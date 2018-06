Foto: Roar Hagen

Fire uker for verden

Publisert: 14.06.18 05:23

VM i fotball binder verden sammen. Det er et viktig arrangement som må forvaltes med klokskap og integritet.

Fra og med i dag går betydelige deler av verdens befolkning inn i fire uker med mental unntakstilstand. VM i fotball er et av de arrangementene som med rette kan kalles en global begivenhet. Spenningen og engasjementet er ikke forbeholdt de som er til stede der kampene spilles, over hele verden samles folk i parker, på serveringssteder, i hus og hjem for å se kamper. Familier, venner, lokalsamfunn, byer og hele nasjoner kommer sammen for å dele opplevelser. Spenningen er selvfølgelig størst i de landene som deltar i sluttspillet i Russland , men VM fenger langt utover det.

Det ligger en kraft i dette arrangementet som overgår det meste innen idrett. Det handler selvfølgelig om fotballens helt egne evne til å skape spenning og intensitet, men også om mesterskapets globale dimensjon. VM er i sannhet et arrangement for hele verden. Fire uker der man i tillegg til å holde med sine lag og favoritter, fordype seg i det fotballfaglige eller bare nyte alle de dramatiske situasjonene som oppstår, kan oppleve at vi som bor på denne kloden er bundet sammen av noe. Fotball er funnet opp av mennesker, for mennesker, og den globale appellen minner oss om at vi har noe til felles. På tvers av alle konflikter og motsetninger som ellers har det med å definere de store verdensnyhetene.

Derfor er VM et viktig arrangement, som må forvaltes med klokskap og integritet. Da kan det bli noe mer enn bare idrett, og det trenger verden. I år arrangeres VM i Russland, som har et problematisk forhold til både folkerett og menneskerettigheter. Om fire år går sluttspillet i Qatar, som heller ikke er noe skikkelig demokrati. Det er avdekket en rekke skandaløse forhold rundt disse to tildelingene, det har svekket det internasjonale fotballforbundet FIFAs omdømme og integritet.

Likevel er det i seg selv positivt at ingen land boikotter VM. I en ren politisk sammenheng kan man argumentere for at både Russland og Qatar kunne fortjent å bli utsatt for en ydmykende boikott, men da ville man samtidig sagt at alt samkvem mellom menneskene i verden måtte forstås politisk. VM er en arena som forhåpentligvis kan minne oss om at verden blir best når mennesker møter hverandre og gjør noe sammen. Det bygger ned murer og skepsis, og kan bidra til fred og forståelse. Det er selvfølgelig ikke noen automatikk i det, men det får være håpet for de ukene som ligger foran oss. Uavhengig av hvem man holder med.