Ofringen av Haga: Umulig å forsvare!

Av Leif Welhaven

Ragnhild Haga vant to gull i OL i 2018. Nå er hun ute av landslaget. Foto: Lise Åserud / NTB

At det er sovet i timen på sprintsiden er ingen holdbar grunn til å vrake Ragnhild Haga fra landslaget. Langrenn er faktisk en individuell idrettsgren.

Se for deg at du over tid har ofret blod, svette og tårer for å bli så god du kan.

Idretten du har valgt har riktignok et stafettinnslag, men er i hovedsak bygget på at det konkurreres løper mot løper.

Da må du kunne forvente at det er noe som ligner samsvar mellom resultatene du oppnår og hvordan du blir behandlet av ledelsen.

Slik er det dessverre ikke for Ragnhild Haga inn mot OL-sesongen. Og nå er det neimen ikke rart at hun er sint på eget forbund.

I vinterens verdensmesterskap var det bare suverene Therese Johaug som var bedre enn henne av de norske på 10-kilometeren, da Haga ble nummer syv. I Falun tok hun en fjerdeplass, og nasjonalt fikk hun med seg en sølvmedalje fra NM.

Likevel var Ragnhild Haga ikke med da de 11 navnene på elitelandslaget for kvinner ble offentliggjort tirsdag formiddag.

Den ofringen er det vanskelig å skulle akseptere eller forstå. Det dukker fort opp prinsipielle spørsmål når man hører hvordan forbundsledelsen forsøker å begrunne egne valg.

Utgangspunktet til langrennssjef Espen Bjervig er at resultater er viktigst. Legger man disse til grunn, er det hevet over tvil at Haga har mer å vise til enn flere av dem som slapp gjennom nåløyet.

Det krevende landskapet begynner i det Bjervig omtaler som å se «hele bildet». Hvilket bilde er det?

Et bilde der dokumenterte resultater må vike for kriterier ledelsen selv velger at skal være førende?

Ingen tvinger langrennsledelsen til å gå for et felles lag blant kvinnene, mens herrenes satsing er splittet i ett allround- og ett sprintlag.

Dette gjøres fordi sjefene har valgt det. Utad ledsages prioriteringen med en oppfordring til at vi må stole på at det er foretatt grundige vurderinger.

Det kan meget vel være, men en konsekvens av den vurderingen er altså at Haga skyves ut for å gjøre plass til sprintere. Ledelsen avviser at det har spilt inn at gullvinneren fra OL i Pyeongchang har fylt 30 år, og er opptatt av balansen mellom distanseløpere og sprintere på laget.

Det betyr i klartekst at Ragnhild Haga vrakes på landslaget fordi det er blitt sovet i timen på sprintsiden, siden balanse gjør at lagorganiseringen er slik den er. Da er vi et stykke unna de objektive kriterier det påstås at blir lagt til grunn. Her må vi bare håpe at vrakingen ikke ble sett på som enklere fordi Therese Johaug uansett sikrer distansegullene.

Det skal understrekes at Norges Skiforbund ikke har noen enkel oppgave med å ta ut lag, og det vil fort oppstå kritikk uansett.

Men i en verden der forbundet har tilnærmet monopolmakt over de aller beste, skjerpes krav til at avgjørelsen underbygges med fyllestgjørende forklaringer. Selv etter at ledelsen på pressekonferansen forsøkte å svare på gjentatte spørsmål, fremstår begrunnelsen av Haga-vrakingen simpelthen syltynn.

Det er ingen tvil om at Norge har sakket akterut på sprintsiden. Men det er langt mer tvilsomt om Haga skal trekke det korteste strået på grunn av organisatoriske valg ledelsen har tatt.

30-åringen har opplevd sin dose motgang etter jubeldagene i Sør-Korea, men har levert nok til at en plass videre burde vært selvskreven.