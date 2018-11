Foto: Roar Hagen / VG

Trump gir straffefritak

President Donald Trump vil ikke straffe Saudi-Arabia for drapet på journalist Jamal Khashoggi i Istanbul. Lærdommen er at brutale regimer får amerikansk straffefritak, bare de er økonomisk viktige nok.

Khashoggi ble drept i det saudiarabiske konsulatet 2. oktober. Saudi-Arabia har siden lansert mange motstridende forklaringer på hva som skjedde. Nå har landets påtalemyndighet tiltalt fem personer for drapet. De kan bli henrettet uten at omverdenen får vite den fulle og hele sannhet om hvem som ga ordre til drap.

Søkelyset er blitt rettet mot den mektige kronprins Mohammed bin Salman. Men for Trump spiller det ingen rolle. “Det kan meget godt være at kronprinsen hadde kjennskap til denne tragiske hendelsen. Kanskje hadde han det, kanskje hadde han det ikke”, sier presidenten. Ifølge amerikanske medier er ikke CIA like tvetydig i sin rapport. De knytter, «med stor sannsynlighet», kronprinsen direkte til saken.

Trump vil ikke reagere mot Saudi-Arabia fordi det vil gi “skyhøye oljepriser og ødelegge verdensøkonomien”. Presidenten har tidligere skrytt av alle våpnene USA skal selge til diktaturet. Dessuten er Saudi-Arabia en viktig alliert mot Iran. Trump er ikke lenger opptatt av å komme til bunns i saken, han vil bli ferdig med den.

Det er en iskald realpolitisk logikk i dette. Saudi-Arabia må ikke kritiseres fordi det kan straffe seg for USA, økonomisk og strategisk. Det er et tydelig signal til verdens autoritære regimer. De kan gjøre hva de vil mot sine egne dissidenter uten frykt for en reaksjon fra USA. Hvitvaskingen av kongehuset i Saudi-Arabia er en del av et mønster for Trump.

Han har ofte uttrykt beundring for autoritære ledere og kritisert USAs demokratiske allierte.

Trumps knefall for det saudiarabiske kongehuset har fått flere ledende republikanere til å reagere. Senator Bob Corker sier han aldri hadde trodd at Det hvite hus skulle bli et PR-byrå for kronprins bin Salman. Senator Rand Paul sier USA vil fremstå svakt hvis de ikke konfronterer Saudi-Arabia og senator Lindsay Graham sier USA står i fare for å miste sin moralske stemme i verdenssamfunnet.

USA har en lang tradisjon i å forsvare pressefrihet og menneskerettigheter. Landets allianser med demokratiske land har vært bygget på felles verdier og gjensidig tillit. USA har ikke alltid levd opp til sine idealer, men har lært gjennom selvkritikk.

Trump vraker alt dette, skader landets renommé og undergraver USAs tradisjonelle rolle som leder for den frie verden.