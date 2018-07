RØK TIDLIG: De tyske verdensmestrene fra 2014. – Spillerne er mentalt trøtte, skriver Terje Liverød. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Nei, VM er ikke som før

Det kan være at fotball-VM er i ferd med å utspille sin rolle.

TERJE LIVERØD, siviløkonom, speider og fotballagent

Jeg følger ikke VM slik jeg gjorde tidligere. Det er noe som mangler. Jeg vet ikke helt hva, men det er noe innerst inne. Kanskje har det med å gjøre at VM ikke er som før. Da det var 16 lag, hvor alle kamper var spennende. Ikke minst fordi spillerne, de beste i verden fra Europa og Sør-Amerika, ytet sitt beste. Noe de ikke lenger gjør.

Fordi, tror jeg, det ikke er mulig. De beste spillerne spiller i de beste landslagene, som spiller i de beste klubblagene som spiller 70 kamper i året inkludert Champions League. Når disse spillerne kommer til VM, tre uker før turneringen starter, ville de mentalt sett helst vært et annet sted. For eksempel hjemme hos den lille datteren som de nesten ikke har sett hele året. De er mentalt trøtte. De forsøker, de vil, og de ønsker, men får det ikke helt til.

Da jeg var i den tyske klubben Schalke 04, var jeg i blant med til europacup-kamper, når jeg ville. Men jeg ville ikke så ofte. Fordi jeg syntes det var slitsomt. Uka så omtrent slik ut: Lørdag kamp, søndag trening, mandag fri, tirsdag to økter, onsdag morgen trening, onsdag ettermiddag avreise til e-cup, torsdag morgen lett trening på banen før kamp, torsdag kveld kamp. Torsdag kveld/natt charterflyet tilbake, landet natt til fredag, fredag morgen kl 10.00 trening, lørdag kamp. Og så videre. Jeg ble derfor ikke alltid med til e-cup kamper. Det var litt slitsomt, syntes jeg. Hva da med spillerne?

Jeg er ingen psykolog, men har opplevd dette i praksis: Med, gjennom hele sesongen, to kamper i uka, e-cup, cup eller «engelsk uke» med to ligakamper. Hele tiden. Og presset. Det konstante presset. Om å levere. Som tærer, inne i hodene på spillerne. Som ikke kan snakke, om hva de føler, ikke si de er leie, har et problem eller vondt i hodet. Ikke minst fordi verden og media da vil fremstille de som superrike sutreunger som tjener en formue om dagen og likevel klager. Det er bare slik at penger ikke kan dirigere hjernen din. Tror jeg. Men igjen, jeg er ingen psykolog. Jeg bare tror det basert på egne erfaringer og opplevelser.

Dette er noe av årsaken til at de beste lagene, som har de beste spillerne, som spiller i de beste klubbene og som har uker som beskrevet over, er ute av VM. Fordi spillerne, som ikke bare er bedre, men alle veldig mye bedre enn de svenske spillerne, for eksempel, er trøtte og slitne, mentalt.

Dette medfører at VM ikke lenger er hva det en gagn var. Jeg tror kanskje at VM nesten vil dø ut. Når de utvider til 48 lag, så kan det bli spikeren i kisten. Av mange årsaker, men stort sett fordi de som ser fotball. ser fotball hele året, klubbkamper, med bedre spillere enn i 40 av de 48 VM-lagene. Hvorfor skal man da prioritere tid vekk fra familie og annet for å se Panama spiller mot Luxembourg og Sverige mot Malaysia?

Jeg begynner å bli såpass gammel at jeg ikke kan kaste bort to timer av livet på slikt. VM begynner således etter hvert å utspille sin rolle – i en fotballverden der klubbene overtar, og hvor fansen fra ulike land identifiserer seg sterkere med klubblag enn sine egne landslag.

Det er et eller annet galt når et høyst middelmådig svensk lag når en kvartfinale, og et ordinært engelsk landslag går til semifinale etter å ha slått Tunisia, Panama og et det middelmådige svenske laget i ordinært spill.

Jeg tror vi ser konturene av noe i endring som FIFA ikke er i nærheten av å fatte. Heller bidrar de til å styre VM inn i avgrunnen ved å legge sluttspill til Qatar og utvidelse til 48 lag – som ikke blir noe annet enn et fotballmessig slektsstevne.

Jeg tror derfor at intet blir som før.