Foto: Roar hagen

Det store nederlaget i Syria

kommentar

Publisert: 13.04.18 10:20

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MENINGER 2018-04-13T08:20:03Z

Syria er blitt et brennpunkt for vår tids store konflikter. Krigen påfører den internasjonale orden et sviende nederlag.

FNs avmakt som konfliktløser avsløres i Syria . Internasjonale traktater som skal beskytte sivile viser seg verdiløse. Forsøket på å bygge en ny og bedre verdensorden etter den kalde krig gravlegges.

Det startet med et folkelig opprør for vel syv år siden og utviklet seg til å bli en slagmark for regionale stormakter og islamistiske ekstremister. Det var en krig utkjempet med stedfortredere der stormaktene ble direkte involvert. Den kalde krigen mellom USA og Sovjetunionen går i reprise i Syria, nå med Russland i en av hovedrollene.

USAs president Donald Trump sier forholdet til Russland er verre enn under den kalde krigen. Det er harde ord med tanke på at den kalde krigen var terrorbalansens tid, med gjensidige trusler om utslettelse.

USA og Russland valgte fra starten ulik side i Syria-krigen. Russland har lagt ned tolv veto i sikkerhetsrådet i løpet av Syria-konflikten, senest denne uken da USA foreslo en gransking av et angivelig giftgassangrep i Douma. Trumps varsler om at angrepet skal straffes har utløst en ordkrig med Russland, og skapt frykt for en farlig eskalering.

USAs viktigste interesse i Syria har vært å bekjempe IS. Russland vil opprettholde det syriske regime og sikre seg sin base i Midtøsten. USA og Russland har opprettet en kommunikasjonskanal for å forhindre militære konfrontasjoner. Men Syria er en kruttønne. Det er en fare for at nye amerikanske missilangrep mot regimet kan få utilsiktede virkninger.

Situasjonen i Syria er uendelig mye mer komplisert enn den var under revolusjonsvåren 2011. Den gang var det demonstranter mot et autoritært regime. Nå er det russiske, iranske, tyrkiske, kurdiske og amerikanske soldater på slagmarken, i tillegg til syriske regjeringsstyrker, væpnede opprørere og fremmedkrigere med tilknytning til internasjonale terrornettverk.

Det tok tid før den arabiske våren spredde seg fra Tunisia og Egypt til Syria. Tilsynelatende hadde landets diktator, Bashar al-Assad, full kontroll. Men det ulmet under overflaten, i landets sunnimuslimske flertall, blant de fattige på landsbygda og blant studenter som var inspirert av det som skjedde i Tunisia og Kairo. Protestene mot regimet startet i Daraa i sør, fortsatte i Damaskus og spredde seg over hele landet i april. Det startet med krav om reformer, større frihet og kamp mot korrupsjon. Da regimet svarte med å skyte mot demonstranter ble fredelig protest til væpnet opprør.

Regimets versjon var en annen. Dette handlet om en utenlandsk sammensvergelse. Opposisjonen besto av terrorister. Den offisielle propaganda skulle begrunne at myndighetene brukte jernneven, i stedet for å forhandle. Det tragiske for Syria er at det som var en folkelig, syrisk oppstand mot et undertrykkende regimet med tiden ble en storkrig med både utenlandske aktører og terrorbevegelser.

Fremmedkrigere strømmet over grensen. Den såkalte islamske stat (IS) utnyttet sammenbruddet i Syria til å etablerte et redselsstyre i store deler av landet. Regionale og globale stormakter ble direkte involvert. Konflikten ble internasjonalisert og interessene til de som startet revolusjonen ble glemt. En halv million mennesker er drept. 5,6 millioner har flyktet fra landet og 6,1 millioner er internt fordrevne. Et flertall av dem som er igjen trenger humanitær hjelp. Slik endte revolusjonen.

Ved uvurderlig russisk og iransk hjelp er Bashar al-Assad i ferd å gjenvinne kontrollen over store deler av landet. Men ennå finnes det lommer av motstand og regioner utenfor regimets kontroll. Da man trodde det verste var over, tok krigen en ny og farligere vending.

Det er ikke én krig i Syria, det er mange. Flere ulike konfliktlinjer gjør at krigen fortsetter på det åttende året. Spenningen stiger mellom erkefiendene Iran og Israel. I nord har Tyrkia startet en storoffensiv mot en amerikanskstøttet kurdisk milits. Saudi-Arabia og Iran kjemper intenst om innflytelse i regionen. Vestlige land er på kollisjonskurs med Russland.

FN forsøkte å megle i konfliktens tidlige fase, da det fortsatt var mulig å unngå den store katastrofen. Men stormaktenes interessekonflikt gjorde verdensorganisasjonen politisk handlingslammet i en kritisk tid. I stedet for diplomatiske initiativ og en politisk prosess ble Syria åsted for regional maktkamp og global rivalisering. Syriske byer er blitt til rykende ruiner. Det er en fare for at denne storbrannen kan spre seg.