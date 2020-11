BLÅTT FRIERI: – Jeg er overbevist om at hvis MDG ønsker å løse klimakrisa på best mulig måte, må de søke samarbeid med Høyre, skriver Tias Ødegård-Olsen, i dette innlegget, i VGs kronikkserie «25 under 25». Foto: Privat

Debatt

«25 under 25»: MDG bør velge blått!

Jonas Gahr Støre har allerede sagt nei til et regjeringssamarbeid med MDG. Kanskje Erna Solberg sier ja?

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

TIAS ØDEGÅRD-OLSEN (19), styremedlem i Nordstrand Unge Høyre

Om under ett år er det stortingsvalg i Norge. Jeg kommer til å stå på under valgkampen for fire nye år med borgerlig samarbeid, men samtidig vil jeg også invitere noen nye inn i klubben. Mandag bestemte sentralstyret i MDG seg for å velge side før stortingsvalget.

Det ble dessverre sosialistisk side.

Senere samme dag sa riktignok Ap-leder Jonas Gahr Støre at avstanden var fortsatt for stor for et regjeringssamarbeid. Kanskje resten av MDG kan se til borgerlig side?

«25 under 25»: «25 under 25» er en serie kronikker og debattinnlegg skrevet av unge under 25. Er du under 25, og ønsker å bidra? Send mail til 25under25@vg.no. Mer informasjon finner du her. Vis mer

HØYRESIDEN: Partileder i MDG Une Bastholm (t.v) og MDG-nestleder Arild Hermstad bør søke regjeringssamarbeid til høyre, mener innleggsforfatteren. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Jeg er overbevist om at hvis MDG ønsker å løse klimakrisa på best mulig måte, så må de søke samarbeid med Høyre.

Hvis MDG velger å støtte de rødgrønne vil de gå inn i et politisk kaos. De må da alliere seg med kaoskameratene Senterpartiet, Arbeiderpartiet, SV, og Rødt, som ikke engang selv vet hvem som vil samarbeide med hvem.

Det er heller ikke sikkert at MDG får regjeringsmakt. Det er også vanskelig å se for for seg en god klimapolitikk med Senterpartiet i regjering, som kun ligger 0,7 prosent bak et vinglende Arbeiderpartiet på TV2s siste meningsmålinger.

Slik det ligger an nå, kan det bli en statsministerkamp mellom Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum på rødgrønn side.

RØDGRØNT SAMARBEID: Miljøpartiet De Grønne har hele tiden stått på at de er et blokkuavhengig parti, men velger nå side for valget i 2021. Foto: Tor Erik Schrøder

Kanskje vinner Støre kampen om statsministerposten, men Senterpartiet vil uansett, etter dagens meningsmåling, være svært store og dermed ha stor makt i et potensielt rødgrønt samarbeid.

De rødgrønne er imot EU og EØS. To viktige avtaler som gir oss forpliktende europeisk klimasamarbeid. Dette bør MDG tenke over ettersom vi vet at klimakrisa løses best ved internasjonalt samarbeid.

Kjære MDG – dere sier at dere er blokkuavhengige, så se til begge sider.

Se til Høyre.

les også «25 under 25»: Vis hensyn, dropp festen!

Høyre har i regjering sørget for de laveste utslippene i Norge siden 90-tallet. Vi gjennomfører tidenes klimasatsning, med enorme beløp til for eksempel karbonfangst og -lagring.

Høyre har gjort det lettere og mer attraktivt å velge miljøvennlig og fornybare løsninger, slik som elbiler.

Det er en grunn til at Høyre allerede samarbeider med MDG i alle Oslos bydeler som vi styrer i. Blågrønt samarbeid funker!

les også «25 under 25»: Vi unge har ofret mye, ikke ta fra oss idretten!

Kjære blokkuavhengige, se på mulighetene for deltakelse i et borgerlig samarbeid. For når vi i Høyre går til valg på å skape mer og inkludere flere, så skal vi gjøre det på en grønn og bærekraftig måte.

Jonas har allerede sagt nei, kanskje Erna sier ja?

Tiden begynner å renne ut for å bytte til vinnerlaget.

Det er ett år igjen til valget, og vi må sammen ta kampen for et bedre og mer klimavennlig Norge. Det gjør vi med et blågrønt samarbeid!

Publisert: 24.11.20 kl. 16:14

Les også