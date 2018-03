Audun Lysbakken: Listhaug har selv skapt denne krisen

debatt

Publisert: 21.03.18 10:18

La oss slå fast sannheten: Listhaug er ingen martyr, hun har selv skapt denne krisen. Listhaug er ikke kneblet, hun er et mektig menneske. Listhaug representerer ikke vanlige folk i dette landet, men et mindretall.

AUDUN LYSBAKKEN , leder i SV

Vi står ved avslutningen av en politisk krise ulik andre politiske kriser. Den er ikke utløst av spill eller jakt på posisjoner. Den er ikke utløst av stor uenighet om en politisk sak regjeringen har lagt fram. Den er ikke utløst av brudd på opplysningsplikt eller andre formelle regler for forholdet mellom Stortinget og regjeringen. Den er utløst av holdning og ord.

Holdning. Fordi det går en grense for hvor langt en statsråd kan gå i å ignorere hva flertallet på Stortinget mener. Fordi det går en grense for hvor langt en statsrådspost kan brukes til privatpraktiserende høyrepopulisme uten at Stortinget må konkludere med at statsministeren er ute av stand til å ta kontroll.

Ord. Fordi det går en grense for hvor langt en statsråd kan gå i å spekulere i konspirasjonsteorier og i å gi næring til krefter som sprer hat og splittelse.

Alle disse grensene er passert.

Krisen er utløst av holdning og ord, men det er holdning og ord som har vist at det var et sterkt grunnlag for mistillit mot justisministeren.

Det mest alvorlige er legitimeringen av en ytterliggående konspirasjonsteori, viljen til å spekulere i å hisse opp en stemning som kan være farlig.

Å legitimere konspirasjonsteorier om at Arbeiderpartiet er landsforrædere, som ikke bryr seg om nasjonens frihet og sikkerhet, er ganske enkelt ikke det samme som å ta i for kraftig i en politisk debatt. Fordi dette hatet mot Arbeiderpartiet er så utbredt, og fordi det har vist seg å kunne motivere terror og politisk vold.

I mange land benytter mektige høyrepopulister seg stadig oftere av ekstremistenes språk. Nå har Stortinget sagt at det aksepterer vi ikke fra maktmennesker i Norge.

De siste dagene har vist at vi har en svak regjering som altfor lenge har latt seg styre av høyrepopulister. Det bør være et tankekors for Venstre og Høyre. For justisministeren har ikke snakket på tross av regjeringen, men på vegne av regjeringen. Listhaug sine mange utspill er ikke ulykker som rammer en motvillig regjering, men en konsekvens av den politiske alliansen Erna Solberg har bygget. Sånn går det når du gir høyrepopulismen makt.

Denne morgenen har vist hvorfor mistillitsforslaget var nødvendig og riktig. Sylvi Listhaug har for all verden vist at unnskyldningen som til slutt kom på torsdag var tom og verdiløs. I dag har alle andre skylden. I dag er hun et offer. I dag handler denne saken om ytringsfriheten til Sylvi Listhaug.

Regjeringspartiene burde ta avstand fra dette selvmedlidende sirkuset. Den avgåtte justisministeren er ikke et offer, hun er et menneske med svært mye makt. Hun har ikke bare frihet til å si det hun vil, men får sitt budskap spredd til hele befolkningen.

La oss slå fast sannheten: Listhaug er ingen martyr, hun har selv skapt denne krisen. Listhaug er ikke kneblet, hun er et mektig menneske. Listhaug representerer ikke vanlige folk i dette landet, men et mindretall.

Denne saken har ikke handlet om hva slags blokk du tilhører, men om hvilke prinsipper du har. Det har ikke vært et spørsmål om hvem vi vil skal sitte i regjering, men hva vi kan godta fra regjeringens representanter. Flertallet har, sammen, sagt at her går grensen. Vi står for noe, og vi bøyer ikke av. Vi vil møte framtiden med samhold, ikke splittelse.

Landet vårt står midt i et veivalg. Skal vi la oss dele opp etter kultur, religion og verdier, i et stadig mer polarisert samfunn hvor vi til slutt helt mister evnen til å snakke med hverandre? Eller skal vi gå løs på det som er de virkelige krisene i vår tid, den økende økonomiske ulikheten og de farlige klimaendringene – og sammen bygge et samfunn for de mange, ikke de få.

Vi har skrevet historie de siste dagene. Mens politikere i land etter land gir etter for den voksende høyrepopulismen har flertallet på Stortinget sagt at vi vil stå imot.

Flertallet for mistillit ble løftet fram av et stort folkelig engasjement. Vanlige mennesker som sier at nok er nok. De skal ha takk. Vanlige folk har endelig blitt hørt.