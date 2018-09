EKTE: Marcello Foa, ny sjef for RAI Foto: Simona Granati / Corbis News / Getty Images

Fake news-journalist blir kringkastingssjef

ROMA (VG) Italias populistregjering har innsatt en homofob konspirasjonsteoretiker med bånd til Vladimir Putin og Steve Bannon som ny sjef for landets allmennkringkaster, RAI.

Utnevnelsen av den EU-skeptiske Marcello Foa (55), en høyrevridd journalist som flere ganger er avslørt for å ha spredt falske nyheter, kom som et sjokk i mange redaksjonelle miljøer. Men overrasket i grunnen ikke. Siden juli har lederen for det innvandringskritiske nasjonalistpartiet La Lega, Matteo Salvini, forsøkt å få sin venn plassert i RAIs presidentstol.

Selv mediemogul og eks-statsminister Silvio Berlusconi , mannen som ledet fire italienske regjeringer med støtte fra ytre høyre og som har hatt sin egne kommersielle og politiske feider med RAI, gikk først mot regjeringens innstilling.

At han denne uken ombestemte seg, tolkes som en forsegling av pakten Berlusconi, Salvini og lederen for det høyreradikale partiet Italias Brødre inngikk på søndag. Da ble de enige om å gjenoppbygge den gamle regjeringsplattformen fra 1996 – først i det kommende regionvalget, deretter som høyresidens regjeringsalternativ ved neste parlamentsvalg.

Dersom dagens regjering bryter sammen, noe som kan skje i overskuelig fremtid hvis Lega og koalisjonskameratene i den systemkritiske Femstjernersbevegelsen ikke makter å bli enig om et felles nasjonalbudsjett, ligger det an til nyvalg i løpet av få måneder. Kanskje allerede før jul.

Journalisten, forfatteren og den slett ikke ubetydelige akademikeren Marcello Foa er ingen novise i Italias medielandskap. Han er en meritert pressemann og profilert penn i italiensk høyrepresse. Som konservativ skribent har den kunnskapsrike og bredt orienterte kommentatoren gjort det til en paradegren å spidde venstresidens kolleger i debatter og løpende krangler som italienske medier er fulle av.

Samtidig er Foa omstridt fordi han har spredt såkalt «fake news» fra russiske løgnfabrikker og vridd politisk propaganda han må ha visst var uriktig. Blant annet gikk han god for de absurde historiene om Hillary Clintons heksesabbater som involverte satanistiske ritualer og kidnappede barn.

Han er også kjent for å ha sendt upassende twittermeldinger om Italias president Sergio Mattarella og skal ha servert allehånde nedsettende utsagn om homofile, aborttilhengere og innvandrere. Dette kaller han nå «misforståelser», som han dessuten skal slutte med, ifølge nyhetsbyåret Ansa.

At et nytt regime med annen farge enn det foregående utnevner ny RAI-sjef, er på ingen måte oppsiktsvekkende. Tidligere har både kristeligdemokrater, sosialister og Berlusconis regjeringer utpekt «sine» presidenter til statsfjernsynet. Selv poengterer Foa at hans utnevnelse er «profesjonell, ikke politisk». Om også det er fake news, gjenstår å se.