KLAR TALE: Jeg ønsker meg ikke en lov som regulerer hva man får lov til å dele på sin private profil, skriver Julianne Cornelia Ofstad (23). Foto: Privat

«25 under 25»: Nei til retusjeringspoliti!

Hvem skal egentlig sitte og kontrollere hvorvidt et bilde er retusjert eller ikke?

JULIANNE CORNELIA OFSTAD (23), Viken FpU

I en sak på MinMote 8. april presenteres regjeringens forslag om å gjøre det påbudt å merke retusjert reklame.

Hensikten med forslaget er godt. Det er ingen tvil om at mange unge opplever kroppspress på sosiale medier, og at enkelte føler et behov for å endre på eget utseende. Likevel tror jeg ikke en lov om å markere retusjering vil være spesielt virkningsfullt. Vi lever i en internasjonal verden, og en veldig stor del av det vi ser og de vi følger på sosiale medier er ikke norske.

Derfor vil man likevel i stor grad bli proppet full med retusjerte bilder uavhengig av hvilket lovverk som finnes i Norge.

I saken tar også influencer Janka Polliani til orde for at dette lovverket ikke bare bør gjelde for reklame, men generelt for innlegg som legges ut på sosiale medier. Da begynner vi å bevege oss inn på en ganske farlig vei.

Jeg ønsker meg i hvert fall ikke en lov som skal regulere hva man får lov til å dele på sin private profil. Vi har allerede et vern som beskytter mot eksempelvis hatefulle ytringer eller trusler på sosiale medier. Utover det kan vi ikke kalle oss et fritt land dersom staten skal overvåke oss på sosiale medier for å bøtelegge alle som legger ut retusjerte bilder.

Det er veldig bra at regjeringen tar barn og unges utfordringer på alvor, men i praksis tror jeg ikke dette forslaget vil utgjøre noen forskjell. I tillegg ser vi allerede at mange er kritiske til retusjering. Flere kjendiser og influencere blir «avslørt» i sosiale medier for at de legger ut retusjerte bilder, og mange blir kritisert nettopp for dette.

Fokuset på kroppspresset unge utsettes for er større enn noen gang og stadig flere forteller om mislykkede operasjoner og hvordan det å fikse på utseendet ikke har gjort dem noe lykkeligere. Kanskje vi heller skulle trukket frem disse historiene og sett på det økte fokuset som positivt, heller enn å drive en politikk basert på å forby alt vi ikke liker?

Det kan virke som om det er det KrFU ønsker når de er så begeistret for dette forslaget. Jeg er glad for at regjeringen ser noen av de åpenbare utfordringene og kun ønsker å gjøre det gjeldende for reklame. Likevel vil man nok se at mye penger og ressurser går inn i å håndheve dette lovverket.

For hvem skal egentlig sitte og kontrollere hvorvidt et bilde er retusjert eller ikke? Personlig synes jeg det er ganske sprøtt at man i 2021 tar til orde for at penger og ressurser skal bli brukt på at noen skal sitte og leke retusjeringspoliti på sosiale medier.

En god start for å få bukt med problemet er å fortsette bevisstgjøringen på at mye reklame er retusjert, og at alt ikke er slik det blir servert oss i sosiale medier. Man må gjerne fortsette med kritikken mot dem som lever av å få folk til å føle seg dårlige.

Vi kan også være tydeligere ovenfor barna våre om at profiler på nett som får dem til å føle seg usikre lett kan avfølges, men vi må faktisk godta at sosiale medier er kommet for å bli, og at det vil være svært vanskelig og problematisk å skulle regulere alt som legges ut. Derfor sier vi i FpU nei til påbud om merking av retusjert reklame.

