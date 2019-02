Svekket forsvarsevne

Innspill til langtidsplan for forsvaret som Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) presenterte fredag, understreker alvoret og nødvendigheten av at Norge møter toprosent-målet til NATO så snart som mulig.

Den tyske avisen Frankfurter Allgemeine skrev i sin søndagsutgave at Russland skal ha 64 SSC-8-missiler, med en rekkevidde på nærmere to tusen kilometer når de er utstyrt med konvensjonelt stridshode. Ifølge avisens etteretningskilde skal de også være laget for å kunne bære atomvåpen og de er plassert så de skal kunne nå Øst og Nord Europa. Om opplysningene er riktige, er de et eklatant brudd med den såkalte INF-avtalen mellom Russland og USA som ble inngått i 1987 og som begge partene trakk seg fra forrige uke. I uken som fulgte hevdet Russlands viseutenriksminister Sergei Rjabkov at også START-avtalen er truet, og at USA har satt i gang et våpenkappløp for å utarme motparten økonomisk.

På de tredve årene som har gått siden Muren falt og Den kalde krigen ble avsluttet, har verden vært gjennom et enormt teknologisk hamskifte. Truslene og etteretningen kommer ikke lenger bare i form av våpen og spioner, men en ny form for kybernetisk krigføring som gjør det mulig å infiltrere og svekke forsvarsevnen til motparten på helt nye måter.

Tidligere i år var forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen ute med en krystallklar advarsel om at forsvarsevnen er for dårlig i dagens situasjon og at hele forsvarsstrukturen må styrkes for å oppfylle nasjonale behov. Og i sitt innspill til ny langtidsplan for 2021–2024 som Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) presenterte fredag, ble det gjort klart at forsvarsevnen vår har kritiske mangler som ikke kan sikre Norge mot et overfall fra Russland. Det vil koste å gjøre noe med situasjonen. FFI estimerer en nødvendig opprustning til rundt 100 milliarder kroner. Men det er mulig å gjennomføre innennfor rammen på to prosent av bruttonasjonalprodukt som NATO-medlemskapet forplikter til. Og som flertallet av landene i alliansen har vist seg i stand til å gjennomføre.

Bare ikke Norge.