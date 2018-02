FORESLÅR TILTAK: Justisminister Sylvi Listhaug. Foto: Helge Mikalsen

Norske barn på koranskoler

leder

Publisert: 21.02.18 05:19

MENINGER 2018-02-21T04:19:41Z

Det er utålelig at norske skoleelever sendes til vold og overgrep i Somalia.

Skolen heter «Gargaar», ifølge NRKs reportasje , og minst åtte norske skoleelever har gått der det siste året. De forteller anonymt til kanalen at de ble lenket og pisket på koranskolen, som ligger i en bydel i Mogadishu som ekstremistgruppen al-Shabaab har fotfeste i. Utenriksdepartementet bekrefter at det har vært norske elever der.

Avsløringen er den siste i en rekke NRK-saker om vold og mishandling ved slike skoler i Somalia . I høst innkalte justisminister Sylvi Listhaug statsråder og andre til hastemøte etter at tilsvarende saker ble kjent. Listhaug sa den gang at det skal vurderes å inndra pass til barn som er i fare for å havne på slike koranskoler. Hun sa også at hun ville undersøke om elektronisk grensekontroll kan hindre utreise fra Schengen- området, ved at det kan legges inn informasjon om for eksempel barnevernsvedtak, som forbyr utreise. Listhaug har tidligere foreslått å frata oppholdstillatelsen til foreldre som sender ut barna sine. I januar tok statsminister Erna Solberg opp saken med den somaliske statsministeren Hassan Ali Khaire, som lovet å undersøke forholdene.

Politidirektoratet har kartlagt hvordan norsk politi følger opp somaliske barn som sendes ut av landet. Ifølge politiet er dette vanskelige saker å etterforske, de får ofte verken kontakt med barna eller særlig god informasjon fra foreldrene. Ifølge direktoratets rapport skjer det at barn blir sendt ut av Norge rett før barnevernet fatter vedtak om plassering.

Det er bra at regjeringen og politiet tar disse sakene alvorlig. Vi må nå kunne regne med at tiltakene fører til at færre barn kommer i denne håpløse situasjonen fremover.

Alt i dag kan foreldrene fratas barnetrygd om de velger å sende ungene sine ut av landet. Det er også mulig å frata pass og straffe foreldre. Det jobbes fortsatt med EU og Schengen-samarbeidet for å kunne nekte utreise for barn med barnevernsvedtak. Det arbeidet må intensiveres.

Vårt mål må være at dette ikke skal skje med noen barn. Det er hårreisende at norske skoleelever blir sendt til vold og tvang til landet deres egne foreldrene flyktet fra. Vi skylder barna å ta dette på største alvor.