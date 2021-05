Kommentar

En pinse for landet

Av Yngve Kvistad

Står du fast i trafikken i dag, er du på sporet av pinsen.

Kirkeårets andredager – slik som 2. pinsedag – hadde i utgangspunktet ingen selvstendig religiøs betydning.

De var en praktisk forordning i et karrig land med lange avstander og få prelater. For å kunne holde messe i samtlige syv prestegjeld, var Vårherres stedlige hyrde avhengig av både hesteskyss og båt.

Slik måtte de viktige høytidenes gudstjenester spres på flere dager. Andredagens funksjon var primært et geografisk anliggende.

I dag er det utfordrende nok å fylle én kirke på selve høytidsdagen, og nå som Gud og hvermann kjører Tesla kan den nye kapellanen befordre seg selv.

Det er først og fremst vi sognebarna som trenger andredagen til å komme oss hjem fra langhelgen på hytta.

En sann pinsevenn tilbringer dagen i kø.

Og like sikkert som at pinsen inntreffer femti dager etter påske, derav navnet, like sikkert kommer kravet om at vi må omstøte denne særnorske unnskyldningen for religiøst betinget skoft. Vi er tross alt protestanter.

Bak det årvisse forlangende om å inndra røde kalenderdager står annenhver gang en stortingsrepresentant fra Høyre, eller en dobbeltspent næringslivsmann. Eller Sveinung Rotevatn.

Kirken selv, med et par profilerte unntak, har kunnet lene seg tilbake og la andre ta debatten – vel vitende om at fagbevegelsen uansett vil hegne om helligdagsfreden. Kristi himmelfart følger den brede vei brolagt av LOs intensjoner, ikke Bispemøtets smale sti.

Regjeringen Brundtland forsøkte i 1993 å gjeninnføre 2. pinsedag som vanlig arbeidsdag, men erfarte at 950 års tradisjon hadde satt seg såpass godt i stortingsmanns minne at ikke engang Arbeiderpartiets parlamentarikere syntes forslaget om helligdagsreform var noen god idé.

Det syntes heller ikke Haakon Lie da Einar Gerhardsen i 1950 avtalte direkte med biskopene at Bots- og bededagen fredag før Allehelgen ble flyttet til søndagen før. Gerhardsen bygde landet, men Lie bygde partiet. Han fryktet følgene av at statsministeren frarøvet arbeidsfolk den eneste ekstra fridagen de hadde om høsten.

Sist noen lykkes i særlig grad med å redigere helgedagskalenderen, var da kong Christian VIIs livlege Struensee for 250 år siden fikk den rape gale monarkens underskrift på et dokument som halverte antallet helligdager i Danmark-Norge.

Den såkalte Festdagsreduksjonen av 1771 var imidlertid ikke så sinnssyk som utgangspunktet kunne lyde. For selv om den profanerte både Helligetrekongersdag, Maria budskapsdag, Kyndelsmesse og et knippe andre religiøse festligheter, så var kirken i høy grad med på notene.

Dagene som svant var i hovedsak katolske markeringer som regimet så seg tjent med å sanere.

I tillegg var kirken passe forarget over at folk flest uansett ikke så ut til å overholde tredjedagenes hviletidsbestemmelser, og faset like godt ut 3. jule-, påske- og pinsedag i samme slengen.

Etter reformen sto man igjen med elleve religiøse høytidsdager, hvorav syv overlevde inn i vår tid. Åtte, hvis vi regner med julaften.

I tillegg har Norge innført 1. og 17. mai som nasjonale fridager, samt første nyttårsdag. Andre fellesdager har vi ikke.

Sant nok er det ikke mange land som gir arbeidsstokken fri både skjærtorsdag, 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag og 2. pinsedag. Likevel har Norge få nasjonale fridager. Sammenlignet med brorparten av våre europeiske naboer ligger vi bare midt på tabellen.

Mens vi fra og med 2. pinsedag ikke har en eneste felles fridag før 1. juledag, kan andre feire for eksempel allehelgensdag, jomfru Marias opptagelse i himmelen, hennes uplettede unnfangelse, eller hennes fødsel.

USA hedrer sine arbeidere på Labor Day første mandag i september, de spiser kalkun med familien på Thanksgiving en torsdag i oktober, gjerne med fri påfølgende fredag.

Amerikanerne har også fri på Presidentens dag, til minne om George Washingtons fødselsdag, på Martin Luther Kings dag samt Memorial Day. Alle tre feires alltid på en mandag. Det gjør også Columbus Day, opprinnelig en hyllest av Amerikas oppdager, men som mange delstater i senere år har endret til Urfolkets dag.

I tillegg har enkelte stater egne fridager, som Leif Eirikson Day i det «norske» Nord-Amerika, mens noen sørstater fortsatt feirer Robert E. Lee Day for å ære generalen som tapte borgerkrigen. For øvrig en kontroversiell hyllest som årlig skaper ekstra ondt blod i Alabama og Mississippi, hvor lokale myndigheter har bestemt at general Lee skal hedres på borgerrettighetsforkjemperen Martin Luther King Day.

Skal man tro selveste Wikipedia er det forresten ikke bare Norge som feirer 2. pinsedag med å gi arbeidsstokken fri. Et trettitalls nasjoner gjør det samme. Herunder rasjonelle stater som Sveits, Tyskland, Frankrike, Belgia, Luxembourg, Østerrike og Island.

Uten at det har svekket hjemlige innsigelser.

At kongeriket Norge formelt har klippet over det Grunnlovsvevde båndet mellom stat og kirke, har tvert imot fått prinsipielle fornektere av så vel religion som kongehus til å fornye kravet om en verdslig fridagspott.

Tanken er å inndra tusen år gamle kristne helligdager, og dele dem ut igjen som sekulære fridager til individuelt uttak gjennom kalenderåret.

Andre vil mene det både er praktisk og hyggelig at alle feirer jul og påske samtidig.

Da Unge Venstre forrige gang ville «stryke kristenkorset av kalenderen», som Sven Egil Omdal formulerte det i en Stavanger Aftenblad-kommentar, minnet han om «fridagenes funksjon som lim for kollektivet». Det er en god observasjon.

La oss kalle det årvisse pustehull som gjør det mulig å møte familie og venner, her eller der, uten forutgående langtidsplanlegging og samkjørte søknader om fri fra jobb eller skole.

Når hverken NHO eller Virke kaster seg på det rituelle gnålet om å sanere kristne røddager som faller på hverdag, er det fordi møtet mellom det åndelige, det prosaiske og det praktiske er et velfungerende trepartssamarbeid. Kirkeårets regulering av arbeidslivet skaper forutsigelighet.

Den norske modellen er imidlertid ikke mer særnorsk enn at alle land har et sett helgedager knyttet til religion eller nasjonale hendelser. Fellesskapsarenaer som fyller en funksjon i folks sosiale liv. De knytter oss sammen og bevarer muligheten til å huske historien.

Det unike er at de er felles for alle. Også for dem som kommer hit.