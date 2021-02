KILDER? – De som utfordrer etablert viten og avfeier legitime spørsmål, bør fremlegge kildemateriale som støtter deres synspunkter, skriver Nina Hjerpset-Østlie. Foto: gjenstridig.no

Debatt

Transdebatten: Vis kildene deres

Bevisbyrden i transdebatten ligger hos dem som avviser påstanden om at den store økningen blant unge med kjønnsdysfori kan skyldes en «trend».

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

NINA HJERPSET-ØSTLIE, skrivende redaktør i gjenstridig.no

I den pågående transdebatten mellom Gunhild Haustveit, Håkon Mjelde, Erika Erika Melhus og Karoline Skarstein, får de tre sistnevnte spalteplass i VG til å henholdsvis diskreditere Haustveits kilder og avvise påstanden om at den store økningen blant unge med kjønnsdysfori kan skyldes en «trend».

Men på hvilket grunnlag gjør Mjelde, Melhus og Skarstein det? Ingen av dem viser til en eneste kilde. Mjelde avviser samtlige av Haustveits fire kildehenvisninger med at de er «transfobiske», men bidrar ikke med noe materiale som støtter hans og Melhus’ påstander. Det samme gjør Skarstein, som fastslår at «trans ikke er smittsomt».

Undertegnede er neppe alene om å interessere seg for eventuelle kilder som avviser eller underkjenner etablert viten om det anerkjente fenomenet som kalles «sosial smitteeffekt», som i all hovedsak oppmuntrer og rammer unge, spesielt jenter, og i så fall på hvilket grunnlag.

les også Trans er ikke smittsomt

Fenomenet sosial smitteeffekt er påvist, dokumentert og bekreftet utallige ganger, og forekommer selv når det er svært skadelig for «de smittedes» liv, helse og øvrige velferd. Selvskading og selvmord blant unge er de mest kjente eksemplene. Sosial smitteeffekt når det gjelder skadelige trender er et så alminnelig anerkjent og akseptert faktum at helsemyndighetene har retningslinjer og handlingsplaner for å begrense de skadelige effektene av slik smitte.

I Storbritannia – hvor transbevegelsen har lengre fartstid og står sterkere enn den foreløpig gjør i Norge – er økningen så stor og rask at myndighetene er bekymret, ikke minst på grunn av det påfallende faktum at den forekommer blant tenåringsjenter; den gruppen som beviselig er mest sårbar i forhold til sosial smitteeffekt.

les også Transdebatten: – Kvinnekampen trenger debatt, ikke sensur

I 2018 var veksten i antall unge med kjønnsdysfori så eksplosiv (hele 4415 prosent) at likeverdsminister Penny Mordaunt beordret en offisiell granskning. Da hadde antall mindreårige som ble henvist til kjønnskorrigerende/endrende behandling økt fra 97 i 2009 til 2519 i perioden 2017/18. Veksten var størst blant unge jenter: fra 40 i 1997 til 1806 i 2017/18.

63 prosent hadde en eller flere psykiske diagnoser før de ytret noe ønske om å skifte kjønn. Nærmere halvparten hadde bedrevet selvskading, mens 50 prosent hadde vært utsatt for traumatiske hendelser som mobbing eller seksuelle overgrep.

Veksten i antall personer med kjønnsdysfori og såkalt flytende kjønn er såpass ny at det enda ikke finnes noen spesifikke studier som endegyldig påviser sosial smitteeffekt. Men med alt vi til nå vet om kjønnsdysfori er det trolig langt større grunn til å anta at vi i mange tilfeller står overfor nettopp sosial smitteeffekt enn det motsatte. Etter mitt syn er det derfor Mjelde, Melhus og Skartveit som har bevisbyrden i dette spørsmålet.

Ettersom det er disse som utfordrer etablert viten og uten videre avfeier legitime spørsmål, påligger det faktisk dem å fremlegge kildemateriale som støtter deres synspunkter. Så hvorfor gjør de ikke det?