REFORM: Blir du tatt med narkotiske stoffer er livet ditt over før det i det hele tatt har begynt, skriver Farhoud Falahatimarvast (21) og Thea Mortensen (17) i dette innlegget. Foto: Privat

Debatt

«25 under 25»: En joint burde ikke definere fremtiden din

Det å gjøre en feil i ung alder burde ikke avgjøre hva slags liv du skal ha i fremtiden. Vi unge trenger en verden hvor det er mulig å gjøre en feil. En verden hvor man lærer av feilene sine istedenfor å bare angre på dem.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

FARHOUD FALAHATIMARVAST (21) og THEA MORTENSEN (17), Bærum Unge Høyre

Fredag 19.februar ble en av de viktigste reformene i vår tid, rusreformen, lagt frem for Stortinget. Mens politikere fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet mener den kan ha negative konsekvenser for unge som såvidt har begynt med rus, mener vi den er helt nødvendig.

Dersom du som 15-åring blir tatt med en joint, eller en liten brukerdose kokain i lomma, kan dette ha store konsekvenser for deg i fremtiden. Drømmejobben, ferien til USA eller jobben som trener i det lokale idrettslaget er nå langt utenfor rekkevidde. Med en liten overtredelse av loven er alle drømmer for fremtiden knust.

«25 under 25»: «25 under 25» er en serie kronikker og debattinnlegg skrevet av unge under 25. Er du under 25, og ønsker å bidra? Send debattinnlegget ditt til 25under25@vg.no. Mer informasjon finner du her. Vis mer

Konsekvenser ved gjentakende lovbrudd er en selvfølge, men det er viktig at hjelpen står i sentrum. I stedet for bøter og annen straff, skal man heller tilby tett oppfølging, noe som vil være essensielt dersom man skal hjelpe unge bort fra en retning som kan ruinere alle muligheter for et bedre liv.

Det å gjøre en feil i ung alder burde ikke avgjøre hva slags liv du skal ha i fremtiden. Vi unge trenger en verden hvor det er mulig å gjøre en feil. En verden hvor man lærer av feilene sine istedenfor å bare angre på dem.

les også «25 under 25»: Rusreform-skeptikere har kun seg selv å takke

Dersom du blir tatt med narkotiske stoffer i ung alder i dag, er livet ditt over før det i det hele tatt har begynt.

I nesten alle rusrelaterte situasjoner er hjelp det eneste som gjør en forskjell. I flere land i verden er det å ha med seg narkotiske stoffer noe som kan føre til dødsstraff. Ingen av disse landene har opplevd nedgang i bruk eller omsetting av narkotika. Tvert imot har handel, tilgang og bruk av disse stoffene økt hver dag.

Rusreformen er basert på forskning og kunnskap, og den sier at hjelp er det som funker – ikke straff.

Rusreformen vil ikke føre til økt rusbruk hos unge, men heller gi en ny sjanse til de som er på vei ut av samfunnet og inn i rusen. Vi ønsker ikke en verden hvor det å gjøre en liten feil ikke er tillatt. Fremtiden vi unge ønsker oss er en verden hvor sårbare unge mennesker får hjelp, ikke straff.

«25 under 25» er en serie kronikker og debattinnlegg skrevet av unge under 25. Er du under 25, og ønsker å bidra? Send debattinnlegget ditt til 25under25@vg.no. Mer informasjon finner du her.