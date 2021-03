ROSER SLAGEREN: – En av de uhyre viktige kvalitetene med «Hver gang vi møtes» er at det ikke er enda en føkkings konkurranse, skriver Dagfinn Nordbø. Foto: Micheal Thunem Berglund

TV 2 er bedre enn NRK på musikk!

Det må være bittert for NRK å oppleve at en mye mindre kanal er bedre enn dem på norsk musikk i TV. Eller kanskje statskringkasterne ikke skjønner såpass? Mye tyder på det.

DAGFINN NORDBØ, forfatter og satiriker

Nylig avsluttet TV 2 enda en sesong av megasuksessen «Hver Gang Vi Møtes». Nok en gang fikk seerne lykkelig bakoversveis av glimrende nytolkninger, overraskende kombinasjoner og musisering av helsikes høy karat. I beste sendetid lørdag!

Hva bedriver så NRK på musikkfronten i helgene? Jo, et innkjøpt sørkoreansk maskeprogram, som riktignok trekker mange seere, men er fullstendig på trynet når det kommer til statskanalens kulturansvar. Dere vet – det kulturansvaret vi alle betaler dem temmelig fett for via skatteseddelen.

Musikken er ikke i sentrum i «Maskorama» – den er bare en glasur og en rekvisitt. Da programmet kom på lufta første gang, skrev jeg (med smilefjes) på Twitter: «Burde ikke dette gått på (barnekanalen) NRK Super?» Resultatet var to ualminnelig sure svar fra NRK-folk, der den ene kvitterte med at jeg burde lete opp syttitallets Odd Grythe-programmer, de ville nok passe for meg.

Nok en gang viser den gode, gamle innbarkede NRK-arrogansen seg. Det kan virke som den inntreffer i samme sekund som man får ansettelse og adgangskort til Marienlyst. Og lytt gjerne til erfarne artister som opptrådte i monopolkanalen, og ble fortalt at de ikke skulle få betalt for jobben, men ble avspist med «Du kommer jo på TV».

Hvorfor er «Hver Gang Vi Møtes» det beste norske musikkprogrammet i dag? Jo, fordi det promoterer norske artister og norsk musikk. Hvis norske artister ikke får verkene sine framført på TV, mister de inntekt fordi de taper royalties, altså det beløpet kanalene må betale for å bruke deres tekster og musikk.

På «HGVM» er det dessuten en ganske frisk sjangerblanding når gruppene settes sammen. Det resulterer i spennende nybrottsarbeid, og også en god del høydepunkter som vil gå inn i musikkhistorien: Det er nok å nevne Øyvind «Elg» Elgenes og hans hinsides durabelige versjon av Lars Lillo-Stenbergs «Hjernen er alene». Bare det nummeret er verdt minst 2000 sesonger av «Maskorama». La oss selvsagt også nevne Vinnis eminente take på Halvdan Sivertsens «Sommerfuggel i vinterland».

Man kan gjerne ironisere over tårer og gråting og betroelser på «HGVM». Jeg har gjort det selv. Men selv om alle kan se at for eksempel Maria Mena er en usedvanlig lettgrint dame – hør for pokker hva hun presterer i de samme programmene! Det er bare så utrolig fett og bra, hun tilfører alltid andres låter noen dimensjoner som løfter dem ytterligere opp mot himmelen.

Og hva er egentlig musikk, annet enn følelser, som vi ikke kan sette ord på? At artister forteller om oppturer og nedturer er så absolutt innafor i et slikt konsept, for de aller færreste av seerne har den fjerneste anelse om hva artistlivet innebærer av utfordringer. De fleste av oss menige sofapoteter ser bare artister som noen som vandrer på en rosa sky av gull, glitter og prisutdelinger, men bak der, på veien dit, ligger det et beinhardt slit som så absolutt fortjener å bli fortalt om - og selvsagt også misbruk, utnyttelse og mye annen faenskap.

Den siste og uhyre viktige kvaliteten med «HGVM» er at det ikke er enda en føkkings konkurranse. I min nye bok «Humor» intervjuer jeg blant annet Bjørn «Stutum» Sand, som har jobbet med underholdning i NRK helt siden pionértiden på 1960-tallet. Han er, som mange andre, uhyre lei av og skeptisk til at absolutt alt på TV skal være en konkurranse, og at en deltaker må stemmes ut i hver episode.

Jeg vil si konkurranse- og utstemmingsoppleget er som en ekstra pest. Ja, alle vet at det brukes som et dramatisk element, men det blir stort sett døllt, uinteressant og ytterst sjelden god TV av det, fordi absolutt alt ligner på hverandre. Og i en nyliberalistisk tid der alt er en vare, vil produsentene alltid føle seg føle seg på trygg grunn når de produserer en vare som allerede har vist seg å være en såkalt «suksess» – altså en kopi.

Men det er altså ikke derfor vi har NRK.