradikale i USA legger ikke skjul på at de mener Trumps retorikk og manglende evne og vilje til å ta et oppgjør med høyreradikale elementer er noe av årsaken til det som ser ut til å være en intensivering av terrorangrep fra ytre høyre.

I Pittsburgh ble han møtt av mange tusen rasende demonstranter da han kom for å vise sin sympati med ofrene for massakren på tirsdag. Og måten han bruker karavanen fra Honduras på vei mot USAs grense på i valgkampen, har ikke akkurat dempet kritikken.

Men demokratene skal være ytterst forsiktig med å opptre eller uttale seg på en måte som gjør at det kan oppfattes som om de prøver å utnytte disse terrorangrepene politisk.

Og det er uansett ingen vinnere i denne mørke valgkampen, hvor alle egentlig bare kjemper for å overleve.