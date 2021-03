Leder

La de siste bli de første

Dette var VGs leder i avisen torsdag 18. mars 2021.

Statsminister Erna Solberg, regjeringsmedlemmer og sentrale helsetopper bør prioriteres i vaksinekøen.

Det er opplagte grunner til det: Først og fremst det som handler om beredskap og tilstedeværelse når viktige beslutninger skal tas. Hva enn man måtte mene om den sittende regjeringen, er det viktig at den øverste norske politiske myndighet til enhver tid er tilgjengelig og beslutningsdyktig.

I den ekstraordinære situasjonen landet befinner seg i akkurat nå, er det også nødvendig at alle helsemyndigheter er operative.

Det andre handler om troverdighet og signaler hva selve vaksineringen angår. At nettopp regjeringen og helsetoppene ennå ikke har fått sin første dose, blir av vaksinemotstandere og konspirasjonsteoretikere brukt for alt det måtte være verdt i deres forskrudde propaganda.

Når voksne folk for alvor går rundt og tror at coronavaksinen er full av microchips som skal sprøytes inn i mennesker med den hensikt å gi Bill Gates og George Soros verdensherredømme, er antakelig eksemplets makt det eneste som kan overbevise de villfarne.

Dersom Erna Solberg (H), helseminister Bent Høie (H) og epidemibekjempelsens ansikt utad, Espen Nakstad, lot seg vaksinere live på Dagsrevyen ville selv ytterliggående nettsteder bli nødt til å forholde seg til virkeligheten slik den er, og ikke slik de påstår den er. Men så lenge norske myndighetspersoner opptrer lojalt til den norske egalitære modellen, og ikke sniker i vaksinekøen, kan obskure nettsteder og andre som formidler alternativ virkelighetsforståelse opprettholde sin konspirative narrativ.

Når statsministeren og helseministeren forholder seg til den samme prioriteringslisten fra Folkehelseinstituttet som alle oss andre vil noen tolke dette som at regjeringsmedlemmene og helsebyråkratiet avstår fra å vaksinere seg fordi vaksinen i seg selv er utrygg, eller direkte farlig. Dette er visvas fra ende til annen.

Spørsmålet om å prioritere regjeringen og andre med samfunnskritiske funksjoner kommer opp fordi utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) først vegret seg for å reise til Nato-toppmøtet i Brussel neste uke. Beslutningen ble tatt ut fra statsrådens løpende program, hvor en reise til Belgia ville avstedkommet karanteneplikt, og dermed begrenset hennes fysiske handlingsrom. Bakgrunnen er at Eriksen Søreide ikke er vaksinert. Det burde hun vært.

Direktør Iver B. Neumann ved Fridtjof Nansens Institutt kalte avgjørelsen om å holde seg hjemme «en feilvurdering», og sa til Dagens Næringsliv at de fleste land «lar både sine statsråder reise og har fått dem vaksinert. I Norge gjør nærmest statsministeren det til et poeng at hun vil vente. Det er en slående mangel på vilje til å lede fra fronten.»

Utenriksministeren har siden ombestemt seg, noe vi mener er en riktig vurdering. For at tilsvarende situasjoner ikke skal oppstå igjen, bør hun og resten av regjeringen få lov til å vaksinere seg snarest.

Det er ikke å snike i køen. Det er tvert i mot å vise lederskap.