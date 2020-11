KRITISKE: – At journalister bistår etterforskerne i et forsøk på å redde ansikt, er etter vårt syn et alvorlig presseetisk brudd, skriver Dan Josefsson og Svein Tore Bergestuen om NRK-serien «Therese – jenta som forsvant».

Debatt

En vellaget og villedende dokumentar om Therese-saken

Dokumentar-serien på NRK om Therese-saken er fortellerteknisk godt laget. Dessverre preges episodene om Quick-saken av store feil og mangler, som i verste fall er egnet til å kaste urettmessige mistanker mot en frikjent mann.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

DAN JOSEFSSON, forfatter og svensk gravejournalist

SVEIN TORE BERGESTUEN, forfatter og tidligere journalist

Det er betydelige TV-faglige styrker ved dokumentar-serien «Therese – jenta som forsvant». Men når et av seriens hovedtema behandles, går det dessverre galt. Vi skal kun berøre selve innholdet i de episodene (3 og 4) som omhandler den såkalte Quick-saken.

Det mest alvorlige etter vårt syn, er at seere som ikke kjenner saken kan få inntrykk av at Sture Bergwall kan være skyldig i å ha drept Therese Johannesen, til tross for at han er frikjent. En påstand som til alt overmål presenteres i serien. Det er også alvorlig at etterforskere som har fått sine arbeidsmetoder avkledd i granskninger i både Norge og Sverige, får sitte på NRK å gjenta sine feilaktige påstander, som om det var noe annet.

Selv om motstemmer blir presentert i episoden etter, blir det opp til seerne å vurdere hvem man skal tro på: svenske journalister på jakt etter et skup, eller samvittighetsfulle etterforskerne som forteller at Quick hadde informasjon om Therese og Fjell som «bare en gjerningsmann kunne ha».

Hvorfor får ikke seerne vite at de såkalte bevisene mot Bergwall, som tre sentrale intervjuobjekter løfter inn igjen i saken når de skal forsvare sitt politiarbeid, er pulverisert i gjenopptakelsessakene og i granskningsrapportene?

Hvorfor får ikke seerne vite det dette politiarbeidet har blitt ettergått, slaktet, og dannet utgangspunkt for ny og forbedret opplæring i to land?

Og hvorfor får ikke seerne vite at Quick hadde alibi den dagen Therese forsvant?

les også TV-anmeldelse «Therese, jenta som forsvant»: Borte, men ikke glemt

Dette er en svært omfattende og komplisert sak. Sture Bergwall, som tok navnet Thomas Quick, innrømmet 39 drap og ble dømt for åtte, deriblant drapet på Therese Johannesen, som forsvant fra Fjell i Drammen i 1988. Senere ble Bergwall frikjent for alt. Materialet er enormt. Foruten etterforskningsmateriale og dommer, er det skrevet flere rapporter og mange bøker om saken. Det er forståelig at de som lager tv-serie om saken, ikke går gjennom alt. Det trenger de heller ikke å gjøre. Men de må i det minste ta utgangspunkt i gjenopptakelsessakene og de granskningsrapportene som i dag finnes.

I Sverige la Bergwall-kommisjonen fram sin rapport på over 800 sider i 2015. Samme år presenterte Riksadvokatens arbeidsgruppe i Norge sin rapport på over 500 sider.

Felles for de to rapportene er at de plukker fra hverandre alle de såkalte bevisene som den nå pensjonerte etterforskeren i Drammen klamrer seg til når han sier til NRK at han fortsatt er overbevist om at Sture Bergwall bortførte og drepte Therese Johannesen.

Bergwall-kommisjonens rapport blir avspist med en setning til slutt, før rulleteksten. Rapporten til Riksadvokatens arbeidsgruppe nevnes ikke med ett ord. Det er nesten ikke til å tro.

Om seriens journalister og produsenter hadde studert disse to rapportene, hadde de sett at frifinnelsen av historiens største seriemorder, og dermed vår tids største rettsskandale, ikke er tuftet på at morderen ombestemte seg. Det politiet gjorde seg skyldig i, var langt mer alvorlig enn bare å la seg lure av en mann som løy.

Opprinnelsen til Quick-skandalen finner vi ved Säters sykehus, og den rettspsykiatriske klinikken. Der satt Bergwall dømt for ran, og der eksisterte pseudovitenskapelige ideer om at personer som hadde begått drap, kunne undertrykke minnene om drapene, og andre grusomme forbrytelser.

Da Bergwall begynte å innrømme drap i terapi, stolte politietterforskerne på legene og psykologene, og akseptere ganske enkelt ideen om at Bergwall kunne ha drept mange mennesker uten å huske det. Drapsetterforskningen handlet i prinsippet om å samarbeide med leger og psykologer med å hjelpe en tungt medisinert. Bergwall til å «huske» at han hadde drept folk, hvem han hadde drept, hvordan drapene foregikk og i de tilfellene hvor det ikke fantes noe lik, vise hvor han hadde gjort av dem. Som i Therese-saken.

les også Politiet har funnet Thereses DNA-profil

Det oppsto et mønster der Bergwall gjettet vilt om drap og forsvinninger han hadde lest om i avisene, og ofte gjettet han veldig feil. Normalt ville slike feil ført til at han raskt ble avfeid som den psykisk syke, løgnavhengige, narkomane pasienten han faktisk var. I stedet fokuserte etterforskerne altså på å hjelpe Quick til å gjette riktig. Dette høres kanskje utrolig ut, men det blir verre. Og det er ikke våre påstander, alt finnes i myndighetenes rapporter, i to land. Bergwall-kommisjonen skriver i sin rapport:

«Resultatet var at de vanlige avhørsmetodene i flere sammenhenger ble forlatt, og Sture Bergwall ble veiledet i sin fortelling på ulike måter. Han ble også klar over visse omstendigheter som hans tilståelse faktisk skulle kontrolleres mot». (Bergwall-kommisjonen side 18.)

I løpet av åtte år med etterforskning fikk Bergwall mye informasjon. Han fikk studere kart og flyfoto av påståtte åsteder, han fikk enorme mengder ledende spørsmål, han fikk faktisk informasjon om forhold som «bare en gjerningsmann kan vite» og han fikk gjette og gjette så mange ganger han ville.

Det var bare sjefsavhører Seppo Penttinen som skulle avhøre Bergwall. Det gjorde han over 100 ganger. Da Penttinen ble intervjuet av den svenske Bergwall-kommisjonen, viste det seg at han fortsatt trodde på den oppdiktede teorien om «bevisste avvik». Teorien ble funnet opp av Bergwall selv, og kommisjonen skriver:

Et grunnleggende problem med forklaringsmodellen er at de feilaktige og endrede opplysningene gitt av Sture Bergwall aldri førte til at det ble satt spørsmålstegn ved Sture Bergwalls tilståelser. Ettersom feil ikke trengte å bety annet enn at det var et bevisst avvik, ble informasjonen han ga nærmest immun mot falsifisering». (Bergwall-kommisjonen side 581.)

Denne måten å tolke feil på, og veilede Bergwall til rett svar, omtales i den norske rapporten som «Den svenske nøkkelen». Ifølge Riksadvokatens arbeidsgruppe bidro denne nøkkelen til at politiet påvirket innholdet i Bergwalls forklaringer, samtidig som de selv ble rammet av den samme gruppetenkningen og gikk i de samme skjulte bekreftelsesfellene som svenskene.

Den svenske nøkkelen ble en slags oppskrift på hvordan Bergwalls forklaringer skulle forstås av norske politi.

«Nøkkelen ga videre legitimitet til en avhørsmetodikk hvor sentrale bevistemaer ble gjentatt i en lang rekke avhør, og hvor Bergwall garderte seg ved å porsjonere ut fragmenter av en forklaring som han måtte ha hjelp til å sette sammen til en helhet. Underveis i prosessen ga Bergwall motstridende opplysninger. Nøkkelen ga da anvisning på at den til enhver tid siste forklaringen gjaldt. Det som språklig sett fremstod som en endring eller tilpasning av forklaringene til øvrige bevis ble ved hjelp av nøkkelen sett på som en utvikling i avhørsprosessen. Sett i lys av det straffeprosesuelle beviskravet er en slik tilnærming til siktedes forklaring åpenbart problematisk». (Riksadvokatens publikasjoner nr. 3/2015 – s. 12.)

Når den svenske aktoren Christer van der Kwast i NRK-serien får snakke uimotsagt om at terapien ikke påvirket etterforskningen, og omvendt, burde han fått minst et kritisk spørsmål. At terapien og etterforskningen gikk over i hverandre er det skrevet bøker om i Sverige («Mannen som slutade ljuga – berättelsen om Sture Bergwall och kvinnan som skapade Thomas Quick», Josefsson 2013) og det er dokumentert i både den svenske og norske rapporten.

I motsetning til vanlig tenkning i politietterforskning ble ikke Bergwall eller hans forklaringer mindre troverdige for etterforskerne i Quick-saken, selv om han gjentok feil på feil. Til tross for år med ren gjetting, og til tross for at like mange år med etterforskning, hundesøk, og befaringer aldri førte til det minste spor eller tekniske bevis av de personene han sa han hadde gravd ned, maltraktert, dumpet i vann, eller brent, trodde de på ham.

Rapporten fra den norske Riksadvokatens arbeidsgruppe er et meget godt utgangspunkt for å forstå hva som gikk galt i etterforskningen av Thomas Quick-sakene generelt, og Therese-saken spesielt. Det samme gjelder de såkalte Trine- og Gry-sakene. Rapporten baserer seg på gjennomgang av alle sakens dokumenter, men også råstoffet som dannet utgangspunktet for de mer oppsummerende gjennomgangene som norsk politi forholdt seg til. Riksadvokaten skriver:

«Riksadvokaten gir honnør til deltakerne i arbeidsgruppen for et meget grundig arbeid. Man slutter seg i det vesentlige til arbeidsgruppens analyse av sakene, og går inn for å følge opp en rekke av de tiltak som foreslås». (6. juli, 2017.)

Til tross for dette, nevnes ikke rapporten, rapportens innhold eller rapportens konklusjoner i TV-serien med ett ord.

En stor hjelp for Bergwall var at politiet allerede i starten av etterforskningen ofte tok ham med til det påståtte åstedet. Dette til tross for at han selv i avhør beskrev stedene så grunnleggende feil, at det burde være åpenbart at han aldri hadde vært der.

Som det ganske riktig påpekes i serien, var mye feil også i Therese-saken. I episode 3 får vi vite at Quick sier håret var lyst, at Therese hadde bukser og muligens en jakke, og at Quick mente trusene hadde et mønster. Therese hadde i virkeligheten mørkt år, ola-skjørt, en rosa t-skjorte og helfarget truse. I tillegg vet vi at Quick sa hun hadde store fortenner. Therese manglet fortenner. Det nevnes ikke.

Men «det var også mye som stemte», sier etterforskeren i Drammen i samme episode. Stedet skulle være i «nærheten av Drammen» og Therese var «9-10 år». Det kan knapt kalles oppsiktsvekkende, all den tid Quick hadde lest akkurat dette i VG. En notis som også ble utgangspunktet for at han tok på seg skylden for forsvinningen.

Men når alt er feil, forsøker avhører Penttinen seg på en ny pseudovitenskaplige forklaringsmodell, som kanskje er enda mer spektakulær enn fortrengte minner og bevisste avvik. Fra den norske rapporten kan vi lese:

«Penttinen skildrar òg ein annan versjon av ’avvikelser’, at Bergwall forklarte det motsette av det han ville forklare, som eit fotonegativ». (s. 140)

Opprinnelsen til dette finner vi i samtaler mellom Quick og terapeuten. I befaringen på fjell 25. april 1996, etter at Quick har fått vite at både Therese og Fjell ser annerledes ut, sier han:

«Birgitta och jag har pratat mycket om det här att, att framkalla det i ett negativ först och så sen ... förändras.» (s. 140)

At den første forklaringen er totalt motsatt av virkeligheten, skyldes altså at han skal huske som et fotonegativ (!).

Men det som fortsatt overbeviser den pensjonerte norske etterforskeren, er at Quick skal ha forklart at balkongene hadde skiftet farge, at det var en planker der, at han sto på en halvannenmeter planke som de fant, og – her er triumfkortet – at Therese hadde atopisk eksem, som ikke engang moren skal ha fortalt politiet.

De to første er det nok mulig å gjette seg til, spesielt med tanke på att etterforskerne ga Quick god tid til å se seg om på Fjell under befaringene. Alle forklaringer som Quick ga, er fulle av gjetninger, og på et eller annet tidspunkt er det ikke unaturlig – rent statistisk – at han gjetter rett. At det er planker i området, og at balkongen kan ha skiftet farge på de åtte årene som hadde gått fra 1988 til 1996 er typiske gjetninger. Men hva med eksemen? Det må jo være såkalt eksklusiv informasjon?

Etterforskeren sier i NRK-serien:

«..så hadde Quick ganske tidlig forklart til Seppo Penttinen at han hadde registrert at Therese hadde en form for eksem. Det var jo noe som var helt ukjent for oss».

Et det sant? Nei. På ingen måte.

I den norske rapporten fra Riksadvokaten vies to hele kapitler og 62 sider (!) til det påståtte beviset om Thereses eksem. (Kap. 12 - Thereses eksem - fra arnested til bevis, Kap 13 - Thereses eksem - diskusjoner, læringspunkter og kunnskapsutvikling).

Ingenting av det som står på disse 62 sidene refereres til i serien, fordi rapporten – som sagt – ikke berøres.

Faktum er at Quick på direkte spørsmål om Therese hadde noen kroppslige kjennetegn beskrev henne uten å nevne eksem eller arr. Det samme skjedde hele ni ganger. I en uformell samtale med etterforskerne senere sa han at Therese: «kan ha haft en mindre arrbildning på (högra) arm». En slik påstand om arr kom han med i flere saker han tilsto.

Avhørslederen Penttinen forklarer i NRK-serien hvordan dette gikk til. Men han forklarer langt fra hele bildet. Han påstår informasjonen først kom fra Quick. Det er ikke riktig. Det var moren til Therese som fortalte om mulig atopisk eksem (på vinteren). Likevel konkluderer den norske etterforskeren til NRK:

«... som på mange måter ga et svar på at her har vi enn mann som faktisk må ha sett Therese».

Først fem måneder etter at Quick nevnte arret, i september 1996, er Penttinen oppmerksom på at Therese kan ha hatt eksem, fordi moren fortalte om det 13. august, 1996 (s. 471). Når Penttinen igjen forsøker å lede Quicks oppmerksomhet mot «arret» stiller han ikke lenger spørsmål om «arret på høyre arm», men om «hudproblemer på armene», i flertall. Som var i tråd med informasjon fra Thereses mor. Presentert for dette ledende spørsmålet, forstår Quick hvor de vil.

Nå endrer også Quick språkdrakt underveis i avhørene. Han snakker plutselig om begge armene, og en «flammighet». Når han bommer på oversiden/undersiden, får han nye ledende spørsmål, og nye alternativer. Til slutt, etter lang tid, er forklaringen i tråd med den atopiske eksemen.

Det som begynte med helgarderingen «kan ha hatt et friskt arr» på høyre arm, ble til eksem som kunne komme og gå på begge armene.

Journalisten Jenny Kuttim som har jobbet med Quick-saken i mange år, forsøker i serien å forklare hvordan de ledende spørsmålene virket. Men NRK lar det bli opp til seeren om vi vil stole på journalisten på den ene siden, eller avhøreren og etterforskeren på den andre.

Hvis produsentene av dokumentarserien hadde lest Bergwall-kommisjonenes stringente forklaring på hva som skjedde, eller Riksadvokatens rapport om det samme, ville det vært umulig for dem å presentere historien om eksem på denne måten.

Den pensjonerte etterforskeren i Drammen var en av dem som vitnet under ed i rettssaken om Therese-drapet, og det burde vært relevant for serieskaperne å informere seerne om at Bergwall-kommisjonen faktisk sier at han og andre politibetjenter heller ikke sa sannheten under rettssaken:

«[Etter] vår gjennomgang av materialet kan vi ikke trekke noen annen konklusjon enn at informasjonen som tingretten mottok om etterforskningen og hvordan den foreløpige etterforskningen hadde blitt gjennomført, var misvisende og i flere henseender uriktig». (Bergwall-kommisjonen side 372.)

Det som vel må sies å være en vesentlig opplysning om Quicks bevegelser var at han faktisk hadde alibi da Therese forsvant. Etterforskere undersøkte kassaboken i kiosken i Falun som Bergwall drev sammen med en venn i 1988. Boken viste at Bergwall sto i kiosken dagen Therese forsvant. Politiet skrev et notat om saken, men notatet var ikke en del av etterforskningsmateriale som ble lagt frem for retten. Notatet ble først kjent i forbindelse med gjenopptakelsessaken i 2014. Bergwalls kiosk-partner ble da avhørt på nytt og bekreftet at det var Bergwall som jobbet den dagen. Dette skjulte alibiet var naturlignok helt sentralt i gjenopptakelsessaken som førte til at Bergwall ble frikjent for drapet på Therese.

Det er helt uforståelig at dette ikke blir nevnt i det hele tatt i en dokumentar der det hevdes at Sture Bergwall er skyldig i drapet på Therese Johannessen. Det må forventes at journalistene bak dokumentaren var klar over dette.

Bergwall-kommisjonen slår også fast at aktor Christer van der Kwast brøt den lovfestede objektivitetsplikten under rettssaken da han presenterte bevisene mot Bergwall på en villedende måte. Når det gjelder Sappo Penttinen og det norske politiet som vitnet, handlet det om mened:

«Det er vanskelig å klandre tingretten fordi de i den nåværende situasjonen antok at informasjonen politiet ga under ed var korrekt.» (Svensk Bergwall-kommisjon side 600.)

Når den pensjonerte politietterforskeren og hans medsammensvorne får lov til å fremsette feilaktige påstander, i sterk kontrast til tusenvis av dokumenter som ikke nevnes, danner selvsagt dette et svært uriktig etterlatt inntrykk, selv om man ser både episode 3 og 4.

Det var ingen gyldige bevis mot Bergwall i Therese-saken da etterforskerne i Sverige og Norge vitnet i 1998. De blir heller ikke gyldige når de gjentas i NRK-serien i 2020.

Det er mulig å forstå at folk som brukte mange år av sin karriere på å få Sture Bergwall dømt for drap, har vanskelig for å innrømme overfor selv og andre at de bidro til å skape den største rettsskandalen vi har opplevd i moderne tid. Skylden og skammen over å ha blitt blindet av gruppetenking og bekreftelsesfeller må være vanskelig å bære. Flere av de involverte har isolert seg etter at arbeidsmetodene ble avslørt. Men at journalister på denne måten bistår etterforskerne fra den tiden i et forsøk på å redde ansikt, er etter vårt syn et alvorlig presseetisk brudd.

VGs podkastserie om Therese-saken finner du her. Hør første episode:

Publisert: 20.11.20 kl. 10:03