Emma Gonzales, en elev ved Marjory Stoneman Douglas High School taler på et folkemøte for bedre våpenkontroll. Foto: RHONA WISE / AFP

Sørgende aktivister

leder

Publisert: 25.02.18 04:41

MENINGER 2018-02-25T03:41:34Z

Tenåringers kamp for trygge skoler har endret den amerikanske våpendebatten. Unge aktivisters sterke engasjement gir håp om at det er mulig å løsne våpenlobbyens jerngrep om politikerne.

Etter en massakre uttrykker senatorer og kongressrepresentanter i Washington, D.C. alltid dyp sympati med ofre og etterlatte. Noen krever iblant politisk handling, uten at det resulterer i tilstrekkelig flertall for meningsfulle lovendringer. National Rifle Association (NRA) har alltid fått større gjennomslag enn organisasjonene som arbeider for strengere våpenkontroll.

17 mennesker ble drept ved Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland i Florida 14. februar. Dette er bare den siste i lang rekke av massedrap med bruk av skytevåpen på amerikanske skoler. Som regel etterfølges dette av en stille og avmektig resignasjon. Denne gang er det annerledes. Unge i Florida sørger over tapet av skolekamerater, men finner styrke i å organisere demonstrasjoner foran delstatsforsamlingen, konfrontere politikere i debatter og skrive protestsanger. De bruke sosiale medier for å samle støtte for sin sak, bedre våpenkontroll og trygge skoler. De mobiliserer og engasjerer amerikanere på en langt mer effektiv måte enn tidligere kampanjer.

Tidligere president Barack Obama skriver på Twitter om hvor inspirerende det er å se så mange “smarte, fryktløse studenter” kreve sin rett. De marsjerer og organiserer for en bedre verden. “Vi har ventet på dere og dere har vår ryggdekning”. Obama la frem lovforslag om universell bakgrunnssjekk av alle som kjøper våpen og forbud mot visse typer automatvåpen etter drapene på 20 skolebarn og seks voksne i Newtown i 2012. Han kalte det en skammens dag da forslaget ble forkastet av Kongressen.

I USA er det flere skytevåpen i privat eie enn det er innbyggere. Over 15 000 amerikanere døde etter å ha blitt skutt i fjor og allerede i år er antall drepte passert 2000, eller i gjennomsnitt 40 hver dag. Strengere våpenlovgivning kan redde mange liv. Nå har ungdommer i Florida klart å legge press på president Donald Trump og det republikanske flertall i Kongressen. En ny generasjon vil ikke lenger godta politisk avmakt.