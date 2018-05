KAMP MOT MACRON: Studenter og demonstranter i Paris marsjerte mot presidentens planlagte reformer 22. mars. 1. mai er en ny anledning til å mobilisere. Foto: STEPHANE MAHE / X02520

Macron i trøbbel - men revolusjonen fra 1968 er bare en drøm

Publisert: 01.05.18 09:36

Et rikt sortiment av misnøye fremvises i Paris’ bulevarder. Men det er ikke nok til å gjenskape revolusjonen fra mai 1968.

Emmanuel Macron er i trøbbel, ett år etter at han ble valgt til Frankrikes president. Det er sosial uro, studentaksjoner og arbeidskonflikter. Han faller på meningsmålingene. I dag forsøker venstresiden å samle all misnøye. De vil stanse Macron og hans vidtrekkende reformer.

Ledetråden følger et mønster fra mai 1968 da studenter og arbeidere sto sammen om en av de største omveltningene i nyere fransk historie. Selv om president Charles de Gaulle ble sittende enda ett år, ble Frankrike forandret for godt. De sosiale og kulturelle endringer ble større enn de politiske.

Et av slagordene i vårens demonstrasjonene er: “Mai 1968. De minnes, vi starter på nytt.” Det er forståelig at ytre venstre drømmer om å fortsette kampen 50 år senere, men deres motstander er en helt annen, samfunnet er forandret og kravene minner lite om idealismen fra 1968.

Den gang handlet det om å gjøre opprør mot et ensartet, konservativt og fastgrodd system. I dag handler det i stor grad om å beholde innarbeidede goder i arbeidslivet. Demonstrantene vil ikke skape et nytt samfunn, de vil beholde gunstige særavtaler. Slike kampsaker skaper verken revolusjonær glød eller bred folkelig støtte.

Macron møter motstand fordi han gjør det han si han ville gjøre. Han lovet reformer for å gjøre Frankrike mer konkurransedyktig etter mange år med lav vekst og høy arbeidsledighet. I en ny meningsmåling fra Ifop-Fiducial sier 58 prosent at de misfornøyd med Macron samtidig som 57 prosent svarer at han holder sine valgløfter. Mange ser behovet for reformer. De liker bare ikke Macrons medisin.

Kun fire av ti franskmenn er fornøyd med Macron. Det mest upopulære han har gjort er å øke skatten for pensjonister og redusere formuesskatten. Bare 30 prosent sier at Macron forstår vanlige folks bekymringer. Dette er hans akilleshæl.

Venstresiden har uavlatelig fremstilt Macron som en representant for en økonomisk og politisk elite, og ute av stand til å identifisere seg med det som opptar mannen i gata. En lignende kritikk kommer fra den svekkede populistiske høyresiden.

40-åringen i Elysée-palasset er mer radikal enn mange nostalgiske motstandere som snakker om å repetere 1968. Den politiske revolusjonen fant sted i fjor da Macron og hans nystartede bevegelse En Marche først vant presidentvalget og deretter kontroll over parlamentet.

Macron rev ned gamle partistrukturer, konfronterte det populistiske høyre og samlet det politiske sentrum. Han vil styrke europeisk samarbeid og det liberale demokrati.

I den amerikanske Kongressen i forrige uke talte han, indirekte, president Donald Trump midt imot:

– Vi kan velge isolasjonisme, tilbaketrekning og nasjonalisme. Det kan være fristende som en midlertidig hjelp mot vår frykt. Men å lukke døren vil ikke stanse verdens utvikling. Det vil ikke slukke, men antenne, våre borgeres frykt.

Macrons aktivisme gjør mange opprørt, fra de som protesterer mot reduserte velferdsytelser til de som misliker lavere fartsgrenser på veiene. Men bortsett fra misnøyen er det lite som forener Macrons motstandere.

I 1968 startet det med demonstrasjoner mot utdanningssystemet. Store fagforbund ble med på protestene som snart ble landsdekkende. Åtte millioner franskmenn streiket, samfunnet stanset opp og det oppsto voldelige konfrontasjoner i gatene. Oppslutningen er ikke i nærheten av den samme denne våren. Den gang var også fagforeningene mye sterkere.

Da protesterte de unge mot et konformt samfunn og en dypt konservativ president. Macron representerer det tolerante og liberale Frankrike, som er noe av arven fra 68.

Men Macron styrer i en tid med sosial uro og store motsetninger. Veksten er lavere enn for 50 år siden, innvandringen er større og Frankrike er mer politisk fragmentert. Det viste seg i valget i 2017. Velgerne tok et knusende oppgjør med de etablerte partiene på høyre og venstre side, Republikanerne og Sosialistpartiet.

I år demonstrerer studenter i flere byer mot nye inntaksregler ved universitetene. Det faller sammen med flere store streiker, blant annet i jernbanen og luftfarten, som en protest mot reformer i arbeidslivet. Det minner for lite om 1968 til å utgjøre en trussel mot Macron.

Men mye står på spill for presidenten denne urolige våren. Hvis han ikke lykkes med å gjennomføre sine reformer vil han fremstå som svak og ineffektiv. Det finnes knapt noe verre for en fransk president.

