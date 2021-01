TREND: – I min hverdag som tannpleier treffer jeg mange unge mennesker som lurer på hvordan de kan oppnå «Hollywood-smilet», skriver Meriam Hemaz i VGs kronikkserie for unge «25 under 25». (Illustrasjonsfoto). Foto: Robert Schlesinger / NTB (illustrasjonsbilde)

«25 under 25»: Influencertrend: Farlig og uansvarlig!

Det er trist at unge jenter og gutter vil «fikse» på fine og normale tenner fordi de har sett influencere på Instagram gjøre det samme.

Publisert: Nå nettopp

MERIAM HEMAZ (25), tannpleier

Vi står overfor en ny potensiell krise, nemlig tannturismen.

Flere mennesker booker all inclusive reiser med 5-stjerners hoteller for å utføre en type inngrep som kan føre til alvorlige konsekvenser senere i livet.

I kulissene er det som regel inngått avtale om at de får behandlingen sponset eller til en rabattert pris mot at de promoterer og markedsfører for klinikken det gjelder.

Dette er allerede en realitet i Storbritannia og USA.

Nå kaster flere skandinaviske influencere seg på bølgen og da er det ikke lenge før følgerne deres følger etter.

I min hverdag som tannpleier treffer jeg mange unge mennesker som lurer på hvordan de kan oppnå «Hollywood-smilet».

Jeg syns det er trist at unge jenter og gutter vil «fikse på» sine fine og normale tenner fordi de har sett influencere på Instagram gjøre det samme.

Behandlingen som influencerne fremmer består av å slipe ned eksisterende tenner og sette på kroner. Denne behandlingen er irreversibel, noe som betyr at man aldri får tilbake det som er fjernet av tannen.

Det er ugunstig å ty til en slik behandling, da tannleger ofte vil anbefale en krone dersom det ikke er forsvarlig med en fylling eller hvis tannen er for svak for eksempel etter en rotfylling.

BEKYMRET: – Det er skummelt at denne trenden er på vei til Norge og blir frontet av profilerte influencere og kjendiser, skriver kronikkforfatteren. Foto: Privat

Mange utenlandske tannklinikker informerer ikke pasientene sine godt nok om verken risikoen ved en slik behandling eller mer skånsomme alternativer.

Det virker ikke som om pasientene egentlig er informert om hvilken prosedyre de faktisk gjennomgår.

Det finnes virale videoer på TikTok av unge mennesker helt ned i 18års-alderen som reiser til utlandet for å få «veneers».

Det viser seg at de i stedet har fått tannkroner.

«Veneers, eller fasetter som det heter på norsk, er et tynt skall av porselen som limes ytterst på tannoverflaten.

Her slipes det bort et tynt lag av tannen hvor fasetten deretter limes på.

Forskjellen er at fasetter dekker en del av tannen mens kroner dekker hele tannen. Andre skånsomme behandlinger som kan vurderes er blant annet kompositt fasetter, invisalign eller bleking.

Det er skummelt at denne trenden er på vei til Norge og blir frontet av profilerte influencere og kjendiser.

De færreste har kunnskap om hva en slik behandling innebærer.

Det er farlig og uansvarlig å anbefale den uten at en selv vet hva slags behandlingsbehov andre har. Når man har en så stor plattform med mange unge følgere som er lett påvirkelige, har man et desto større ansvar.

Anbefalinger om tannhelse bør kun gjøres av tannhelsepersonell.

En influencer har ikke den nødvendige fagkompetansen.

Jeg håper for Guds skyld at dere som har vurdert en slik behandling ikke bestiller time hos en utenlandsk tannklinikk uten at dere har forhørt dere med profesjonelle fageksperter i Norge.

Rådfør deg gjerne med flere tannleger for å få nok informasjon.

Jeg mener at tannleger i utlandet kun bør vurderes som siste utvei, og ikke som eneste utvei.

Jeg vil gjerne oppfordre til at vi normaliserer naturlige vakre tenner.