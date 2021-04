WALK ALONE: – Bill Shankly, som dagens Liverpool står på skuldrene til, forstod at klubben var til for fansen. Ved å bli med i den nye superligaen forlater Liverpool FC Bill Shankly, fansen og Liverpools historie, skriver Trond Giske. Foto: CARL RECINE / X03807

Farvel Liverpool?

Planene om en lukket europeisk eliteliga er så langt fra Shanklys filosofi man kan komme. Hvis Liverpool går dit, er det ikke jeg som forlater Liverpool. Det er dere som forlater meg

TROND GISKE, stortingsrepresentant (Ap)

Kjære Liverpool FC. I snart 50 år har vi fulgt hverandre i tykt og tynt. I starten var det oppturer, serie- og cupmesterskap og europeisk troféer. 1976-77 laget hang på rommet mitt til jeg flyttet hjemmefra. Ray Clemence, Emelyn Hughes, Kevin Keegan og Bob Paisley var de siste jeg så før jeg sovnet og de første jeg så da jeg våknet. Selv unger som holdt med andre lag, ville være nummer 7, Kevin Keegan, når vi spilte fotball i skolegården. Sportsbagen med «European champions» var med meg overalt. 70- og 80-tallet var en fest.

Så kom tyngre tider. Men jeg var der. I alle nesten-kampene og forspilte muligheter, da Steven Gerrard falt og ga bort seriemesterskapet, da Karius kastet bort champions league-troféet, gjennom trenerskifter og eierkrangler. Og vi var der alle, da Hillsborough-tragedien tok 96 menneskeliv. Du er laget i mitt hjerte. Man skifter ikke fotballklubb. Uansett. You’ll never walk alone ble sunget i bryllupet mitt i Nidarosdomen, for pokker. Jeg snek meg ut fra middagen for å se en ny Champion League-triumf.

Men nå kan vi være ved veis ende. Hvis du går sammen med noen få av de største og rikeste klubbene i Europa og lager din egen lille lekeplass, er det slutt. Det er ikke lenger fotball slik vi kjenner det. Det er ikke det Liverpool jeg er glad i. Noen få, forutbestemte lag skal dele troféene seg imellom. Tanken er vel at folk vil se på fordi det vil bli forestillinger med de beste fotballspillerne, den beste fotballen. Men det er ikke «den vakreste fotballen» som gjør at vi betaler tusenvis av kroner for å se på. Hvis jeg vil se folk som beveger seg vakkert i samspill med andre, går jeg på en danseforestilling. Eller ser på rytmisk gymnastikk.

Hva er det som gjør fotball så fascinerende? Jo, at det er uforutsigbart. Spenningen. Muligheten for å gjøre det umulige mulig. Selv om hver eneste spillere på AC Milan var mer verdt enn hele Rosenborg-laget, vant RBK på San Siro stadion i 1996. Og vi glemmer det aldri. Danmark, som ikke en gang var kvalifisert for sluttspillet, ble Europamester. Underdogen har en sjanse. Et lag i bunnen av tabellen kan på en god dag slå de beste.

Penger har selvsagt allerede en enorm plass. Det er bare 6-7 lag som normalt kan bli engelsk seriemester. Klasseskillet er der. Men alle får være med, og det er store øyeblikk når de beste lagene besøker arenaene til lagene lenger ned på tabellen. Alle må slåss for seieren, ingen har rett på et trofé eller en seier. Det er det dere nå vil ha slutt på. Bare noen få, de aller rikeste skal kunne vinne troféene. Og TV-pengene.

Men dere har glemt en viktig ting. Det er vi som betaler. Det er vi som kjøper TV-abonnementer for mange tusen kroner, kjøper drakter, skjerf, luer og kopper. Det er vi som gir dere penger, ikke omvendt. Uten oss er det ingen lukrative visningsrettigheter. Ingen fete reklameavtaler, ingen inntektsbringende draktsalg. Uten oss, fansen, er dere ikke mer enn et gjennomsnittlig lag i det nasjonale mesterskapet i håndbak.

Dagens Liverpool-eiere bygde ikke Liverpool. De skummer fløten av tidligere generasjoners innsats. Bill Shankly, som dagens Liverpool står på skuldrene til, forstod at klubben var til for fansen. Han ga gratisbilletter til folk med dårlig råd, møtte opp i tilhengernes bursdagsselskaper, tok imot fans i sitt eget hjem. Hans syn på samfunnet og fotball var det samme: «I believe in everybody working for the same goal and everybody having a share in the rewards. That’s how I see football, that’s how I see life.»

Planene om en lukket europeisk eliteliga er så langt fra Shanklys filosofi man kan komme. Hvis Liverpool går dit, er det ikke jeg som forlater Liverpool. Det er dere som forlater meg, Bill Shankly, fansen og Liverpools historie.

Da går dere videre – alene.