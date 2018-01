DYPE PROBLEMER: – Gradvis har Ap blitt mer topptungt, med stadig svakere kontakt mellom ledelsen og deres tallrike korps av rådgivere på den ene siden, og grasrota i partiet på den andre, skriver kronikkforfatteren. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NTB scanpix

En topptung Ap-katastrofe

Publisert: 03.01.18 11:50

De to valgnederlagene og skandalene rundt Trond Giske det siste halvåret, har samme underliggende årsak. Partiet har blitt mer topptungt.

Dag Einar Thorsen, førsteamanuensis i statsvitenskap, Høgskolen i Sørøst-Norge, og medlem i Arbeiderpartiet

Denne historien starter 9. september 2013.

Arbeiderpartiet var valgnattens store taper, med kun 30,8 prosent av velgerne i ryggen. Resultatet var det nest dårligste i et stortingsvalg siden 1927. Åtte år med rødgrønn regjering var over. De borgerlige partiene hadde sikret seg et solid flertall, og var kveldens vinnere.

På partiets valgvake sto likevel jubelen i taket. Daværende partileder Jens Stoltenberg ble møtt av en entusiastisk forsamling, da han ganske sent på kvelden gikk på talerstolen. Mesteparten av kvelden hadde han og den øvrige partiledelsen nemlig tilbrakt i et eget rom, med en engere krets av rådgivere og andre spesielt inviterte.

Det var kommunikasjonsrådgiverne som hadde regien på valgvaken. Når TV-kameraene var på, skulle det jubles, og publikum skulle vifte med plakater. Det ble hoiet av glede for hvert minste lille tegn på at katastrofen ikke var total. Blant annet ble det jublet for at Arbeiderpartiet hadde blitt største parti med klar margin – slik det hadde vært ved hvert eneste stortingsvalg i et lite århundre. Enkelte ville kanskje sagt: Det skulle bare mangle!

Fire år senere, den 11. september 2017, gikk Arbeiderpartiet, for andre gang på rad, på en smell i stortingsvalget, og hadde nå bare 27,4 prosent av velgerne bak seg. Denne gangen bar valgvaken sterkere preg av en nervøst avventende stemning. Meningsmålingene den siste tiden hadde vært alt annet enn gode, og partiet hadde stått i kraftig motvind gjennom hele valgkampen.

Partiledelsen kom nå tidlig ut på podiet, med gode ord om innsatsen til de frivillige. Kanskje fordi de ante hva som ville skje. Allerede klokka ni på kvelden var det over. Partiet gikk kraftig tilbake for andre gang på rad.

Denne gangen var det ingen som jublet for et historisk dårlig resultat. For et parti med ambisjon om å styre landet var det selvsagt ingen ting å glede seg over, som det heller ikke hadde vært fire år tidligere. Nå stirret man nye år med politisk ørkenvandring i hvitøyet.

Nå skriver vi 3. januar 2018. Når det først begynner å gå dårlig, og man ikke lenger klarer å skjule det for seg selv og andre, kommer konfliktene gjerne til overflaten. Høsten etter valgnederlaget ble derfor ikke en «samling i bånn» for et svekket parti, som Arbeiderpartiet nå var.

I stedet kom striden om fordeling av vervene i den nye stortingsgruppa. Mest oppmerksomhet ble det omkring Trond Giskes kandidatur til vervet som finanspolitisk talsperson. Det er nok ingen overdrivelse å si at det var dype konflikter bak fasaden i stortingsgruppa og partikontoret, og blant de tallrike rådgiverne begge steder, som man bare kunne se konturene av fra utsiden.

Prøvelsene var imidlertid ikke over for Arbeiderpartiet. Nok en gang var det nestleder Giske som havnet i begivenhetenes sentrum, med et stadig voksende antall anklager om seksuell trakassering av unge kvinner mot seg.

Overgangen til 2018 ble derfor innledet med at Giske fikk en bråstopp i sin politiske karriere, og måtte på nyttårsdagen trekke seg fra vervet som nestleder «på ubestemt tid», som det offisielt heter. Om vi en stund ser forbi de konkrete anklagene mot Giske, ble vi i månedene før vitne til noe mer alvorlig, nemlig en pinlig famlende partiledelse, som måtte gå noen tunge runder med seg selv når det for alvor røynet på, før de til slutt klarte å følge sine egne prosedyrer.

De to valgnederlagene og skandalene rundt nestleder Giske det siste halvåret, har samme underliggende årsak. Arbeiderpartiet har nemlig forandret seg det siste tiåret. Gradvis har partiet blitt mer topptungt, med stadig svakere kontakt mellom ledelsen og deres tallrike korps av rådgivere på den ene siden, og grasrota i partiet på den andre.

For et sosialdemokratisk parti som ønsker å være en folkebevegelse, er en slik svekkelse av forbindelsene mellom ulike deler av partiorganisasjonen et alvorlig sykdomstegn. Det gjør også partiet mer sårbart, for når noe nå svikter i toppen, blir hele partiet handlingslammet.

Problemene kan spores tilbake til den overraskende valgseieren i 2009, da den rødgrønne regjeringen fikk fornyet tillit – uten å ha tilbudt velgerne en tydelig plan for de neste fire årene. Uten et klart prosjekt kom konfliktene mellom de tre regjeringspartiene, og Arbeiderpartiets ledelse satte mye inn på å holde regjeringen samlet, og de to andre partiene fornøyde.

Dermed ble det ikke lenger så mye rom for grasrotkontakt med eget parti, og stadig mer av de politiske diskusjonene ble flyttet ut av partiorganisasjonen, og over i toppledelsen. Det er altså ikke bare den nåværende toppledelsen som har skyld i den økende toppstyringen, men de har et ansvar for ikke å ha gjort noe med det i tide.

Denne utviklingen må uansett snus, om Arbeiderpartiet skal bli stort igjen. Toppledelsen må bygge opp igjen kontakten med grunnplanet i partiet. Det krever at man innleder en meningsfylt samtale om veien videre, der hele partiet blir invitert til å delta. Det krever også at man begynner å invitere flere inn i partiet. Da må man åpne opp, lufte ut – og ikke være redd for å demokratisere partiet.

