MINNEORD: – Første gang jeg John McCain i Norge var sommeren 2004 da fire ledende amerikanske senatorer, anført av John McCain og Hillary Clinton besøkte Svalbard for å anskueliggjøre konsekvensene av klimaendringer, skriver Kåre R. Aas.

En visjonær Norgesvenn har gått bort

Med John McCains bortgang har USA mistet en visjonær politiker. Og Norge har mistet en nær venn i den amerikanske Kongressen.

Publisert: 27.08.18

KÅRE R. AAS, Norges ambassadør til USA

Som leder for Armed Services Committee i Senatet benyttet John McCain enhver anledning til fremheve betydningen av tette sikkerhetspolitiske bånd over Atlanteren. Og av Norge som viktig alliert og NATOs øyne og ører i nord, en rolle som styrkes gjennom NATOs økende oppmerksomhet om Nord-Atlanteren, ert vedtak som ble fattet på toppmøtet i Brussel i juli i år.

McCain representerte Arizona i Kongressen gjennom mer enn 30 år. Han fremhevet alltid i møte med norske politikere at aspirerende norske jagerflypiloter lenge har fått deler av sin praktiske opplæring i hjemstaten hans.

Selv hadde jeg gleden av å treffe McCain flere ganger, både her i Washington og i forbindelse med to av de mange besøkene hans til Norge. Hans dør på Capitol Hill var alltid åpen for norske regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter på besøk i den amerikanske hovedstaden. Han stilte velvillig opp og delte gjerne sin innsikt.

Første gang jeg traff ham i Norge var sommeren 2004 da tidligere utenriksminister Jan Petersen hadde invitert fire ledende amerikanske senatorer, anført av John McCain og Hillary Clinton, til Svalbard for å anskueliggjøre konsekvensene av klimaendringer. Overfor fremmøtt presse var de to gjestene samstemte: – Vi er her for å overbevise våre senatskollegaer om at det er tid for handling. Dokumentasjonen er overbevisende, sa de til Nordlys’ reporter den gangen.

Også da McCain besøkte Svalbard i august 2015 var jeg med. Igjen viste han stor interesse for klimautfordringene som en global trussel. Han kunne ved selvsyn konstatere hvordan isbréer trekker seg tilbake. Men han var også opptatt av de sikkerhetspolitiske utfordringene i nord. Norges nabo Russland hadde året før invadert Krim og drev en aktiv krigføring gjennom stedfortredere i øst-Ukraina. Med utenriksminister og forsvarsminister som gode verter, fikk McCain både i Longyearbyen, i Ny Ålesund og senere i Bodø og Oslo en grundig innføring i norske perspektiver på utviklingen.

Han møtte også norske spesialsoldater og uttrykte sin respekt for det de bidrar med gjennom internasjonale operasjoner, og han var kjent med deres viktige innsats blant annet i Afghanistan.

Ved innflygningen til Bodø dukket for øvrig to norske F-16 fly opp for å eskorterte McCain den siste biten. Den gamle jagerflygeren satt klistret til ruta og lente seg til slutt nesten ned til gulvet for å se bedre. Da han etter landing møtte de to jagerflygerne ga han tydelig uttrykk for at han verdsatte den norske gesten.

Mange er kjent med McCains bakgrunn som krigsfange under Vietnamkrigen etter at flyet hans ble skutt ned. Han viste gjerne besøkende norske politikere et bilde fra da han ble plukket opp fra en innsjø i utkanten av Hanoi og overlevert til nordvietnamesiske soldater. Færre vet at han til tross for lidelsene den gangen alltid hadde et varmt hjerte for Vietnam og fulgte landets utvikling tett. I dag er Vietnam kanskje det landet i Asia som USA har tettest kontakt med.

John McCains sete i Senatet sto tomt i månedene frem til hans bortgang. Men han tok aktivt del i det politiske ordskiftet gjennom pressemeldinger og uttalelser. Det var aldri tvil om McCains sterke forsvar av transatlantiske interesser og NATO. Mindre kjent er hans forsvar for demokratiske verdier og menneskerettigheter. Han var en ildsjel i Senatet og med hans borgang har USA mistet en av etterkrigstidens mest betydelige politikere.

Mange, både i Norge og USA, vil savne den rakryggete senatoren fra Arizona.