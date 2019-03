KOMISK: Brexit har utviklet seg til en stående vits. Foto: NIKLAS HALLE'N / AFP

Kommentar

Glem brexit. Det skjer ikke!

Det blir ingen ny folkeavstemning om brexit. Det er ikke sikkert det blir noen brexit heller.

Publisert: 14.03.19 21:02







Underhuset i Storbritannia vedtok med god margin torsdag kveld å stoppe et lovforslag som ville pålagt regjeringen å spørre folket nok en gang om råd: Skal vi, eller skal vi ikke forlate EU ?

Samtidig fulgte parlamentarikerne opp det mildt sagt oppsiktsvekkende vedtaket fra kvelden før – om ALDRI å gå ut av Europaunionen uten en avtale.

Spørsmålet er bare hva slags avtale?

Og når?

Kort sagt: Hvordan?

Statsminister Theresa May tok seg litt inn igjen torsdag, etter å ha tapt på alle bauger og kanter onsdag kveld. Da fremsto hun som en som hadde mistet kontrollen over egen regjering, eget parti og parlamentet. Den konservative avisen The Times beskrev på lederplass torsdag det hele som «en nedsmelting».

Men under kveldens avstemning om Storbritannia skal utsette iverksettelsen av den såkalte Artikkel 50, selve utmeldingsklausulen, var det hennes fremlegg som fikk stort flertall. Opposisjonsleder Jeremy Corbyn ble stemt ned. Voteringsoversikten viser at mange representanter fra det britiske arbeiderpartiet valgte å støtte Theresa Mays utsettelsesforslag.

Dermed kommer Storbritannia ikke til å forlate EU den 29. mars, som planlagt. Det er ventet at de øvrige medlemslandene vil innvilge britene den tid de måtte trenge til å finne ut hvordan de skal løse dette, vel vitende om at det kommer til å bli krevende.

Antakelig så krevende at det kanskje ikke lar seg gjøre uten en ny folkeavstemning. Den vil etter alle solemerker gi et annet resultat enn sist.

For hvordan skal parlamentet oppfylle vilkåret om ALDRI å gå ut av EU uten en avtale – når den eneste avtalen EU er villig til å innrømme britene er den som underhuset ALDRI vil komme til å vedta?

I hvert fall ikke dette underhuset. Da må det nyvalg til. Det er det heller ikke stemning for.

Selv om Theresa May fremstår som en maktesløs statsminister ved makten, er det vanskelig ikke å la seg imponere over hennes stamina og ukuelighet. Under normale politiske omstendigheter ville hun gått av, eller blitt kastet.

Men situasjonen er spesiell. Hun har interne utfordrere i eget parti som mer enn gjerne vil ha jobben hennes. Men ingen av dem anses som valgbare under rådende forhold.

Det samme gjelder opposisjonslederen, Jeremy Corbyn. Den eneste grunn til at han ikke for lengst er blitt innsatt som statsminister, er at han er enda mer upopulær enn Theresa May.

Nå vil hun forsøke, en siste gang, å få avtaleteksten sin gjennom underhuset. Det skjer til uken, like før EU-toppmøtet 21. mars. Hvis det ikke lykkes, noe det er liten sjans for, akter hun å gjennomføre en serie prøvevoteringer i parlamentet for å se hvilke deler av avtaleteksten de ulike representantene og partiene kan gi sin tilslutning til.

Dette kan ta tid. Lang tid. Flere uker. Mange måneder. Kanskje år. Og til syvende og sist må også det endelige kompromisset aksepteres av EU.

Ingen ante hva David Cameron satte i gang da han utlyste den ulykksalige folkeavstemningen for tre år siden. Selv trodde han det skulle redde et splittet parti. I stedet splittet han nasjonen.

Nå aner ingen hvor dette skal ende. Hvis det får en ende. Kanskje kommer britene seg aldri ut av EU.

Det eneste som er sikkert, er at alt er usikkert.