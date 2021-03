SKEJRP DERE!: – Å fremme skjønnhetsprodukter og treningsprogram på en dag som handler om kvinners rettigheter forsterker kjønnsstereotypiene og undergraver hele poenget med en slik dag, skriver Carina Elisabeth Carlsen i dag. Foto: Privat

8. mars-kronikk: Gi meg likestilling - ikke rabattkoder!

Det er 8.mars, kvinnedagen og jeg er klar til kamp. Men alle mine sosiale medier renner over av hyllester, kjærlighetserklæringer - og tilbud på alt fra femininitetskurs og treningsleir til rabatt på sminke og muligheten til å vinne meg en ny støvsuger.

CARINA ELISABETH CARLSEN, feminist

Den 8.mars er for meg en kampdag og en dag jeg markerer med å ta på meg mine rødeste strømper og gå ut i gatene for å demonstrere mot et patriarkat som skader oss alle. I år må jeg holde meg hjemme, men markere - det skal jeg.

Men det er vanskelig å være feminist når det politiske budskapet drukner i en kynisk kommersialisering som henspeiler på gamle fordommer der likestillingen latterliggjøres med en undertone om at kvinner vil bli menn.

Og når innboksen renner over av alt fra tilbud på spa til sexy undertøy, degraderer det en viktig dag, og en viktig kamp, til en verbalt - eller om du vil - digitalt klaps på rumpa.

Mange stiller seg spørsmålstegn om vi faktisk trenger kvinnedagen i et moderne og likestilt Norge. Selvfølgelig gjør vi det. Kvinners rettigheter er fortsatt ingen selvfølge, hverken her i landet eller noe annet sted.

Disse rettighetene benyttes som et forhandlingskort, voldtekter frikjennes, det er skjevheter i lønnen, funksjonshemmede diskrimineres, kroppspresset øker - det er mange ting å ta av. Sist har vi nå også sett en rekke rapporter som viser at kvinner kommer skjevt ut av coronasituasjonen.

Ikke minst har vi den siste tiden vært vitne til en stygg debatt der transpersoners rettigheter og identitet diskuteres i det vide og det brede. For ikke å glemme at i morgen skal det stemmes om mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få lov til å ha de samme menneskerettighetene som alle oss andre. Å påstå at Norge er et likestilt land er like kunnskapsløst som å si at en elefant er en hest.

Å oppnå likestilling vil gavner oss alle, men fordi kvinner ofte kommer skjevt ut og med det får det minste stykket av rettighetskaka, og i tillegg må stå for både å bake kaken og ta oppvasken etterpå, velger jeg inntil videre å kalle meg en feminist.

Og nettopp fordi kvinnedagen er en politisk tynget dag, med svært alvorlige undertoner forbauser det meg at så mange benytter denne dagen til å selge litt ekstra sjokolade, sette ned prisen på vaskemiddel og selge kurs for hvordan finne sin indre kvinne eller treningstilbud med kode «8MARS».

På en måte bør jeg kanskje være glad for at det er trendy å være feminist, men: i forbindelse med mannsdagen, den 19.november, kan jeg ikke huske å ha hørt om gode tilbud til alle menn som vil komme i kontakt med sin indre maskulinitet, tilbud på herreprodukter eller rabatter på penispumper.

Det er ytterst sjelden jeg ser kjærlighetserklæringer og hyllester om mannens maskulinitet i forbindelse med mannsdagen, eller oppfordringer om hvordan kvinner nå skal skifte olje på bilen til sine menn for å være litt ekstra greie. Du vet - ta ansvar for de tradisjonelle “mannerollene” så han slipper det på denne ene dagen.

Selv er jeg hverken i behov av gratulasjoner, 30 % avslag på sminke, roser eller å høre hvor flotte kjendismenn synes kvinner er. Og selv om jeg selvfølgelig kan la være å kjøpe disse produktene, er det fortsatt et bilde på en kynisk bransje som spiller på gamle fordommer og kvinners selvtillit og selvbilde.

Et betimelig spørsmål er selvfølgelig også hvordan kvinnene som er ansatt i disse bedriftene nyter av markedsføringen, og hvem som sitter med sluttkapitalen.

Det vi er i behov av er altså reinspikka likestilling. Jeg er i behov av at mine rettigheter ivaretas og at de fremtidige generasjonene skal kunne vokse opp i en friere verden, der det kjønnet du tildeles ved fødsel ikke skal sette føringer for hvem du skal få lov til å bli som voksen.

Kvinnedagen er derfor fortsatt ikke noe å gratulere, men en dag å kjempe videre. Gratulasjonen kan jeg få den dagen vi har likestilte, på ordentlig, den dagen vi slipper å være redde for å gå hjem på kveldstid, ikke blir spurt hva vi hadde på oss da vi ble utsatt for overgrep, det er slutt på kjønnslemlestelse og barneekteskap og kvinnens kjønn ikke blir brukt mot henne i en diskusjon.

Å være født kvinne betyr i mange tilfeller at du har tapt før livet har begynt. Rundt om i verden finnes det millioner av undertrykte kvinner, kvinner som blir utnyttet og mishandlet. Kvinnedagen er en dag for å sette fokus på all den diskrimineringen kvinner utsettes for, bare ved å være født kvinne.

Jeg ber derfor markedskreftene - la meg slippe, i alle fall på en dag som denne, å bli tilsendt reklame som forteller meg at jeg ikke er bra nok, pen nok, slank nok eller kvinne nok. Jeg oppfordrer dere heller til å gå offentlig ut å støtte likestillingskampen ved å støtte det nettverket av kvinner bedriften omgir seg med.

Å fremme skjønnhetsprodukter og treningsprogram på en dag som handler om kvinners rettigheter forsterker kjønnsstereotypiene og undergraver hele poenget med en slik dag. Gjør om, og gjør bedre.