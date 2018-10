VIL BLIR STØRES STATSRÅD: Knut Arild Hareide vil inn i regjering og helst med venstresiden. Foto: Tore Kristiansen

Høyrisiko for Hareide

Da Krf-leder Knut Arild Hareide kom ut av skapet som venstrevridd, må han ha visst at mange ville slå hånden av ham.

At velgerne til Kristelig Folkeparti står lenger til høyre enn mange i partieliten, det er velkjent. Knut Arild Hareide valgte likevel å gå til venstre. Hans førstevalg er en ny regjering med Jonas Gahr Støre .

Kanskje har han såpass stor autoritet i partiet at han tenkte at han skal klare å snu partiet med egen kraft.

En annen mulighet er at han gikk og nynnet på 80-tallshiten «The only way is up».

En venstrevri kan selvsagt tenkes å gi partiet nye velgere. Den gamle oppskriften har ikke skaffet dem mange slike. Noe måtte uansett gjøres. Og Knut Arild fulgte hjertet.

Og noe autoritet har partilederen tydeligvis. I en undersøkelse VG gjorde før Hareide ga Støre sitt ja, var det flest tillitsvalgte som ville til høyre.

Slik er det fortsatt. Men av de Krf-tillitsvalgte som har svart på VGs nye undersøkelse, er det flere som vil til venstre.

Noen har sikkert latt seg omvende av Knut Arilds tale. Men ikke bare har han fortsatt mange i partiet imot seg. Han sliter også med enkelte av sine støttespillere som vil til venstre. For de vil ikke felle Erna nå. Og når VG spør noen av disse om de vil si nei til statsbudsjettet som legges frem neste uke, er det vanskelig å svare.

Det skal sies at det er mange som ikke har svart på undersøkelsen som VG sendte ut til rundt 1000 Krf-folkevalgte lokalt. Krfs generalsekretær har da også advart mot å ta saken i mediene. Undersøkelsen kan altså ikke sies å være noen fasit.

Noe endelig svar har ikke Knut Arild Hareide selv heller. I VG på tirsdag åpnet Hareide for et «åpent og ryddig» samarbeid med SV , partiet han i talen sin til landsstyret holdt utenfor sin nye drømmeregjering.

Samtidig åpner Hareide også for et samarbeid med Frp, til og med regjeringssamarbeid – Jeg kan sitte i regjering med Frp, sa Krf-lederen til VG. Det til tross for at han brukte mye av talen sin på å fortelle hvor dårlig han liker det partiet. For eksempel sa han: «I en regjering hvor Frp har en stor plass, og vi er små vil vi etter min mening få store problemer med samfunnsretningen».

Men nå er Frp også greit.

Det har selvsagt å gjøre med at Hareide risikerer å miste jobben. Jo klarere han avviser et samarbeid, desto vanskeligere blir det å fortsette som partileder om partiet presser Frp på ham.

2. november vil delegatene på Krfs ekstraordinære landsmøte avgjøre saken.

Det kan bli både Venstre, Høyre og Frp. Eller det kan bli Ap, Senterpartiet og SV. Noe for enhver smak, om du vil. Eller en ny, vanhellig treenighet.