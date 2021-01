BIG PHARMA: – Toppsjefen for AstraZeneca Pascal Soriot har en årslønn (inkludert pensjon) på ca 130 millioner kroner. Leverer han? Nei. Likevel får monsieur Pascal Soriot sitte med makten til å bestemme hvilke land som får vaksinen de har betalt for og hvem som må vente, skriver kronikkforfatteren. Foto: Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Pandemiens profitører

Mens du venter på en vaksine som ikke kommer, kan sjefen for AstraZeneca le hele veien til banken.

MAGNUS ENGEN MARSDAL, leder for Manifest Tankesmie

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Norge ble lovet 1,1 millioner doser vaksine i februar. Nå vil AstraZeneca levere 170 000 i stedet. Vi settes måneder tilbake i vaksineringen, samtidig som mer og mer av Norge stenges ned.

EU mener AstraZeneca har brutt kontrakten om levering og ikke kan prioritere bestemte land foran oss andre. Storselskapet nekter for å ha brutt noe som helst.

Vi som rammes, kan ikke ta stilling til hvem som har rett. For kontrakten om våre vaksiner er hemmeligstemplet. En forretningshemmelighet?

Her har vi kapitalismen på sitt minst sjarmerende. Toppsjefen for AstraZeneca har en årslønn (inkludert pensjon) på rundt 130 millioner kroner. Leverer han?

Nei. Likevel får monsieur Pascal Soriot sitte med makten til å bestemme hvilke land som får vaksinen de har betalt for og hvem som må vente. Det får ikke hjelpe at staten, her EU, har betalt selskapet milliarder på forskudd.

Hva slags gigantisk systemsvikt er dette? Ikke annet enn business as usual i den kapitalistiske legemiddelbransjen. De har som forretningsidé å tyne mest mulig inntekt ut av andres sykdom og nød.

Legemiddelbransjen sier selvsagt at de er her for å redde verden. Altfor mange eksempler viser at første, andre og tredje prioritet for «Big Pharma» er mer penger til eiere og toppsjefer.

Ta problemet med antibiotika. Bakterier som blir motstandsdyktige mot antibiotika er en av de mest alvorlige truslene mot menneskeheten, ifølge Verdens helseorganisasjon.

Uten effektiv antibiotika, kan keisersnitt, transplantasjoner og kreftbehandlinger bli livsfarlige. Vi blir stående mye mer forsvarsløse mot infeksjonssykdommer som lungebetennelse, tuberkulose og blodforgiftning.

AstraZenecas respons på denne globale utfordringen ble å forlate hele feltet for tre-fire år siden. Det er ikke lønnsomt nok. Dette er også grunnen til at verden i tre tiår har forsket altfor lite på nye antibiotika.

Politikerne ser at dette kan bli katastrofalt. Men de er marinert i sin barnetro på at «markedet» ordner opp. Derfor har de forsøkt, med «initiativ» og «partnerskap» og subsidier å friste storselskapene med skattebetalernes penger til å endre atferd.

Til liten nytte. Men politikerne synes ute av stand til å konfrontere elefanten i rommet: I hjertet av vårt fellesfinansierte helsevesen er profittmotiverte storselskaper et meget upassende fremmedelement.

Som økonomen Mariana Mazzucato har påpekt, fungerer gigantene i legemiddelbransjen mer og mer som parasitter på samfunnslegemet. Da storselskapet Gilead krevde 800 000 kroner per pasient som tar en tre måneders pillekur mot hepatitt C, reagerte selv amerikanske politikere.

Gilead forsvarte seg med at prisene skal dekke store utgifter til forskning og utvikling. Ingen trenger lenger å tro på dem.

Forskere har sett bransjen i kortene. De finner at selskapenes utgifter til forskning er ørsmå sammenlignet med hva de høster i profitt. De bruker mindre på grunnforskning enn på markedsføring. Ja, ofte mindre enn de bruker på finansielle krumspring som bare er til for å løfte aksjekursen og sjefenes lønnsnivå til nye høyder.

Sannheten er at fellesskapet finansierte grunnforskingen bak den svinedyre medisinen Gilead tok patent på. De private investeringene i disse legemidlene var ikke høyere enn 300 millioner dollar. De første tre årene etter kommersiell lansering, solgte de for 45 milliarder dollar.

Folkens, vi blir rundlurt. Dette kan ikke fortsette. Selv erkekapitalisten Bill Gates påpeker, når det gjelder epidemier, at «markedet vil ikke løse disse problemene». Før neste pandemi bør politikerne ha tatt konsekvensen av den innsikten.

Vestlige land har utviklet vaksiner i velferdsstatlig regi før. Det er på tide at vi gjør det igjen. Å stanse antibiotikaresistente bakterier er et kollektivt anliggende for menneskeheten. Det må løses i fellesskap.

Norge bør gå i front. Vi fikk faktisk nylig en «global helseambassadør». Regjeringen bør gi John-Arne Røttingen i oppdrag å samle en koalisjon av villige nasjoner som kan finansiere et varig alternativ til storselskapenes dysfunksjonelle system.

• Verden trenger et offentlig finansiert, internasjonalt forsknings- og utviklingsinstitutt for antibiotika som kan skjøtte ansvaret som Big Pharma har vist seg ute av stand til å ta (se The Lancet februar 2020).

• Verden trenger en global koordinering av beredskap, utvikling, produksjon og fordeling av vaksiner ved pandemier. Denne må sette medisinske prinsipper over hensynet til privat profitt. Her bør Norge vurdere en mer velferdsstatlig strategi enn Clinton/Gates-initiativet Cepi, som vi nå satser på.

• På begge områder må «open source»-prinsipper nå legges til grunn. Det betyr at rådata og funn gjøres tilgjengelige for andre forskere, i stedet for å låses vekk som patenter og forretningshemmeligheter.

Blir det ikke dyrt? Nei. Samfunnets utgifter til legemidler vil gå ned, ikke opp, hvis vi erstatter parasittiske storselskaper som AstraZeneca med effektive fellesløsninger.

Det står ikke på penger, men politisk vilje. De hundretalls milliardene som finnes tilgjengelig i statskassene hver gang det står om å redde kapitaleiernes banker, sitter dessverre mindre løst når det står om å redde liv.

Selv politikere som er opplært til å tro på «markedet» må se at dagens sitasjon er uholdbar. På noen områder er det faktisk slik at fellesskap fungerer. Helsevesenet er ett sånt område. Monsieur Soriot får tjene sine 130 millioner i året et annet sted.