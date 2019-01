AVGIFTSREGJERING: – Regjeringens avgiftshistorikk er nedslående. Flyseteavgifta og sjokolade- og sukkeravgifta er to nærliggende eksempler som viser hvor galt det kan gå, skriver Marit Arnstad. Foto: Therese Alice Sanne

Svarteper-spill om avgifter på Granavollen

Ett av stridsspørsmålene er avgiftspolitikken. Det er all grunn til å frykte en ny regjering med et økt avgiftstrykk. De med lav og middels inntekt igjen blir fort sittende med svarteper.

MARIT ARNSTAD , parlamentarisk leder i Senterpartiet

I en tid hvor statsbudsjettet er større enn noen gang, har Høyre, Frp, Venstre og KrF hatt konstant pengemangel gjennom fem blåblå år. I forrige stortingsperiode kunne man bruke mer oljepenger, men regjeringen har selv sagt at dette er mindre aktuelt nå. Derfor har det de siste to årene vist seg at mange vanskelige saker blir «smurt» med at ett av partiene får gjennomslag for økte avgifter.

Regjeringens avgiftshistorikk er nedslående. Flyseteavgifta og sjokolade- og sukkeravgifta er to nærliggende eksempler som viser hvor galt det kan gå når man forhandler fram bruk av mer penger, men er i desperat nød for ekstra inntekter for å få budsjettene til å gå opp. Da griper man til uoverveide og dårlig forankrede avgiftsøkninger som kommer som julekvelden på kjerringa. For næringslivet, for husholdningene og for den delen av det politiske miljøet som ikke er invitert til de borgerlige bakrommene.

Drivstoffavgiftene har vært et annet kjernepunkt. Høsten 2016 kom regjeringen med et avgiftshopp så stort at selv Erna Solberg innrømmet at drivstoffavgiftene ble økt mer i løpet av ett budsjettår (2017) enn i hele den rødgrønne perioden rødgrønne perioden 2005–2013.

Summen av dette – massive skattekutt til de rikeste og økte avgifter som rammer vanlige folk – er et bidrag til økte forskjeller i Norge og sentralisering av velstand og formue. Det ligger i avgiftenes natur at de ikke rammer de som har mest penger særlig hardt. Det er de som må snu på krona, som blør.

Vi har mange ganger påpekt den usosiale avgiftspolitikken som denne regjeringen står for. Spesielt når avgiftene kommer som følge av akutt pengemangel i slutten av budsjettforhandlinger i Stortinget. Eller som nå – i regjeringsforhandlinger.

Høyre, Frp, Venstre og KrF vil selvfølgelig nekte for dette. Men alle andre har avslørt spillet for lengst. Og fasiten står svart på hvitt i budsjettavtalene som alle fire partier har signert. Vi er derfor i den sjeldne posisjon at vi med presisjon kan kvantifisere mangelen på klokskap. Til sammen er avgiftene økt med 6,6 milliarder kroner siden Erna Solberg og Siv Jensen tiltrådte. Det har selvfølgelig ikke hjulpet på at Venstre har gått inn i regjering. Jeg frykter at heller ikke KrF kommer til å endre dette bildet.

I Senterpartiets alternative budsjett for 2019 foreslo vi å redusere avgiftene med om lag 1 mrd. kroner netto i 2019. Grunnen til dette er at avgiftsøkninger er grunnleggende usosiale. Beskatning bør først og fremst skje gjennom et skattesystem der de som har mest også må bidra mest. Avgifter rammer de med lave inntekter.

Vi har fått kritikk fordi vi ikke vil bruke avgifter i klimapolitikken på samme måte som andre partier. Reaksjonsmønsteret er forutsigbart og forventet. Særlig fra Venstre som stadig salderer både sin miljøprofil og sitt budsjettbehov med nye avgifter som rammer alle – uten å ta hensyn til bosted og inntekt.

Men vi må ta debatten om de «grønne avgiftene» virkelig fører til reduksjoner i klimagassutslipp, eller om de i realiteten er fiskale avgifter som skal sikre budsjettbalansen for de blåblå.

Hele den norske transportsektoren kommer til å endres i løpet av det neste tiåret. Dersom vi skal få til denne omstillingen og dersom vi skal få aksept for den hos folk, så må vi velge de riktige tiltakene. Ett viktig tiltak vil være å innføre et CO₂-fond for næringstransport som kan omstille tungtransporten og annen næringstransport. Dette vil ikke regjeringen være med på selv om man vet at dette kan kutte CO₂-tonn i millionklassen.

Årsaken er tydelig. Her lar det seg ikke gjøre å hente inn mer penger, dette tiltaket koster for staten. Man vil altså ikke overføre statsinntekter til dette sentrale klimatiltaket, selv om det kan innebære store klimagevinster. Det passer ikke Finansdepartementet og frykter jeg at kameratene på Granavollen lydig vil hegne om statens pengesekk i stedet for å satse på klimakutt av den riktig store sorten.

Dette er ikke god klimapolitikk. Man må prioritere klima selv om det betyr tapte inntekter til statskassen. Det må være hvor mye man kan kutte av klimagassutslipp som avgjør. Mens et CO₂-fond kan kutte over 1 million tonn CO₂, er de «grønne avgiftene» regjeringen foreslår knapt merkbare når det gjelder reduksjon i klimagasser. Å bruke avgifter på denne måten underminerer legitimiteten til hele klimapolitikken.

Men det spørs om dette gjør noe særlig inntrykk på forhandlerne på Granavollen.