«25 under 25»: Eksamen bør avlyses!

Det er ikke rettferdig at vi elever skal ha eksamen under unntakstilstand.

ERIK LINDSTØL (18), elev

Jeg må innrømme at jeg ble svært skuffet da jeg leste kronikken til Edward Grorud Sveen og Gjertrud Nordal i VG. De påstår at eksamen er «den mest rettferdige vurderingsformen vi har på skolen i dag».

Å hevde at eksamen er den mest rettferdige vurderingsformen er i beste fall naivt.

I dag er det slik at elever blir trukket ut til eksamen tilfeldig. Hadde alle blitt trukket opp i samme fag, hadde saken stilt seg annerledes. Men det er ikke tilfellet i dag.

Videre hevder Sveen og Nordal at vi elever er bedre forberedt til eksamen i år, sammenlignet med i fjor.

Jeg lurer først og fremst på hvem «vi» er.

Jeg går selv siste året på videregående skole og skal snart opp til eksamen. Jeg har selv erfart hvordan det er å ha hjemmeskole av og på i snart ett år. Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg verken føler meg forberedt eller klar til eksamen.

Mitt kull har et helt annet grunnlag enn det innleggsforfatterne hadde da de gikk siste året på videregående.

Kronikkforfatterne påstår at stressende situasjoner som «eksamen og oppkjøring er viktige for å klare å holde motet oppe».

Likevel opplever jeg og mine medelever det stikk motsatte.

Vi unge har allerede måtte ofre mye under pandemien. Vi får ikke møtes på skolen. Vi kan ikke henges etter skoletid.

Vi får ikke hatt det praktiske i fag hvor dette er nødvendig. Vi får ikke lenger den tette oppfølgingen og veiledningen fra våre lærere.

Å påstå at vi er bedre forberedt til eksamen fordi det nå finnes bedre alternative løsninger, blir for dumt i mine øyne.

Hvorfor kan vi heller ikke stole på lærerne og la de vurdere sine elever ut fra den situasjonen vi står i?

Kronikkforfatterne skriver «Å tro at en skolepolitikk uten krav som lekser, eksamen, fraværsgrense og andre tiltak er snilt mot elever, er feil». Dette er et rent politisk utspill.

Vi elever har nemlig hatt en hverdag med lekser og vurderinger. Fraværsreglene er blitt endret i denne perioden for å unngå smittespredning, ikke for at vi skal kunne skulke.

Vi har ikke lenger en normal skolehverdag, og da kan vi heller ikke vurderes på likt grunnlag som tidligere.

Det er ikke rettferdig at vi skal ha eksamen under unntakstilstand. Vi elever er ikke bare brikker i et politisk spill. Fremtiden vår står på spill.

Avlys eksamen!