Et mislykket karakterdrap

FORNEBU (VG): Telenorsjef Sigve Brekke vant kampen mot Norges-direktør Berit Svendsen. Man da han skulle triumfere gikk det helt galt.

Publisert: 04.09.18 14:44

Berit Svendsen er ferdig i Telenor . I dag tidlig kom meldingen om at hun slutter i selskapet etter en langvarig strid med konsernsjef Sigve Brekke . Konsernsjefen vant, slik konsernsjefer ofte gjør. Retten til å bestemme over egen ledergruppe er vanskelig å bestride. Rokeringer i en konsernledelse blir derfor sjelden store offentlige saker.

Det har denne saken blitt. Med rette. Berit Svendsen var en av få kvinner i Telenor som hadde erfaring nok til å kunne bli konsernsjef. Men da stillingen skulle besettes i 2015 var ikke Svendsen engang med i finaleheatet. Det ble det bråk av. Daværende styreleder Svein Aaser ble byttet ut, og Gunn Wærsted kom inn. Med et klart mandat om å styrke Telenors kvinneandel i toppledelsen.

Svendsen ble raskt den nest mest kjente figuren i Telenors ledelse. Så lenge hun satt i konsernledelsen var hun en åpenbar kandidat til å kunne bli toppsjef hvis Brekke måtte gi seg. Hvis styret og den største eieren, som er Staten, ville ha en kvinnelig konsernsjef raskt, ville Berit Svendsen vært det opplagte valget for mange. En populær sjef som gjennom flere år har levert solide økonomiske resultater fra virksomheten hun ledet i Norge.

Nå er hun ute, etter at avisene de siste uken har vært fulle av stoff om hvordan Brekke forsøkte å presse henne ut av Telenor-ledelsen. I dag skulle konsernsjefen og styreleder Wærsted forklare hvordan det egentlig hang sammen. Det ble en seanse de ikke bør se tilbake på med stolthet.

På dagens pressekonferanse åpnet Telenors styreleder med å antyde at Berit Svendsen kunne blitt den neste konsernsjefen i selskapet. Hvis hun bare hadde gjort som hun hadde blitt bedt om, og trådt til side som sjef for virksomheten i Norge. Brekke fulgte opp med å redegjøre for hvilket koldtbord av jobbmuligheter Svendsen hadde blitt tilbudt, men at hun takket nei til alt. Saken var nemlig den at hennes kontrakt som leder for Norge utløp i høst, så noe måtte skje, messet Brekke. Svendsen selv hadde sagt seg villig til å flytte på seg om halvannet år.

Det er noe eget med den påtatte rausheten og alle godordene som kommer når noen har tapt en maktkamp. Da er det liksom ikke grenser for hvor gode og viktige de har vært, og hvor rosenrødt og profesjonelt alt har foregått. I tillegg kom all bekymringen for de ansatte som måtte lese om konflikter i Telenor fordi «noen» gikk og plapret til pressen.

Så lenge de to hadde podiet alene, fikk man inntrykk av at Svendsen i praksis hadde sagt nei til et minimum av plikttjeneste og voksenopplæring før hun kunne bli konsernsjef. En som nektet å følge vedtatte regler og kontrakter, og som hadde interesse av at omverdenen skulle få vite om konflikten. En prinsesse Vil-ikke som satt seg selv foran Telenor.

Men denne versjonen revnet fort. Brekke måtte innrømme at ledernes kontrakter hadde mulighet for forlengelse. Svar på hvorfor det var så avgjørende å kvitte seg med Svendsen som Norges-sjef akkurat nå, var det verre med. Det eneste som kom var formalia om rotasjonsprinsippet. Resultatet er at Telenor har mistet en kvinnelig sjef som styrelederen mente var eslet for å ta over hele butikken. Men for Wærsted er vel da konsernsjefens rotasjonspresse viktigere.

Sigve Brekke har nok en gang vist hvem som sitter med makten i Telenor. På dagens pressekonferanse var styrelederen nærmest bare en pappfigur, kalt inn for å legge ekstra vekt til Telenors fortelling om en illojal og gjenstridig leder som fortjente å gå av.

Men den versjonen blir neppe stående etter det som skjedde i dag. Så får vi se om det får noen konsekvenser.