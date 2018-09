Når verden ler av Trump

MENINGER 2018-09-27T03:53:18Z

Latteren som møtte Trump i FN tirsdag vil bli møtt med noe mindre morsomt på sikt.

leder

Publisert: 27.09.18 05:53 Oppdatert: 27.09.18 06:07

Det vakte allmenn munterhet i FNs hovedforsamling forleden, da USAs president Donald Trump hevdet at hans regjering på to år hadde oppnådd mer enn noen annen administrasjon i amerikansk historie. Er man velvillig innstilt kan man si at latteren skyldtes en vennskapelig gjenkjennelighet: Verden begynner å bli vant til Trumps mildt sagt store overdrivelser og romslige selvbilde og ler godmodig når han ikke lar en eneste sjanse passere uten å skryte skamløst av seg selv. Det er slik Trump selv velger å tolke situasjonen, når han sier til mediene etterpå at «Det var meningen at de skulle le». Til tross for at han sa at han ikke hadde forventet en slik reaksjon da den kom.

Den mer nøkterne tolkningen er at kremen av verdens internasjonale diplomater og statsledere ler av den amerikanske presidentens totale mangel på fingerspissfølelse og forståelse av hvordan omverdenen oppfatter ham. Det er på sikt en mer uhyggelig reaksjon. Ingen liker å bli ydmyket, og jo større og sterkere man er, jo dårligere tåler man det. Alle husker Trumps røde, tause ansikt da president Obama latterliggjorde ham i flere minutter under korrespondentmiddagen i Det hvite hus i 2011, etter at Trump hadde brukt måneder på å «etterforske» den daværende presidentens fødselsattest. Enkelte observatører mener det var der og da at eiendomsmagnaten og reality-TV-stjernen bestemte seg for å stille som president.

Trumps appell til grunnfjellet blant sine tilhengere har vært nettopp dette: Når eliten innen politikk, finans og medier ler av meg, er det egentlig dere de ler av. Som hans tidligere støttespiller og kollega fra TV-programmet «Kandidaten», Omarosa Manigault sa mens de to fortsatt var venner og rett etter at han vant valget: «Hver kritiker, hver motstander, vil måtte bøye seg for president Trump. Det er gjelder alle som noensinne har tvilt på ham, som noen gang var uenig med ham, som noen gang har utfordret ham. Det er den ultimate hevn for den som skal bli den mektigste mannen i universet».

Omarosa har siden falt i unåde, er kastet ut av Det hvite hus og har kvittert med en bok som styrker inntrykket av kaoset som råder på innsiden av Trumps administrasjon. Men en ting står igjen: Hevn er en viktig motivasjonsfaktor for presidenten. Det vil verden og FN få merke i årene som kommer.