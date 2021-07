KJØTT: – Vi vet ikke om vi skal le eller grine, skriver kronikkforfatterne om norske myndigheter. Foto: Naina Helén Jåma / Naina Helén Jåma, VG

Debatt

Mer eller mindre kjøtt, det er spørsmålet. Eller?

Det er bred faglig enighet om at vi bør redusere kjøttforbruket. Likevel bidrar norske myndigheter til at vi spiser mer kjøtt, hvert eneste år.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

SIRI SELMER, statsviter

ANNETTE STAUBO, jurist og matentusiast

Opplysningskontoret for egg og kjøtt driver skjult kjøttreklame eller generisk kjøttreklame (som det heter på fint), og det er hjemlet i omsetningsloven.

Den skjulte kjøttreklamen driver de også gjennom sitt eget nettsted: Matprat.no.

Visste du det forresten, at Opplysningskontoret for egg og kjøtt eier Matprat? Og er det ikke tragikomisk at de kaller seg Opplysningskontoret, som om de var et nøytralt kontor, som kun drev med opplysning om egg og kjøtt?

Hadde det vært tilfelle burde de jo også fremmet lavere kjøttforbruk, men det gjør de ikke.

Nei, isteden driver de altså generisk kjøttpåvirkning.

Og det verste er: Kjøttpåvirkningen er til og med rettet mot barn.

Annette Staubo og Siri Selmer. Foto: Privat / innsendt

Lobbyvirksomheten begynner på barneskole, for det er nettopp Opplysningskontoret for egg og kjøtts Matstart.no, og læringsplattformen Matopedia, som brukes av norske skoler.

Dette verktøyet skal barna boltre seg med når de har Mat og helse undervisning.

Det er godt dokumentert at Generisk markedsføring virker, og at en krone investert gir mellom 2,5 og 10 ganger tilbake, sier direktøren for Matprat, Dag Henning Reksnes.

Og vi vet ikke om vi skal le eller grine.

For folk sliter med å følge kostrådene. Kostrådene som kan gi oss et lengre liv.

Som kan gi oss bedre helse!

Som kan få oss til å spise mindre meieriprodukter og kjøtt.

For bare 15 prosent av oss spiser nok grønnsaker, og vi er fjerde dårligst i Europa på frukt og grønt.

les også Ekspertenes beste råd: Slik går du varig ned i vekt

Ifølge verdens største kreftforskningsorganisasjon WCRF, kan 40 prosent av all kreft forebygges gjennom et mer plantebasert kosthold, sammen med andre livsstilsendringer. Tilsvarende rapporter finnes for diabetes 2, og hjerte- og karsykdommer og maaange andre livstilssykdommer.

Ernæringsprofessor ved UIO Rune Blomhoff skriver i boka «Mat mot kreft» at animalske varer må kuttes med ca 30 prosent, og at vi bør doble inntaket av grønnsaker, frukt og belgfrukter.

Og tenk hvor mye bedre det vil bli for grisen, for miljøet, ikke minst for deg og meg, om vi alle bare la om kostholdet litt. Vi må nemlig ikke bli veggiser for å klare det. Det holder å følge de norske kostholdsrådene.

Det ironiske er at vi ønsker å følge rådene, også.

Det viser ferske rapporter. Faktisk så mange som halvparten av oss nordmenn ønsker å spise grønnere («Forbruker og bærekraft 2020») og 63 prosent av befolkningen mener et «helseriktig kosthold» er meget eller ganske viktig (ref. Regjeringens rapport «Matnasjonen Norge»).

Med andre ord – vi vil, vi vil, men vi får det ikke helt til.

Ikke på egen hånd!

les også Forskning: Én av tre har fettlever

Det er derfor det er så trist når Vedum kaller forslag om å forby kjøttreklame virkelighetsfjern ekstremisme. Eller at Bollestad går ut offentlig og sier at vi egentlig er der, at vi egentlig følger rådene, når hun må vite bedre. Hun er landbruksminister for søtten.

Og en ting til:

I 2017 brukte Opplysningskontoret for egg og kjøtt rundt 80 millioner kroner på generisk reklame.

Opplysningskontoret for frukt og grønt brukte bare 20 millioner. Helsedirektoratets kostholdskampanje #merav hadde kun mellom 1 - 3 millioner å rutte med.

Her er det noe som skurrer.

Det skurrer like mye som at regjeringen la moms på helsebringende tjenester, men reduserte avgifter på alkohol og sukker, eller kanskje det til og med skurrer mer.

les også Spiser du ikke kjøtt? Vær obs på dette

For burde det ikke vært omvendt? Burde det ikke være slik at Kostholdskampanjen #merav og Opplysningskontoret for frukt og grønt fikk mest å rutte med?

For ikke bare ville folk bli sunnere med et sunnere kosthold, men samfunnsgevinstene ville også bli høye.

Bare se her:

Følger vi kostrådene kan Norge spare totalt 154 mrd. kr per år, fordelt på flere leveår, forbedret helse, reduserte kostnader til helsetjenester og redusert produksjonstap, jf. Rapporten Samfunnsgevinster av å følge Helsedirektoratets kostråd.

Og til kjøttelskerne blant oss, man trenger altså ikke å bli veganer eller vegetarianer for å følge rådene. Det eneste man trenger å gjøre er å redusere kjøttinntak, spesielt bearbeidet kjøtt og rødt kjøtt, og spise mer frukt og grønt og nøtter. Og spe gjerne på med litt belgvekster også!

«For deeen som spiiiser bare kjøtt og kjøttmat heele daaagen, han blir så doven og så trett og får så vondt i magen. Men den som spiser gulerøtter, knekkebrød og peppernøtter, tyttebær og bjørnebær og kålrot og persille, han blir så snill mot dem han kjenner, og får mange gode venner, og får like fine tenner som en krokodille.»