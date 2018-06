OPPGJØR: – 21 år med falskt syltetøy er nok, tordner forfatteren. Foto: Frode Hansen

Den store syltetøybløffen

debatt

Publisert: 11.06.18 08:26

MENINGER 2018-06-11T06:26:18Z

Hver eneste dag misbruker Nora og Lerum det norske språk. Hver eneste dag gnafser folk i seg lus til frokost, muligens uten å være klar over det selv.

MAGNUS HOEM IVERSEN, forbanna forbruker.

Problemet er at syltetøymafiaen lyver. Noras syltetøy, som de kaller «hjemmelaget», er ikke hjemmelaget. Det er blank løgn etter alle definisjoner. Syltetøyet lages i en fabrikk, ikke i et hjem. En fabrikk er et sted man arbeider. Et hjem er et sted man bor. Dette er enkle størrelser, men tydeligvis ikke for Nora.

Kanskje kunne de lurt seg unna om de betalte en eller annen stakkar for å krølle seg sammen på en feltseng i fabrikklokalet, men det er jo heller ikke lovlig.

Legg til at Nora bruker stoffet karmin for å gi jordbærsyltetøyet en frisk rødfarge. Karmin lager man ved å drepe, tørke og knuse en type skjoldlus fra Sør-Amerika som vanligvis liker å krype rundt på kaktuser.

Ordentlig hjemmelaget! Hvem har vel ikke gode barndomsminner fra når de hjalp til på bestemors lusfarm? Ah, det var en enklere tid, da lusa fikk gå fritt rundt på gården…

At Nora kaller sitt helt åpenbart fabrikkmasseproduserte syltetøy for «hjemmelaget» er både grenseløst irriterende og en skam for det norske språk. At de får holde på denne måten uten at noen ansvarlige griper inn, er verre.

Noen vil sikkert hevde at ivrige syltetøyselgere ikke er det aller viktigste problemet menneskeheten eller det norske samfunnet står ovenfor. Disse tar selvfølgelig skammelig feil. Dette handler om språket, vårt viktigste verktøy for å samarbeide og forstå hverandre.

Å pushe fabrikkmat som «hjemmelaget» er et frontalangrep på både språk og virkelighet

Hvordan skal vi som samfunn klare å takle problemer som falske nyheter og alternative fakta om vi ikke en gang klarer å hamle opp med falskt syltetøy?

Nora er ikke alene. Noe stinker i saftbygda Sogndal. «Heimefrå» heter syltetøyserien til Lerum . For å ta det åpenbare først: hva om Sogndal slett ikke er «heime»? Dette ville selvfølgelig vært en bagatell, hadde frukten bare kommet fra traktene. Men kirsebærene og solbærene er fra Polen . Nypene er fra Romania, multene er svenske. Appelsinene, aprikosene og ferskenene er fra Spania.

Fabrikk er hjem. Utland er innland. Frossenpizza fra butikk er «take-away». Slik forfaller språket.

Hver gang noen sier fra om at dette ikke er greit, får man svar som ligger i landskapet mellom pressekonferanser i det hvite hus og uttalelser fra komiske Ali:

Dette er noe vi strekker oss mot (hæ?), det har faktisk vært en bestemor inne i prosessen et sted (Kanskje hun datt i lus-trøskeren?), Ordet ‘hjemmelaget’ refererer til smak, ikke til produksjon (Stilig alternativ virkelighetsforståelse du har der!) Det er vel ingen som er så dumme at de tror at syltetøyet er laget i et privat hjem! (Det spiller ingen rolle, det som står på glasset er feil!)

Nå må produsentene skjerpe seg. Å lyve for å selge pålegg holder ikke. Hvis en ønsker å fortelle folk at syltetøyet er ekstra godt må en bruke ord som svarer til en felles virkelighet, ikke en eller annen syltetøy-psykose.

Hvis man ønsker å si noe om kvalitet, hva med å kalle det «Helgesyltetøy»? Eller «Fjongt syltetøy»? Kanskje «Fancy syltetøy»? Folk setter pris på ærlighet. Brutal ærlighet bør også vurderes etter 21 år med «hjemmelaget». Hva med «Dyrt syltetøy» eller «Bedre-enn-det-andre-syltetøyet-vi-lager-syltetøy»?

Alt er bedre enn dagens fabrikasjoner.

Mattilsynet forsøkte å stanse bruken av ordet «hjemmelaget», men maktet det ikke. Etter tre års krangling med Orkla, endte det hele i et sørgelig knefall for produsentene. Forbrukerombudet har hisset seg opp, men det blir med praten. Det er ingenting som tyder på at syltetøymafiaen kommer til å ta seg selv i nakken. Dermed får Nora fortsette å kalle syltetøyet for «hjemmelaget», noe de har gjort siden 1997.

Skal det skje noe må det skje ved forbrukermakt. Derfor er det på tide å si takk og farvel til dette pålegget. 21 år med falskt syltetøy er nok!