UNN DEG HUND: – Blir du sur av å lese dette? Blir du sint ved tanken på glade hunder i friluft? I så fall kan jeg anbefale å sette på naturprogram på TV-en og ta søndagsturen på tredemølla, skriver Ida Marie Haugen Gilbert.

Det er IKKE båndtvang året rundt

… og båndtvangen i sommerhalvåret er til for å verne andre dyr, ikke for å behage folk på tur. Så du som alltid må lage dårlig stemning når du møter glade hunder uten bånd – ta ned den snerpete pekefingeren!

IDA MARIE HAUGEN GILBERT, skribent og hundeeier

Ute på skogstur med hunden i det fine vårværet møtte jeg nylig to fjonge damer på spasertur. Hunden min løp lykkelig løst – og da både jeg og hunden pent passerte lød den velkjente frasen: «Det er strengt forbudt å ha hunden løs!»

Til svar siterte jeg forskriftene i landets lover og sa med tvungen tålmodighet at med unntak av utvalgte områder, så er det ikke båndtvang mellom 20. august og 1. april. Det hender at det innføres ekstraordinær båndtvang, men da i avgrensede perioder med vanskelig beiteforhold og store snømengder.

Da kunne den ene damen bestemt fortelle meg at mannen hennes jobber i viltnemnda «… så jeg vet hva jeg snakker om!» Jeg skulle til å si at selv om min mann er filosof, så hevder ikke jeg å ha svaret på hva som er meningen med livet, men nøyde meg med å si at i så fall burde mannen hennes oppdatere seg på forskrifter før han foreleste for henne ved middagsbordet.

Mange er også av den oppfatning at båndtvangen er til for mennesker med hundeskrekk. Siden jeg vet at dette er en vanlig misforståelse, hender det jeg prøver å forsikre strenge damer og engstelige herremenn om at «hunden er veldig snill, den bare går forbi deg». Som da jeg her om dagen møtte en dame som fyrte seg opp ved synet av hunden min som ikke engang gikk løs, men i et 15 meter langt bånd. Da jeg sa den var harmløs, lirte hun av seg den klassikeren: «det sier ‘em’ alle», og snøftet; «... for alt jeg vet, er den en drapsmaskin».

Jeg nevnte at det handlet om tillit – spurte om hvordan JEG i så fall kunne vite at HUN ikke var farlig. «Du kan jo være en gal psykopat på rømmen fra en eller annen forvaringsanstalt?» sa jeg. Leppene hennes smekket igjen som låsen på en dyr håndveske.

Jeg er ikke alene om slike ublide møter. En nabo hvis bekledning og fremtoning i tilsa at hun er en lovlydig borger (jeg merker at dager jeg ser litt fjortis ut med joggebukse, hettegenser eller cap på tur så får jeg ekstra mye kjeft – spesielt av fine damer på 70 pluss i kostbare grilldresser fra Gucci) fikk så hatten passet da hun nylig lot to familiehunder leke løst på et frossent jorde. Den selvutnevnte irettesetter tok til og med opp telefonen – filmet og truet med å henge både hundene og henne ut som samfunnsfiender i sosiale medier. Og man trenger ikke være lenge på sosiale medier før man snubler over historier fra angstbiterske joggere som vil ha seg frabedt å møte løse hunder når de er ute på løpetur.

Det er selvsagt greit å si fra dersom en hund – om enn så harmløs – hopper opp med sølete poter på den nystrøkne hvite drakten din, men det er en god ting å bruke litt skjønn. Tenke litt kontekst – spørre seg: Er det ikke en forskjell på å gå tur i skumle strøk og møte nifse kjøtere med enda nifsere eiere, og å på høylys dag møte dansende hunder på tur i skog og mark? Er ikke hundeangrep egentlig mer unntaket enn regelen? Bør man ikke ha såpass tillit til folk som til å stole på at de ikke slipper hunden løs hvis den angriper?

Det er leit med angst og fobier, men det handler litt om takt og tone også. Jeg har møtt noen som har signalisert høflig og greit at de virkelig er kjemperedde for hunder. Da har jeg vist respekt og tatt bånd på. Når folk derimot behandler hunder som notoriske forbrytere, lager de bare dårlig stemning.

Det finnes også hundekurs hvis du lurer på hvorfor det kan være bra for hunden din å leke med andre hunder (noe som er et godt tips nå i pandemitider hvor Norge gjennomgår en hundeboom). For av og til er det andre hundeeiere som kjefter. En ting er om de har tispe med løpetid som de ikke ønsker smelt på tjukka, men stort sett er det fordi de tenker at det er farlig for hunder å leke med andre hunder (eller fordi de ikke vil skitne den til). Dermed skremmer de vettet av hunden sin ved å knytte neven og hoppe opp og ned når en løs hund går harmløst forbi. Hilse får den i hvert fall ikke, og dermed utvikler den et varig dårlig språk overfor andre hunder. Dette kan også føre til utrygghet overfor mennesker. Det er altså viktig for hundens velferd å utvikle erfaring med å gå løs.

Uansett hva folk selv mener og hva grunnen deres er, så tar de i hvert fall feil: Det er ikke båndtvang over hele Norge høst og vinter.

Det er viktig å ha kontroll på hunden; å vite at den ikke er farlig for andre dyr og folk før man slipper den, og – joda – ta hensyn til folk som kan være redde. Men båndtvangen er til for å verne andre dyr, ikke for å behage folk på tur. Hensikten er å beskytte drektige rådyr, kalver og hekkende fugler mot forstyrrelser i en kritisk periode, som tilfellet er fra april til august.

Turen min blir alltid LITT forringet av folk som bare må beskylde glade hunder for å ødelegge deres tur. Og så er det akkurat det da: Jeg kan ikke fatte og begripe hvorfor folk gidder! Å være så kjipe. Hvorfor ikke spare de sure tonene til tilfeller hvor det virkelig gjelder? Ofte er jeg sikker på at mange bare går og venter på en anledning til å kjefte; lire av seg selvberettigende fraser – nære hersketrangen!

Blir du sur av å lese dette? Blir du sint ved tanken på glade hunder i friluft? I så fall kan jeg anbefale å sette på naturprogram på TV-en og ta søndagsturen på tredemølla.