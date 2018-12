PENGER, PENGER, PENGER: Statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen og kulturminister Trine Skei Grande besøkte Espira Torshovdalen barnehage før jul for å dele ut vel 50 millioner. Foto: Gøran Bohlin/ VG

Leder

Etter nyttår strammer vi inn

Kravlistene når lenger enn nyttårsrakettene når KrF møter regjeringen til regjeringsforhandlinger over nyttår. Erna Solberg må sette ned foten.

Etter nyttår starter regjeringsforhandlingene mellom de fire borgerlige partiene. Etter et par uker sammen, er meningen at partene skal bli enige om en regjeringsplattform som danner grunnlaget for en flertallsregjering.

Dermed ligger det an til at de store kampene tas på bakrommet neste år. Opposisjonen på Stortinget får mindre den skulle ha sagt. Budsjettet og andre viktige saker er avklart før de kommer dit.

Det ligger altså an til harde tak i møterom vi ikke får tilgang til. For å få dette samarbeidet til å fungere, vil det nok bli fristende å smøre et til tider lite samstemt maskineri med oljepenger. KrF vil ha mer trygd, Venstre vil liberalisere innvandringspolitikken, Frp vil senke skattene og kutte bompengene mens Høyre og Erna Solberg får ansvaret for å si nei. I sin julepressekonferanse før jul kom da også statsministeren med en klar advarsel.

– Vi må holde igjen på den offentlige pengebruken nå. Ellers truer vi den økonomiske oppgangen, sa hun i sin oppsummering.

Og det overordende problemet i regjeringsforhandlingene kommer etter alt å dømme å bli pengebruken. Koalisjonsregjeringer pleier å være dyre. Og her er det fire partier som alle skal ha sitt.

Den blåblå regjeringen kom raskt i en spesiell situasjon etter at den gikk på. Oljeprisfallet ga store utfordinger i vår viktigste næring, og det var riktig å sette inn tiltak og bruke oljepenger for å holde arbeidsledigheten nede og aktiviteten oppe. I flere statsbudsjett var pengebruken høyere enn verdiskapningen totalt sett. Det går ikke på sikt.

Nå er nedturen snudd til oppgang. Og meningen er at mens vi kan bruke mer penger i trange tider, skal vi stramme igjen i gode perioder.

Vi er for lengst ute av bølgedalen. Men pengebruken er fortsatt raus. Det siste året har offentlige utgifter utgjort 59 prosent av verdiskapningen på fastlandet. Under de rødgrønne lå det på 55 prosent.

Etter fem år med de borgerlige ved makten i Norge, har regjeringen fortsatt til gode å levere på et av sine sentrale valgløfter. Nemlig å effektivisere offentlig sektor og kutte i byråkratiet. I 2019 bør det være rettesnoren.