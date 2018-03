Sylvi Listhaug og konspirasjonsteoriene

Publisert: 17.03.18 18:16

Det verste var at Sylvi Listhaug fyrte opp under hatet mot Ap. Ikke at hun såret dem som ble rammet av terroren 22.juli. Det hun gjorde er farlig. Livsfarlig.

Vi vet hva Anders Behring Breivik oppga som hovedmotivet for at han drepte 69 barn og ungdommer på Utøya. Han mente Ap legger landet åpent for muslimsk innvandring og islamistisk terror. Breivik stemplet Ap som landssvikere. Derfor var hans angrepsmål AUF-ere. De som utgjør Aps fremtid.

At Ap svikter landet, er en konspirasjonsteori som lever i internetts mørkeste kroker. Som tidvis popper frem i kommentarfelt, eller i mailer og brev til pressefolk og myndighetspersoner. Ordlyden er ofte skremmende. Særlig fordi vi har erfart at slike holdninger har ledet til handlinger. Det har kostet menneskeliv.

Når Sylvi Listhaug skriver på sin Facebook-side at Ap setter terroristenes rettigheter foran nasjonens sikkerhet, er det nettopp denne konspirasjonsteorien hun bygger opp under. Bildet av islamistiske terrorister som hun la ved Facebook-posten, støtter opp om inntrykket.

Blir sinte. Og redde

Utgangspunktet for Sylvi Listhaugs unnskyldning i Stortinget denne uken var at hun hadde såret overlevende og pårørende etter 22. juli. Listhaugs unnskyldning, også slik den var finslipt i statsministerboligen kvelden i forveien, handlet om de som var berørt av terroren, og som derfor hadde opplevd Listhaugs Facebook-post som sårende. Selv statsminister Erna Solberg oppga hensynet til de sårede unge AUF-erne som utslagsgivende da hun til slutt ba om unnskyldning. På vegne av regjeringen.

Men det er ikke først og fremst dette det handler om. Jeg tror ikke unge Ap-politikere som selv var på Utøya lenger lar seg såre eller fornærme av Sylvi Listhaug. De har avskrevet henne for lenge siden. Når de reagerer så sterkt, så er det fordi de blir sinte. Og redde. De forstår bedre enn noen hva som egentlig ligger i det hun sier. Hvem hun frir til. Og ikke minst - hvor farlig det er.

Det er underlig at heller ikke statsministeren fullt ut ser ut til å forstå dette aspektet ved Listhaugs utsagn. At heller ikke hun ser giften i de konspirasjonsteoriene Listhaug bygger opp under. At også Solberg snakker mer om sårede følelser hos ofrene enn om risikoen ved at landets justisminister i virkeligheten stempler det største opposisjonspartiet som landssvikere.

Sylvis fans

Sylvi Listhaug er et interessant fenomen. Jeg tror ikke hun kunne hatt den posisjonen hun har fått i en annen tid. Norge har hatt stor innvandring de siste par tiårene. Det har skapt uro hos mange. Samtidig har sosiale medier gjort det mulig for politikerne å ha kontakt med støttespillerne sine, direkte og ufiltrert. Kløktige politikere som forstår understrømmene ute blant folk, kan ha stor påvirkning på sine tilhengeres verdensbilde. Her har Listhaug vært dreven - lenge.

Sosiale medier gir Listhaug den tilhengerskaren hun lever på. Hennes lojalitet ser ut til å ligge først og fremst hos fansen og støttespillerne. Ikke hos regjeringen. Ikke hos Erna Solberg. Ikke hos Frp. Hun har bred oppslutning blant mange av Frps kjernevelgere, men står tilsynelatende svakere i partiets tillitsmannsapparat, i hvert fall i det sentrale miljøet.

I hennes eget parti mener flere at hun ofte går for langt i å spisse sine budskap. Provoserende formuleringer kan føre til at andre går i baklås. De kan komme til å si nei til forslag de kanskje ellers ville sagt ja til. Retorikken kan stå i veien for politikken.

Innenfor vs utenfor

Både Erna Solberg og Frp-leder Siv Jensen har frem til nå tålt Sylvi Listhaug. Mye tyder på at partileder Jensen har et blandet forhold til justisministeren. Hun ser at Listhaug sikrer oppslutning for Frp i de mest innvandringskritiske velgergruppene. Kanskje tenker Siv Jensen også at det er bedre å ha Listhaug innenfor enn utenfor. Som stortingsrepresentant kan Listhaug utgjøre en mektigere opposisjon, både mot regjeringsprosjektet og mot Frp-ledelsen.

I mange europeiske land har det vokst frem ekstreme ytterliggående partier på høyresiden, særlig med bakgrunn i innvandring og mangelfull integrering av nykommerne. Hos oss er den tyngste opposisjonen her plassert inne i regjeringen. Frps mest profilerte politiker på dette feltet, justisminister Sylvi Listhaug, har stor innflytelse på nettopp innvandringspolitikken.

Bunnivå i debatten

Erna Solbergs filosofi synes å ha vært at det er bedre for demokratiet å ha denne opposisjonen inne i enn utenfor regjeringen. Høyrefolk spør retorisk om hvordan situasjonen ville vært dersom Frp var i opposisjon høsten 2015, da flyktningene strømmet inn over Europa og Norge. De mener at Høyre gjør en innsats for å bevare den politiske stabiliteten ved å ha Frp innenfor ansvarlige rammer.

Men det forutsetter en viss balanse innad i regjeringen. Når landets justisminister lefler med konspirasjonsteorier som tidligere har vist seg å koste liv, er vi på et bunnivå i den offentlige debatten. Da er det på tide at noen sier stopp. Av hensyn til oss alle.