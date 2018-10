SKULLE DANSE: Frank Løkes dansestunt i Boratdrakt skapte debatt og fikk konsekvenser. Foto: Cicilie S. Andersen

Kaller vi Frank Løke en mobber, vanner vi ut begrepet mobbing

Hvis Frank Løke er satiriker, spotter han i så fall sin egen skrøpelighet som underholder.

ANDERS HOLSTAD LILLENG, humorkritiker for Adresseavisen.

Frank Løkes utfoldelse i Boratdrakt har blitt heftig diskutert de siste ukene. Noen konklusjoner har vært ganske så graverende for den kontroversielle håndballspilleren.

Skribent Guri Idsø Viken beskriver hendelsen som den klassiske historien om en mann som ikke klarer å prestere på det han skal, og dermed forsøker å hevde seg ved å trykke seksualiteten sin ned over hodet på kvinnelige kollegaer i et slags krampaktig forsøk på ikke å tape. Blogger Linn Winsnes Rosenborg kaller påfunnet mannssjåvinistisk løkhumor, og mener at dette går inn under metoo.

Begge mener de at dette er seksuell trakassering i beste sendetid. I ettertid har det vist seg at Løke og dansepartner Tone Jacobsen hadde blitt enige om at Jacobsen skulle innta en offerrolle for å skape ytterligere medieblest. Det er flere enn Løke som bør føle seg lurt av Jacobsen.

La oss heller prøve å se på påfunnet som et forsøk på humor fra Løkes side, og bruke det til å rydde opp i begrepene mobbing og satire. For Løke kaller det han holder på med for satire, andre kaller det mobbing.

Svaret er: Det er ingen av delene. Det er fattigslige forsøk på humor. Hverken mer eller mindre.

Satire er vittig spott og latterliggjøring. I moderne litteratur brukes betegnelsen om diktning som med spottens våpen angriper tidens, samfunnets eller det enkelte menneskets skrøpeligheter.

Når Mads Hansen harselerer med bloggeres retusjering av bilder og bruk av barn for å tjene penger, og gir ut «Sommerkroppen», kan det kalles satire. Han spotter de såkalte «influencerne» og samtiden som lar dem få makt.

Når Frank Løke sammenligner Erlend Elias med Kim Jong-un og mener at dansedommer Tore Petterson ligner på Simon i «Alvin og gjengen», er det bare forsøk på å være morsom. Det ligger ingen menneskelig skrøpelighet i å gi Løke jobbinstrukser eller lav poengsum for dårlig innsats på dansegulvet.

Erlend Elias og Tore Petterson har beskyldt Løke for mobbing. Det er det ikke. Mobbing er aggressiv atferd som blir gjentatt over tid og er karakterisert ved et ujevnt styrkeforhold.

Å kalle noen for diktator fordi de er sjefete, er ikke mobbing, ei heller å si at noen ligner på en sjarmerende tegneseriefigur. Løkes oppførsel er ikke aggressiv, selv om oppmerksomhetsbehovet hans er voldsomt. Vi kan heller ikke snakke om et ujevnt styrkeforhold her.

«ActionFrank», låten han slapp for et par uker siden, handler om ham selv. Er han satiriker, spotter han i så fall sin egen skrøpelighet som underholder.

Likevel kan vi kjenne igjen mobberens oppførsel hos Løke. Det ligger et ønske om å høre til og en angst for å havne utenfor i hans fleiping med andre kjendiser, slik man finner hos mobbere. Løke vil fryktelig gjerne underholde. Da tyr han til sammenligninger og nakenhet i beste sendetid. Men det er ikke annet enn forsøk på humor.

Frank Løke er ingen satiriker. Han trykker heller ikke seksualiteten sin over hodet på andre. Han ønsker å være en entertainer, og tok på seg kostymet fordi han synes det er morsomt. Løke ønsker å høre til og frykter å havne utenfor. Og han gjør feiltrinn, som under dansen.

Han er heller ingen mobber. For selv om forsøkene hans på humor er halvhjertede, plumpe og sjelden videre morsomme, er de ikke ondsinnede, selv ikke da han overrasket dansepartneren på direktesendt TV. Mobbing er derimot ondsinnet, den er aldri god humor. Ler man av mobbing, ler man på tross av, ikke på grunn av; man ler av, ikke med.

I den gode humorens natur ligger det at man skal sparke sideveis eller oppover. Løke sparker ikke nedover. Kaller vi ham en mobber, vanner vi ut begrepet mobbing og står i fare for å ødelegge for de som virkelig blir mobbet.