DELER PRIS: Denis Mukwege og Nadia Mura. Foto: Espen Rasmussen/VG

Fredsprisen 2018: Viktig, riktig og til rett tid

MENINGER 2018-10-05T10:34:29Z

Nobelkomiteen har valgt to svært verdige vinnere av årets fredspris, Denis Mukwege og Nadia Murad.

kommentar

Publisert: 05.10.18 12:34

Prisen er viktig fordi seksualisert vold brukes i stor skala som våpen i krig og konflikt. Prisen er riktig fordi den støtter opp om modige mennesker som kjemper mot slike krigsforbrytelser, og ingen kan være i tvil temaets aktualitet i vår tid.

MeToo har satt trakassering og vold på dagsordenen. Årets fredspris omhandler systematiske overgrep der voldtekt brukes som våpen mot jenter og kvinner. Det ødelegger kvinners liv, men også familier og lokalsamfunn.

Denis Mukweges livsoppgave er blitt å hjelpe kvinnene som har vært utsatt for seksualisert vold i krig. Den kongolesiske legen har på sitt sykehus i Bakuvu hjulpet tusener av kvinner som har vært utsatt for voldtekt i krig. Han har dessuten gjort en stor innsats for å vekke et internasjonalt engasjement.

Nadia Murad ble et offer for den såkalte islamske statens (IS) overgrep mot tusener av jenter og kvinner. Hun er et vitne til grusomhetene som har skrevet og fortalt om det som skjedde. Nadia snakker for alle som har vært utsatt for slike forbrytelser. Den unge jezidi-kvinnen er også blitt en viktig stemme for de utsatte religiøse minoritetene i Midtøsten.

Prisen er en anerkjennelse av Murad og Mukweges innsats, på vegne av talløse andre. Det er ti år siden FNs sikkerhetsråd vedtok resolusjon 1820, der voldtekt i krig beskrives som krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.

De som er ansvarlige for slike krigsforbrytelser går som regel fri. Fredsprisen bør tjene som en påminnelse til det internasjonale samfunn om hvor viktig det er å straffeforfølge de ansvarlige for krigsforbrytelser. Vi har internasjonale domstoler og lovverk, men mangler tilstrekkelig politisk vilje. Fredsprisen er viktig fordi den bidrar til større oppmerksomhet om ugjerninger som er forsøkt skjult eller tiet om. Mukwege og Murad har ulike utgangspunkt. Men deres vitnesbyrd kan utfylle hverandre. Nobelkomiteen har gjort et svært godt valg.