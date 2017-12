Fornuftig boligboble-regulering

Publisert: 31.12.17

MENINGER 2017-12-31T02:04:34Z

Pilene peker opp i norsk økonomi. Men boligmarkedet er fortsatt en bekymring.

I 2017 falt boligprisene, til tross for de rekordlave rentene. En viktig grunn er de skjerpede utlånskravene. I Oslo kreves det 40 prosent egenkapital ved lån til sekundærbolig. En kunde skal heller ikke ha samlet lån som overstiger fem ganger brutto inntekt.

Men nå tar boligbransjen til orde for å lempe på de skjerpede utlånskravene, som i utgangspunktet skulle gjelde til sommeren 2018. Til NTB sier Finans Norge, Eiendom Norge og Boligprodusentene at kravene ikke bør videreføres. Ifølge administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentene er forskriften den viktigste årsaken til at det selges færre nye boliger. Og ifølge en rapport fra Econ som E24 omtaler, er det blitt solgt 30 prosent færre nyboliger i år.

Likevel vil ikke Siv Jensen oppheve boliglånsforskriften med det første. Da den ble innført for ett år siden, var det for å dempe de raskt stigende boligprisene, særlig i storbyene. Og det har fungert godt. Et gallopperende boligmarked er roet ned, og vi har fått en fornuftig pust i bakken.

Men det betyr ikke at faren er over. Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) avga like før jul sin rapport om norsk økonomi. Der var det mye skryt å få for den økonomiske styringen av landet. Men OECD peker ut boligmarkedet som den største faren for norsk økonomi, og ber norske myndigheter om å forberede seg på en hard landing i boligmarkedet.

Organisasjonen viser til at boligprisene er nær doblet siden 2000 og at norsk pengepolitikk med lav rente for å sikre fortsatt vekst, samtidig fører til at nordmenn låner rekordmye penger. En fersk analyse fra Respons Analyse viser at 420 000 av oss ikke tåler en renteøkning på over 1 prosentpoeng. Norske husholdninger har nå en rekordhøy gjennomsnittsgjeld på 222 prosent av den disponible inntekten.

Ifølge ratingbyrået Moody er det norske boligmarkedet fortsatt blant det mest overvurderte i verden. Det er mye som tilsier at vi bør tenke oss godt om før vi hever de velfungerende innstrammingene.

