Aps leder Jonas Gahr Støre har rett i sin kritikk av Erna Solbergs abortlovutspill. Foto: Mikalsen, Helge

Abortloven i spill

MENINGER 2018-12-16T03:53:57Z

Ved å sette abortloven i spill har statsministeren rykket ved noe av det som burde vært fundamentet i en fremtidig debatt om sorteringssamfunnet.

Publisert: 16.12.18 04:53 Oppdatert: 16.12.18 05:14

Statsminister Erna Solbergs skisse til endringer i abortloven kan i realiteten utvide grensen for fri abort fra 12 til 18 uker, ifølge uttalelser Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre har gitt til VG. Han viser til at Solbergs forslag vil kunne legge en større del av avgjørelsen på kvinnens skuldre når det gjelder abort mellom 12. og 18. svangerskapsuke og at dette i realiteten vil overflødiggjøre abortnemndas mandat. For, som han spør retorisk, hva skal man egentlig med abortnemndene, når det er kvinnens egen opplevelse av sin livssituasjon som skal avgjøre?

Vi tror dette er riktig påpekt. Som vi har hevdet gjentatte ganger er den norske abortloven en av de beste i verden. Den ble til etter en lang politisk prosess som innebar både kampvilje og kompromisser. Om den skulle blitt til i dag, ville den sikkert blitt annerledes, mye har forandret seg politisk, sosialt og medisinsk på de rundt førti årene. Men abortlovens dynamikk som legger hovedvekt på kvinnens selvbestemmelse i de tidlige faser av svangerskapet, mens de medisinske og etiske aspektene, og fosterets rettsvern styrkes gradvis etter hvert, er riktig og like viktig etter førti pluss år.

Det er et godt gammelt husråd å ikke prøve å reparere noe som ikke er ødelagt. Ved å sette abortloven i spill for å friste Kristelig Folkeparti inn i regjering, har statsministeren åpnet for en ny politisk kamp om abortloven. Norge og verden vil møte en rekke etiske dilemmaer i tiden som kommer når medisinsk teknologi og nye muligheter for behandling vil utfordre grenser vi til nå har satt mellom etikk og vitenskap. I et slikt landskap vil abortloven kunne tjene som et nyttig og viktig ankerfeste for hvordan vi skal håndtere utfordringene. Den usikkerheten statsministeren sammen med krefter i Kristelig Folkeparti har skapt vil i første omgang kunne påføre dem et betydelig politisk nederlag ved at resultatet blir det omvendte av det de har ønsket å oppnå. På lengre sikt kan det ha rokket ved et av fundamentene vi i fellesskap kunne stå på i den kommende debatten om sorteringssamfunnet.