Er det ingen voksne hjemme i Trøndelag?

Vil feminister av alle kjønn heretter ha lyst til å stemme Ap?

ANNA-SABINA SOGGIU, nyutmeldt fra Ap

Applauderinga fra Trøndelag for muligheten til å få Trond Giske på topp gjør at jeg gremmes. Stillheten fra resten av partiet og arbeiderbevegelsen er trist. At det hele ble muliggjort av deler av partiledelsen, gjør det hele ille.

Det blir ikke borte selv om mange er stille. Det blir ikke riktigere selv om det bagatelliseres. Det har skjedd selv om vi later som om vi ikke feiget ut da slaget sto. Da vi skulle stått opp for likestillinga. Men lot det være! «Man må sette punktum en gang! Ledelsen har talt!»

Anna-Sabina Soggiu.

Er det ingen voksne hjemme i Trøndelag? Men sjøl om jeg er uenig, så forstår jeg dere. Partiledelsen har talt, og som oppvokst i vår bevegelse veit jeg godt at det er av betydning. Så jeg kan på et vis forstå at dere benytta anledningen. Endelig kunne dere si akkurat hva dere mente om #metoo. Det var ikke så farlig. Partiledelsen har talt. Dere talte innafor rekkene. Giske er tross alt viktigere enn damene som sto opp mot ham! «Det er ikke noe som i dag står til hinder for din fulle deltakelse i partiet.»

Det er som om den setninga i brevet til Trond Giske signerte hele #metoo i Ap. Det handla ikke om likestillingspolitikk. Det handla om politisk «håndtering». Håndtering av slitsomme journalister og media. Ikke håndtering av verdier som er viktige for oss. Det handla ikke om oppgjør med en ukultur som faktisk har foregått på alle samfunnsarenaer. Det handla ikke om damene som sto fram og hvordan de har hatt det og har det videre. Det handla om å håndtere én mann.

I den håndteringa ser det ikke ut til å være viktig hva man signaliserer om likestilling eller hva slags kultur man vil ha i egen organisasjon. Det handla om kompromiss mellom ledelsen og Trond Giske. Og i det kompromisset er det greit å signalisere at menn som har brutt våre retningslinjer, mot kvinner i partiet, i kraft av de verv de har hatt, de kan uhindret vandre tilbake med full deltakelse etter kort tid. Det finnes ingen hindre for slikt i Arbeiderpartiet!

Så er jeg enig med deg Jonas Gahr Støre i at tillit må bygges. Men det gjenstår å se om feminister av alle kjønn har lyst til å stemme på et parti som behandler likestillingspolitikken internt så stemoderlig, fortjener tilliten til å gjøre det for hele Norge!