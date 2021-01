ÉN VERDEN: – Selv om det er vanskelig å se det for seg nå som så mange mennesker lider på grunn av covid-19, kommer denne pandemien en dag til å være over. Når den dagen kommer, så er det takket være at mennesker over hele verden kom sammen for å lede oss gjennom denne krisen, skriver kronikkforfatterne. Foto: HANDOUT / Global Citizen's One World: Toge

Verdien av globalt samarbeid

Det at covid-19-vaksiner allerede er tilgjengelige, er et bevis på styrken i globalt samarbeid.

BILL GATES

MELINDA GATES, Bill & Melinda Gates-foundation

For tjue år siden etablerte vi en stiftelse med fokus på global helse fordi vi ønsket å bruke midlene fra Microsoft til å forbedre så mange liv som mulig. God helse er fundamentet i ethvert bærekraftig og velfungerende samfunn. Dette faktum har aldri vært tydeligere enn i året som har gått, ettersom pandemien har snudd opp ned på folks liv i Norge og i resten av verden.

Til tross for at vår stiftelse lenge har vært bekymret for en pandemi, spesielt etter ebola-epidemien i Vest-Afrika, ble vi sjokkert av å se hvor omfattende covid-19 har rammet økonomien, jobber, utdannelse og folks generelle trivsel. Viruset har ført til at millioner av mennesker har blitt syke, menneskeliv har gått tapt og den globale økonomien er kastet ut i en ødeleggende resesjon.

En halv milliard barn har mistet viktig tid i klasserommet, og noen av disse vil aldri komme tilbake til skolebenken. Ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner drar på jobb hver dag og utsetter både dem selv og deres familie for en enorm risiko. Stress og isolasjon har hatt omfattende påvirkning på mental helse og familier over hele verden har gått glipp av noen av livets viktigste begivenheter som skoleavslutninger, brylluper og til og med begravelser.

2020 vil bli husket som året hvor nesten alle mennesker over hele verden ble berørt av en global trussel. Vi håper at 2021 kommer til å bli året der hele verden drar nytte av en rettferdig og effektiv covid-19-respons. Om det er en grunn til å være optimistisk, så er det fordi verden det siste året har vært vitne til den største internasjonale innsatsen på global helse i historien.

I dette arbeidet har beslutningstakere, forskere, helsepersonell, ledere i næringslivet, grasrotbevegelser, religiøse samfunn og svært mange andre fra hele verden jobbet sammen på nye måter.

En slik felles innsats er viktig for å unngå at bedrifter tar beslutninger utelukkende motivert av profitt eller at land opptrer utelukkende for å beskytte egne statsborgere. I en global krise som denne trenger man at forskjellige mennesker og interesser forenes til fordel for hele menneskeheten.

Veldedighet kan bistå med å fasilitere dette samarbeidet. Ettersom vår stiftelse har jobbet med infeksjonssykdommer i tiår, har vi sterke, veletablerte relasjoner med Verdens helseorganisasjon (WHO), eksperter, stater og privat sektor. Og fordi stiftelsen vår fokuserer spesielt på de fattigste menneskenes utfordringer, forstår vi også viktigheten av å sikre at alle de som er involvert i pandemiresponsen, også tar hensyn til lavinntektslands særskilte behov.

Frem til i dag har stiftelsen vår investert 1,75 milliarder dollar i kampen mot covid-19. De meste av disse midlene har blitt brukt til å produsere og skaffe nødvendig medisinsk utstyr. Vi har for eksempel støttet forskere som har drevet med utvikling av nye behandlingsformer for covid-19 og vi har jobbet med en rekke partnere for å sikre at disse legemidlene fremstilles så det er enkelt å transportere og bruke dem i de fattigste delene av verden, slik at alle kan dra nytte av dem. Vi har også støttet arbeidet med å utvikle og distribuere trygge og effektive vaksiner mot covid-19.

Det faktum at covid-19-vaksiner allerede er tilgjengelige, er et bevis på styrken i globalt samarbeid. Ikke ett land eller en bedrift kunne oppnådd dette alene. Bidragsytere over hele verden bidro med ressurser, konkurrenter delte forskningsfunn, og alle fikk en rask start takket være mange år med globale investeringer i teknologi, som har bidratt til å åpne opp for en ny tidsalder innen vaksineutvikling.

Likevel skiller noen land seg ut, inkludert Norge, for deres bidrag til global helse. Etableringen av «Coalition for Epidemic Preparedness Innovations», et internasjonalt partnerskap for utvikling nye vaksiner, er ett av mange eksempler der norsk framsynthet og ledelse spilte en kritisk rolle i å forbedre verden på den pågående pandemien.

Å utvikle trygge og effektive vaksiner er bare begynnelsen på denne historien. Det neste skrittet blir å få distribuert vaksinen globalt. Nå må verden få disse vaksinedosene ut til alle som trenger dem, uansett hvor de bor. For å få dette til, må vi sette vår lit til organisasjoner som Gavi.

Gavi har de siste tjue årene skaffet vaksiner til 822 millioner barn i lavinntektsland, og hjelper nå til med å lede den internasjonale innsatsen for å distribuere vaksiner mot covid-19.

Selv om det er vanskelig å se det for seg nå som så mange mennesker lider på grunn av covid-19, kommer denne pandemien en dag til å være over. Når den dagen kommer, så er det takket være at mennesker over hele verden kom sammen for å lede oss gjennom denne krisen.