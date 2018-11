MUSLIMSK HILSEN: Erdogan holder hendene opp i en rabia-hilsen, et tegn som blir brukt av Det muslimske brorskap, etter å ha lagt frem «sannheten» om Khashoggi-drapet i parlamentet i Ankara. Foto: Reuters

Sannheten om Khashoggi-saken

ISTANBUL (VG) Apple Watch, dødelig gift og avkappede fingre. Sjelden har lekkasjene vært flere, og sjelden har sannheten vært mer fordekt.

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Hva skjedde inne på det saudiske konsulatet i Istanbul 2. oktober?

Vi vet at den regimekritiske saudiske journalisten Jamal Khashoggi (59) gikk inn de tunge metalldørene til konsulatet klokken 13.14.

Vi vet at hans tyrkiske forlovede Hatice Cengiz (38) sto utenfor og ventet. Vi vet også at det var hun som varslet da Khashoggi aldri kom ut igjen.

Men hva som faktisk skjedde den tirsdag ettermiddagen i Istanbul, får vi kanskje aldri det fulle og hele svaret på.

Motstridende opplysninger

Det har ikke vært mangel på påstander om hvilken skjebne Khashoggi led. Nesten daglig den siste måneden har tyrkisk presse brakt på bane nye detaljer.

Men utfordringen er at flere av detaljene om drapet utelukker hverandre.

Tyrkiske påtalemyndigheter slår nå fast at Khashoggi ble «kvalt til døde umiddelbart etter å ha ankommet konsulatet ». Det strider med det vi tidligere fikk vite:

Ble han ikke torturert, som tyrkiske kilder har hevdet? Ropte han ikke for livet, mens en saudisk drapsliga kappet av ham fingrene? Eller ble han halshugget? Ble han ikke også injisert med en dødelig gift? Og ble han partert og fraktet ut i bokser, eller ble liket etset bort?

Og hva med den mye omtalte smartklokken Apple Watch – gjorde han opptak av sin egen død , eller er det bare en unnskyldning for at Tyrkia overvåker konsulatet, og slik kan hevde å sitte på et lydopptak?

Alle opplysningene over er blitt hevdet. Men de kan ikke alle være sanne.

En venn av Erdogan

En spesiell dimensjon ved Khashoggi-saken, som har druknet litt i alle de bestialske drapsdetaljene, er hvem Khashoggi var for Tyrkia.

59-åringen var en journalist som den tyrkiske regjeringen hadde et særskilt godt forhold til. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har omtalt Khashoggi som «en venn», og har personlig engasjert seg i saken.

Den saudiske journalisten var en islamist etter Erdogans smak; et tidligere medlem av Det muslimske brorskap , som støtter den type politisk islam som Erdogan står for.

De dryppvise lekkasjene til pressen bidro til å holde saken glovarm i ukevis, frem til Erdogan selv gikk på talerstolen i parlamentet for å legge frem «hele sannheten» .

Med verdens oppmerksomhet rettet mot seg, brukte han scenen til å angripe samme mann som Khashoggi lenge hadde fordømt: Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman , Erdogans regionale konkurrent.