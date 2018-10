FOLKEKJÆR FINNE: Forfatteren Arto Paasilinna er død, 76 år gammel. Foto: Junge, Heiko /

Nekrolog: Den gale melankolikeren

Finnenes store skrønemaker Arto Paasilinna er død, men de hemningsløse fortellingene hans lever videre i all sin sorgmuntre prakt.

Arto Paasilinna var vel noe i nærheten av å være en finsk klisjé. Skrønemakeren skrev bok etter bok om arketypiske finske herremenn (og noen få damer) med hang til sprit, melankoli og selvmordstanker, men også med et vidunderlig pågangsmot og storslåtte prosjekter som sjelden ender lykkelig.

Hovedpersonene i romanene hans er aldri fintfolk, som det en gang het, men vanlige, middelaldrende slitere, ofte einstøinger og eksentrikere, på jakt etter en slags mening i tilværelsen. Paasillinnas antihelter er alltid skildret i en tørr og konstaterende prosa, helt uten overdrivelser og litterære effekter. Deri lå også mannens betydelige komiske geni.

Aldri før, og aldri siden, har jeg ledd så hardt og så høyt av en bok som av den totalt tøylesløse romanen «De hengte revenes skog» (ypperlig oversatt av avdøde Nøste Kendzior), om småforbryteren Oiva Juntunen som i redsel for sin tidligere kompanjong Hemmo Siira flykter uti den finske ødemarken, der den ene ville tildragelsen avløses av den andre – mens, som Paasillinna skriver, «milliarder av mygg bivånet det hele». Finland blir aldri mer finsk enn i denne boken, enten stakkars Juntunen befinner seg i det innerste av Lappland eller på bar i Åbo. Paasilinna skrev ofte om bygda, men hovedpersonene hans befinner seg også rett som det er i storbyenes mindre glamorøse etablissementer, grublende over livets viderverdigheter, før de etterpå bader badstu og ruller seg i snøen.

Paasilinna skrev 35 romaner, og alle er mer eller mindre skåret over samme lest. De beste blant dem, som den internasjonalt anerkjente «Harens år», nevnte «De hengte revenes skog» og galskapsberetningen «Den ulende mølleren» er moderne klassikere i røverroman-sjangeren, preget av forfatterens elleville fantasi og fintfølende forståelse av finnenes aller dypeste sjelsliv. Paasillinna var ingen skjønnånd, og noen av bøkene hans er så formelbaserte at man knapt orker å lese dem ferdig.

Men når han var inspirert, var han uslåelig. Ingen kunne skrive mer fargerike og brennevinsdunstende fortellinger enn den folkelige skrønemakeren fra Kittilä, alltid spekket med tung, tung, finsk tristesse, og alltid med en lur, nesten forrykt, humor til stede i nær sagt alle setninger.

Paasilinna var høyeste grad en verdslig og hverdagslig forteller, men tok undertiden noen metafysiske avstikkere, som i romanen «Tordengudens sønn», der han på sedvanlig protokollaktig vis beskriver hvordan de gamle finske gudene har sett seg lei på at ingen tilber dem lenger. Han var seg også særdeles bevisst Finlands lidelsesfulle historie, med Vinterkrigen som stadig tilbakevendende og bakenforliggende tema. I romanen «Kollektivt selvmord», om en gruppe selvmordskandidater på sin (tilsynelatende) siste reis, blander han ellevill slapstick og livets alle dypeste alvor på en måte som nesten ikke har sin like.

Paasillina ble 76 år gammel, og har ifølge sitt norske forlag Aschehoug solgt over 300.000 bøker, bare i Norge. Det finnes ikke mange slike forfattere igjen nå som Arto Paasilinna har forlatt det dennesidige og, om vi tillater oss en siste skrøne på hans vegne, muligens sitter et sted med de gamle finske gudene og drikker Koskenkorva og banner og forteller fargerike og dypt melankolske røverhistorier fra den finske villmarka.

Mens milliarder av mygg bivåner det hele.