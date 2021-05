Leder

Regimet må straffes

HARD HÅND: President Aleksandr Lukasjenko har styrt Hviterussland med hard hånd i 27 år. Bildet er tatt på en markering 26. april, da det var 35 år siden Tsjernobyl katastrofen. Foto: Sergei Sheleg / POOL BelTa

Europeiske land bør innføre økonomiske sanksjoner mot det hviterussiske regimet og deres hjelpere. Sanksjonene bør være målrettede slik at de ikke rammer hviterussere flest.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har rett i at det er sjokkerende og totalt uakseptabelt at det hviterussiske regimet tvang et passasjerfly til å lande i Minsk for å arrestere en politisk motstander. EU har reagert uvanlig raskt og effektivt. Å stenge unionens luftrom for det nasjonale hviterussiske flyselskapet og oppfordre europeiske flyselskaper om å unngå hviterussisk luftrom er en passende reaksjon. EU åpner også for målrettede straffetiltak mot Lukasjenko, hans maktapparat og oligarker som støtter ham.

Politiske ledere i USA og Europa krever at journalist Roman Protasevitsj og hans kjæreste Sofia Sapega settes fri fra varetekt i Minsk. FNs menneskerettighetskommissær Rupert Colville kaller dette for ulovlig pågripelse og vilkårlig fengsling.

Det hviterussiske regimet viser ytterligere forakt for lov og rett når de i tillegg publiserer filmopptak av Protasevitsj og Sapega som «tilstår» påståtte lovbrudd. Det eneste disse opptakene viser er hvor langt regimet er villig til å gå for å skremme andre fra å si sin mening. Protasevitsj risikerer inntil femten års fengsel for å ha drevet kritisk journalistikk.

PÅGREPET: Roman Pratesevitsj ble pågrepet av politiet i Minsk i mars 2017. Han gikk senere i eksil, men ble søndag arrestert på flyplassen da Ryanair-flyet han reiste ned ble tvunget til å lande i det hviterussiske hovedstaden. Foto: Sergei Grits / AP

President Aleksandr Lukasjenko nevnte ikke Protasevitsj eller Sapega da han onsdag talte til nasjonalforsamlingen. Ifølge Lukasjenko var det nødvendig at Ryanair-flyet landet i Minsk for å “beskytte folket”. I virkeligheten handlet Lukasjenko for å beskytte seg selv og sitt regime. Lukasjenko mente at hans motstandere hjemme og ute nå har tatt i bruk en nye metoder for å angripe staten. Presidenten sier motstanderne har krysset mange røde linjer og gått over grensen for sunn fornuft og menneskelig moral. Det er i virkeligheten er passende beskrivelse på Lukasjenkos egne handlinger. Dette er et regime som er villig til å bruke brutal makt for å overleve, som forfølger opposisjonelle og endog er villig til å kapre et sivilt fly i luftrommet over Hviterussland.

Lukasjenkos autoritære regime er det siste i sitt slag i Europa. Mens andre land i øst valgte demokrati, og medlemskap i EU og NATO, er Hviterussland blitt sittende fast i fortidens autoritære styresett. Dette regimet representerer ikke fremtiden for Hviterussland. Landets innbyggere fortjener frihet, rettigheter og selvbestemmelse som andre europeiske borgere. De har vist stort mot ved å organisere fredelige demonstrasjoner og gå ut i streik mot en leder som har styrt landet med hard hånd i 27 år. Den demokratiske opposisjonen fortjener vår fulle støtte. Protasevitsj og Sapega må straks settes fri.