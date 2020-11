SVARER PÅ KRITIKKEN: Kommunikasjonsdirektør i Discovery, Hanne McBride. Foto: Morten Bendiksen / Discovery

Vi driver ikke med mangfold for mangfoldets skyld

Vi gjør det, fordi vi tror det er viktig å klare å speile samfunnet vi lever i for å nå alle seerne vi kan.

HANNE MCBRIDE, kommunikasjonsdirektør i Discovery

Vi blir med jevne mellomrom kritisert for hvem vi representerer på skjerm. Oftest med rette, som også er tilfellet med innlegget til Balqiis Omar Ali-Hanaf i VG.

Oftest svarer vi at vi må bli bedre. Det har vi gjort en stund, og det begynner å låte hult. Sannheten er følgende: Vi jobber hardere enn noen gang med å røske opp i noen fastlåste strukturer som gjør at vi har sett flest mannlige, hvite profiler på skjerm hos oss.

Det er ikke et forsøk på bortforklaring, når vi sier at det tar tid. Men det er en strukturell utfordring, og endring tar tid.

FÅR KRITIKK: Humorserien «Basic Bitch» følger venninegjengen Anine, Ingrid, Madeleine og Julie og deres liv i Tønsberg. Foto: Julianne Leikanger

Mangfold er i fokus i hvert eneste nye prosjekt vi går inn i. Mangfold handler om mer enn bare etnisk opprinnelse.

Det er også kjønn, alder og legning. Hvordan er deltakermiksen i et realityprogram, hvem er programlederne våre, og hva er tematikken i drama- og humorprogrammene?

Paradoksalt nok er Basic Bitch, med sine fire kvinnelige hovedrolleinnehavere, på mange måter et resultat av dette arbeidet. Og et viktig steg på veien. Likefullt er kritikken til Ali-Hanaf berettiget.

Det enkleste hadde vært å komme med bortforklaringer. Jeg kunne sagt at det er lenger mellom de gode komikerne eller skuespillerne med innvandrerbakgrunn. Særlig de kvinnelige. Jeg kunne sagt at det er færre kvinner å velge blant. At vi får inn flest pitcher med menn i hovedrollene. For alt er sant.

Men det vi faktisk gjør, er å gi klar beskjed til alle som lager programmer for oss, om at vi forventer at de har tenkt på disse tingene før de kommer til oss med nye prosjekter.

Vi utfordrer alle produksjonsselskapene på dette hver gang de lanserer forslag om skjermprofiler og programledere.

Det krever at produsentene også må tenke annerledes. De må lete andre steder enn hos dem de allerede har god kontakt med.

De må velge bort noen opplagte, gode kandidater, fordi de rett og slett har feil kjønn, feil alder, feil legning eller feil farge. Det er vanskelig, og det er kontroversielt.

Vi driver ikke med mangfold for mangfoldets skyld. Vi gjør det, fordi vi tror det er viktig å klare å speile samfunnet vi lever i for å nå alle seerne vi kan.

Derfor håper vi også å lykkes med det.

Om Ali-Hanaf eller andre ønsker å komme med direkte input til oss, enten med tips om tematikk eller navn på bra folk vi burde sjekke ut, skal linja inn til de som beslutter hos oss, være åpen!

Publisert: 18.11.20 kl. 18:55

